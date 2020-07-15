Кабмін встановив заборону на ввезення вагонів із РФ, - Криклій
Уряд схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147", яким встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
"Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року №1147 вже запроваджено заборону до ввезення на митну територію України залізничних вагонів, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, що походять з Російської Федерації. Проте водночас з листопада минулого року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року. Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни в постанову, які сьогодні і підтримав уряд", - розповів глава відомства Владислав Криклій.
Вибачте за мій французький, але без нього ситуацію не поясниш.
І одночасно з цим Укрзалізниця видає заборону поставки українських вагонів в Європу з метою завантаження добрив! Це було при великому патріоті і державнику, протистоячу російській агресії пороху, хто забув.
Вкінці 2018 року наші західні партнери виїбали пороха за цю схему, бо він їх тупо знов намахав, одною рукою організувавши ніби заборону добрив з росії, а другою - закривши поставки добрив з Європи - їбіться православні українці, як хочете. І що ви думаєте це мальдівське чмо вчудило? Всі вагони з добривами, які їхали з Польщі, Білорусі та інших євро-країн, зупинили на місяць. Імпортери влетіли в астрономічні збитки, які заплатили залізниці. Потім це все відпустили, не зважаючи на походження і формулу добрива.
І все продовжилося, як було...
І тільки зараз! Гнила "зелена проросійська влада" таки здогадалася, що якщо заборонити в'їзд російських вагонів в Україну, то в них *** заїде російська продукція. Тому я вже не знаю, що і думати - однією рукою мочать всіх активних українців і патріотів, іншою рукою - роблять добру справу для нашої економіки. Що твориться на цьому світі - *** його знає.
Ще раз перепрошую за мій французький, бо без нього пояснити неможливо.