РУС
Новости
Кабмин установил запрет на ввоз вагонов из РФ, - Криклий

Правительство одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147", которым устанавливается запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной службе РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 уже внедрен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины ж/д вагонов, что были в использовании, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта из Российской Федерации. Однако в то же время с ноября 2019 года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Россия. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало правительство", - рассказал глава ведомства Владислав Криклий.

Автор: 

Топ комментарии
+2
Теперь наконец-то не будет рейсов на кацапию и с кацапии?
15.07.2020 15:23 Ответить
+2
три показника в купі, щодо кацапського лайна не може бути, особливо про надійнсть і якість.
15.07.2020 15:52 Ответить
+2
а ніяк гроші з бюджета, типа дотації освоюють, бачиш у них бізнес модель не заробляти, а з бюджета тягнути. Це проблема взагалі комплексна, але проблема в першу чергу не у виробниках, яких немає, а в уряді, який не дає працювати. Тільки спробуй відкрити виробництво, податкова і всі інші як коршуни налетять, щоб знищити.
15.07.2020 16:33 Ответить
А их и так сейчас нет.
15.07.2020 16:09 Ответить
Запреты из россии это хорошо и правильно. Только вот незадача: рссийские вагоны дешевле, качественнее и надежнее чем наши. Такой вот "незначительный" нюансик кабмин не интересует? С этим не хотите разобраться?
15.07.2020 15:31 Ответить
три показника в купі, щодо кацапського лайна не може бути, особливо про надійнсть і якість.
15.07.2020 15:52 Ответить
Самому не приятно и обидно, но увы, это факт. Информация от наших ГОКов.
15.07.2020 15:56 Ответить
та в якійсь мірі погоджусь, але цьому є багато причин, і винні не тільки виробники, а й держава.
15.07.2020 16:08 Ответить
Верно! Вот я и призываю сначала разберитесь, а потом запрещайте! Опять идут по пути наименьшего сопротивления. Мы так никогда достойный отечественный продукт не получим. У нас двадцать лет самые высокие тарифы в мире на растаможку авто. И как этим воспользовались отечественные автопроизводители?
15.07.2020 16:23 Ответить
а ніяк гроші з бюджета, типа дотації освоюють, бачиш у них бізнес модель не заробляти, а з бюджета тягнути. Це проблема взагалі комплексна, але проблема в першу чергу не у виробниках, яких немає, а в уряді, який не дає працювати. Тільки спробуй відкрити виробництво, податкова і всі інші як коршуни налетять, щоб знищити.
15.07.2020 16:33 Ответить
Пусть в этих вагонах кацапов возят.
15.07.2020 15:46 Ответить
я б еще и запрет на существование террористического незаконного образования россия запретил - так как образовано вследствие захвата власти Ельциным на танках с попутным наматывание электората на гусеницы танков, с последующим оголтелым фашизмом и поддержкой терроризма во всем мире!
15.07.2020 15:48 Ответить
ЗРАДА или ПЕРЕМОГА?
15.07.2020 16:29 Ответить
з 1 липня 2018 року діє заборона на ввезення російських добрив, але вже з вересня 2018 року ці добрива поїхали до нас широким потоком, бо були перереєстровані на турецькі, сербські, марокканські, туніські, марсіанські... Тобто їде російське добриво на російських вагонах прямо з російського заводу - а воно ***** **** не видно, що походження його з росії, бо по документах це єгипентські добрива, тому митник пропускає, прикордонник пропускає, у податкової ***** питань не виникає, в СБУ тим більше...
Вибачте за мій французький, але без нього ситуацію не поясниш.
І одночасно з цим Укрзалізниця видає заборону поставки українських вагонів в Європу з метою завантаження добрив! Це було при великому патріоті і державнику, протистоячу російській агресії пороху, хто забув.
Вкінці 2018 року наші західні партнери виїбали пороха за цю схему, бо він їх тупо знов намахав, одною рукою організувавши ніби заборону добрив з росії, а другою - закривши поставки добрив з Європи - їбіться православні українці, як хочете. І що ви думаєте це мальдівське чмо вчудило? Всі вагони з добривами, які їхали з Польщі, Білорусі та інших євро-країн, зупинили на місяць. Імпортери влетіли в астрономічні збитки, які заплатили залізниці. Потім це все відпустили, не зважаючи на походження і формулу добрива.
І все продовжилося, як було...
І тільки зараз! Гнила "зелена проросійська влада" таки здогадалася, що якщо заборонити в'їзд російських вагонів в Україну, то в них *** заїде російська продукція. Тому я вже не знаю, що і думати - однією рукою мочать всіх активних українців і патріотів, іншою рукою - роблять добру справу для нашої економіки. Що твориться на цьому світі - *** його знає.
Ще раз перепрошую за мій французький, бо без нього пояснити неможливо.
15.07.2020 18:20 Ответить
Нужен запрет на вывоз, а не на ввоз.
15.07.2020 19:25 Ответить
 
 