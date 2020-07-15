УКР
Кабмін встановив заборону на ввезення вагонів із РФ, - Криклій

Уряд схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147", яким встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року №1147 вже запроваджено заборону до ввезення на митну територію України залізничних вагонів, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, що походять з Російської Федерації. Проте водночас з листопада минулого року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року. Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни в постанову, які сьогодні і підтримав уряд", - розповів глава відомства Владислав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотні вагонів скупчуються на станціях вантажовідправників через нову заборону "Укрзалізниці"

потяг (2018) росія (67301) вагони (820) Криклій Владислав (548)
+2
Теперь наконец-то не будет рейсов на кацапию и с кацапии?
15.07.2020 15:23 Відповісти
+2
три показника в купі, щодо кацапського лайна не може бути, особливо про надійнсть і якість.
15.07.2020 15:52 Відповісти
+2
а ніяк гроші з бюджета, типа дотації освоюють, бачиш у них бізнес модель не заробляти, а з бюджета тягнути. Це проблема взагалі комплексна, але проблема в першу чергу не у виробниках, яких немає, а в уряді, який не дає працювати. Тільки спробуй відкрити виробництво, податкова і всі інші як коршуни налетять, щоб знищити.
15.07.2020 16:33 Відповісти
15.07.2020 15:23 Відповісти
А их и так сейчас нет.
15.07.2020 16:09 Відповісти
Запреты из россии это хорошо и правильно. Только вот незадача: рссийские вагоны дешевле, качественнее и надежнее чем наши. Такой вот "незначительный" нюансик кабмин не интересует? С этим не хотите разобраться?
15.07.2020 15:31 Відповісти
три показника в купі, щодо кацапського лайна не може бути, особливо про надійнсть і якість.
15.07.2020 15:52 Відповісти
Самому не приятно и обидно, но увы, это факт. Информация от наших ГОКов.
15.07.2020 15:56 Відповісти
та в якійсь мірі погоджусь, але цьому є багато причин, і винні не тільки виробники, а й держава.
15.07.2020 16:08 Відповісти
Верно! Вот я и призываю сначала разберитесь, а потом запрещайте! Опять идут по пути наименьшего сопротивления. Мы так никогда достойный отечественный продукт не получим. У нас двадцать лет самые высокие тарифы в мире на растаможку авто. И как этим воспользовались отечественные автопроизводители?
15.07.2020 16:23 Відповісти
а ніяк гроші з бюджета, типа дотації освоюють, бачиш у них бізнес модель не заробляти, а з бюджета тягнути. Це проблема взагалі комплексна, але проблема в першу чергу не у виробниках, яких немає, а в уряді, який не дає працювати. Тільки спробуй відкрити виробництво, податкова і всі інші як коршуни налетять, щоб знищити.
15.07.2020 16:33 Відповісти
Пусть в этих вагонах кацапов возят.
15.07.2020 15:46 Відповісти
я б еще и запрет на существование террористического незаконного образования россия запретил - так как образовано вследствие захвата власти Ельциным на танках с попутным наматывание электората на гусеницы танков, с последующим оголтелым фашизмом и поддержкой терроризма во всем мире!
15.07.2020 15:48 Відповісти
ЗРАДА или ПЕРЕМОГА?
15.07.2020 16:29 Відповісти
з 1 липня 2018 року діє заборона на ввезення російських добрив, але вже з вересня 2018 року ці добрива поїхали до нас широким потоком, бо були перереєстровані на турецькі, сербські, марокканські, туніські, марсіанські... Тобто їде російське добриво на російських вагонах прямо з російського заводу - а воно ***** **** не видно, що походження його з росії, бо по документах це єгипентські добрива, тому митник пропускає, прикордонник пропускає, у податкової ***** питань не виникає, в СБУ тим більше...
Вибачте за мій французький, але без нього ситуацію не поясниш.
І одночасно з цим Укрзалізниця видає заборону поставки українських вагонів в Європу з метою завантаження добрив! Це було при великому патріоті і державнику, протистоячу російській агресії пороху, хто забув.
Вкінці 2018 року наші західні партнери виїбали пороха за цю схему, бо він їх тупо знов намахав, одною рукою організувавши ніби заборону добрив з росії, а другою - закривши поставки добрив з Європи - їбіться православні українці, як хочете. І що ви думаєте це мальдівське чмо вчудило? Всі вагони з добривами, які їхали з Польщі, Білорусі та інших євро-країн, зупинили на місяць. Імпортери влетіли в астрономічні збитки, які заплатили залізниці. Потім це все відпустили, не зважаючи на походження і формулу добрива.
І все продовжилося, як було...
І тільки зараз! Гнила "зелена проросійська влада" таки здогадалася, що якщо заборонити в'їзд російських вагонів в Україну, то в них *** заїде російська продукція. Тому я вже не знаю, що і думати - однією рукою мочать всіх активних українців і патріотів, іншою рукою - роблять добру справу для нашої економіки. Що твориться на цьому світі - *** його знає.
Ще раз перепрошую за мій французький, бо без нього пояснити неможливо.
15.07.2020 18:20 Відповісти
Нужен запрет на вывоз, а не на ввоз.
15.07.2020 19:25 Відповісти
 
 