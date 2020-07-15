РУС
В Одессе экс-сотруднику полиции сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в г. Одесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Несовершеннолетняя познакомилась с подозреваемым в январе 2020 года, когда её мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Тогда правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с девушкой провели беседу.

"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта. Через несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в полицию", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, задержали на Николаевщине, - Нацполиция

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным прокуратуры Одесской области, в настоящее время полицейский уволен из рядов правоохранительных органов.

Топ комментарии
+8
ему теперь одна дорога - в Раду во фрикцию слуг
показать весь комментарий
15.07.2020 19:16 Ответить
+7
реферми рюкзакова-сабакова дають результати.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:49 Ответить
+3
фото...так себе..
и с 11 февраля прошло уже столько времени, что...осталась ли возможность объективно доказать факт изнасилования???
показать весь комментарий
15.07.2020 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.07.2020 18:29 Ответить
Там походу у жертви обьєктівно живот увєлічен.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:44 Ответить
объективно он может быть увеличен, но вот теперь по ДНК-экспертизе придется доказывать от кого (ибо через полгода заявить об изнасиловании...как-то смахивает на месть)
показать весь комментарий
15.07.2020 18:50 Ответить
И первому рассказала учителю... Вот , а на сколько близкие отношения с учителем?)))
показать весь комментарий
15.07.2020 19:20 Ответить
Всех посадят.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:26 Ответить
Дева кинула заяву через пару дней после коитуса. Пол года вели следствие. Сейчас кинули подозрение. Все логично.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:13 Ответить
реферми рюкзакова-сабакова дають результати.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:49 Ответить
аваков всю Украину штрафами насилует и проходит... пока
показать весь комментарий
15.07.2020 21:55 Ответить
"Екс-працівник" вже години 3 як "екс"?!
показать весь комментарий
15.07.2020 18:56 Ответить
ему теперь одна дорога - в Раду во фрикцию слуг
показать весь комментарий
15.07.2020 19:16 Ответить
беседеры-афаковецы!
показать весь комментарий
15.07.2020 18:56 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 19:06 Ответить
Ізнасілованіє по обоюдному соґласію
показать весь комментарий
15.07.2020 19:10 Ответить
И виселицы поставят на Майдане...Цэ пэрэмога епть!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:10 Ответить
Аваковцы
показать весь комментарий
15.07.2020 20:00 Ответить
https://censor.net/user/437373 вы тоже Аваковец
показать весь комментарий
15.07.2020 20:02 Ответить
Долботятлы, которые здесь пишут про "обоюдное согласие" сто процентов не знают что означает "ювенальная" в названии должности мудака.
Это настолько отягчающее шо капец
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
 
 