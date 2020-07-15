УКР
В Одесі ексспівробітникові поліції повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, - ДБР

В Одесі ексспівробітникові поліції повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектора ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одеса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Неповнолітня познайомилася з підозрюваним у січні 2020 року, коли її мати звернулася в поліцію із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту. Тоді правоохоронці склали щодо матері адміністративний протокол, а з дівчиною провели бесіду.

"11 лютого підозрюваний, який тоді працював на посаді інспектора сектора ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту. Через кілька днів потерпіла зважилася розповісти про злочин своєму вчителю, який переконав її звернутися із заявою в поліцію", - сказано в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За даними прокуратури Одеської області, наразі поліцейського звільнено з лав правоохоронних органів.

Читайте також: Чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку, затримали на Миколаївщині, - Нацполіція

ему теперь одна дорога - в Раду во фрикцию слуг
15.07.2020 19:16 Відповісти
реферми рюкзакова-сабакова дають результати.
15.07.2020 18:49 Відповісти
фото...так себе..
и с 11 февраля прошло уже столько времени, что...осталась ли возможность объективно доказать факт изнасилования???
15.07.2020 18:29 Відповісти
фото...так себе..
и с 11 февраля прошло уже столько времени, что...осталась ли возможность объективно доказать факт изнасилования???
15.07.2020 18:29 Відповісти
Там походу у жертви обьєктівно живот увєлічен.
15.07.2020 18:44 Відповісти
объективно он может быть увеличен, но вот теперь по ДНК-экспертизе придется доказывать от кого (ибо через полгода заявить об изнасиловании...как-то смахивает на месть)
15.07.2020 18:50 Відповісти
И первому рассказала учителю... Вот , а на сколько близкие отношения с учителем?)))
15.07.2020 19:20 Відповісти
Всех посадят.
15.07.2020 20:26 Відповісти
Дева кинула заяву через пару дней после коитуса. Пол года вели следствие. Сейчас кинули подозрение. Все логично.
16.07.2020 11:13 Відповісти
реферми рюкзакова-сабакова дають результати.
15.07.2020 18:49 Відповісти
аваков всю Украину штрафами насилует и проходит... пока
15.07.2020 21:55 Відповісти
"Екс-працівник" вже години 3 як "екс"?!
15.07.2020 18:56 Відповісти
ему теперь одна дорога - в Раду во фрикцию слуг
15.07.2020 19:16 Відповісти
беседеры-афаковецы!
15.07.2020 18:56 Відповісти
15.07.2020 19:06 Відповісти
Ізнасілованіє по обоюдному соґласію
15.07.2020 19:10 Відповісти
И виселицы поставят на Майдане...Цэ пэрэмога епть!
15.07.2020 19:10 Відповісти
Аваковцы
15.07.2020 20:00 Відповісти
https://censor.net/user/437373 вы тоже Аваковец
15.07.2020 20:02 Відповісти
Долботятлы, которые здесь пишут про "обоюдное согласие" сто процентов не знают что означает "ювенальная" в названии должности мудака.
Это настолько отягчающее шо капец
16.07.2020 16:00 Відповісти
 
 