Меркель і Путін по телефону обговорили реалізацію Мінських угод
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела у середу, 15 липня, телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася ситуація на Донбасі.
Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою розмови було "втілення мінських домовленостей задля мирного розв'язання конфлікту на Сході України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Зайберта, лідери двох країн також обговорили питання збройного ембарго щодо Ірану та поточну ситуацію в Лівії.
У повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Путін акцентував увагу на "контрпродуктивності спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей". Путін стверджує, що Київ намагається вибірково виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей, а це, мовляв, заводить у глухий кут переговорний процес.
У Кремлі запевняють, що під час розмови обидві сторони дали "негативну оцінку нещодавнім заявам офіційних осіб України про необхідність перегляду мінського "Комплексу заходів", а також підтвердили безальтернативність мінських домовленостей. Сторони наголосили на важливості повної та безумовної реалізації "Комплексу заходів", а також рішень, ухвалених на самітах "нормандської четвірки", у тому числі в Парижі в грудні 2019 року.
Путін та Меркель, кажуть у Кремлі, висловилися за "активізацію роботи на цьому напрямку, перш за все по лінії помічників лідерів Росії, ФРН, Франції та України".
