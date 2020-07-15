Кабмін встановив заборону на ввезення вагонів із РФ, - Криклій

Уряд схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147", яким встановлюється заборона на ввезення на митну територію України залізничних вагонів, попередніми власниками яких були підприємства-резиденти Російської Федерації, або вони були приписані до залізничної адміністрації РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року №1147 вже запроваджено заборону до ввезення на митну територію України залізничних вагонів, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, що походять з Російської Федерації. Проте водночас з листопада минулого року юридичними особами-резидентами України було придбано 1165 вагонів, країною походження яких не була Російська Федерація. З них попереднім власником 608 вагонів були підприємства-резиденти Російської Федерації, а 15 вагонів були у власності підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року. Щоб такі рухомі склади теж підпадали під дію заборони, ми внесли відповідні зміни в постанову, які сьогодні і підтримав уряд", - розповів глава відомства Владислав Криклій.

