Кабмин установил запрет на ввоз вагонов из РФ, - Криклий
Правительство одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147", которым устанавливается запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной службе РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
"Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 уже внедрен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины ж/д вагонов, что были в использовании, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта из Российской Федерации. Однако в то же время с ноября 2019 года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Россия. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало правительство", - рассказал глава ведомства Владислав Криклий.
Вибачте за мій французький, але без нього ситуацію не поясниш.
І одночасно з цим Укрзалізниця видає заборону поставки українських вагонів в Європу з метою завантаження добрив! Це було при великому патріоті і державнику, протистоячу російській агресії пороху, хто забув.
Вкінці 2018 року наші західні партнери виїбали пороха за цю схему, бо він їх тупо знов намахав, одною рукою організувавши ніби заборону добрив з росії, а другою - закривши поставки добрив з Європи - їбіться православні українці, як хочете. І що ви думаєте це мальдівське чмо вчудило? Всі вагони з добривами, які їхали з Польщі, Білорусі та інших євро-країн, зупинили на місяць. Імпортери влетіли в астрономічні збитки, які заплатили залізниці. Потім це все відпустили, не зважаючи на походження і формулу добрива.
І все продовжилося, як було...
І тільки зараз! Гнила "зелена проросійська влада" таки здогадалася, що якщо заборонити в'їзд російських вагонів в Україну, то в них *** заїде російська продукція. Тому я вже не знаю, що і думати - однією рукою мочать всіх активних українців і патріотів, іншою рукою - роблять добру справу для нашої економіки. Що твориться на цьому світі - *** його знає.
Ще раз перепрошую за мій французький, бо без нього пояснити неможливо.