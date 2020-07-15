В Одесі ексспівробітникові поліції повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектора ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одеса.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Неповнолітня познайомилася з підозрюваним у січні 2020 року, коли її мати звернулася в поліцію із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту. Тоді правоохоронці склали щодо матері адміністративний протокол, а з дівчиною провели бесіду.

"11 лютого підозрюваний, який тоді працював на посаді інспектора сектора ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту. Через кілька днів потерпіла зважилася розповісти про злочин своєму вчителю, який переконав її звернутися із заявою в поліцію", - сказано в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За даними прокуратури Одеської області, наразі поліцейського звільнено з лав правоохоронних органів.

