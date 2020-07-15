Кабмин установил запрет на ввоз вагонов из РФ, - Криклий

Правительство одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147", которым устанавливается запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной службе РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 уже внедрен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины ж/д вагонов, что были в использовании, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта из Российской Федерации. Однако в то же время с ноября 2019 года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Россия. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало правительство", - рассказал глава ведомства Владислав Криклий.

