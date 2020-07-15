В Одессе экс-сотруднику полиции сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в январе 2020 года, когда её мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Тогда правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с девушкой провели беседу.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта. Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным прокуратуры Одесской области, в настоящее время полицейский уволен из рядов правоохранительных органов.