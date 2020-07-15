УКР
3 533 22

Меркель і Путін по телефону обговорили реалізацію Мінських угод

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела у середу, 15 липня, телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася ситуація на Донбасі.

Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою розмови було "втілення мінських домовленостей задля мирного розв'язання конфлікту на Сході України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Зайберта, лідери двох країн також обговорили питання збройного ембарго щодо Ірану та поточну ситуацію в Лівії.

У повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Путін акцентував увагу на "контрпродуктивності спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей". Путін стверджує, що Київ намагається вибірково виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей, а це, мовляв, заводить у глухий кут переговорний процес.

У Кремлі запевняють, що під час розмови обидві сторони дали "негативну оцінку нещодавнім заявам офіційних осіб України про необхідність перегляду мінського "Комплексу заходів", а також підтвердили безальтернативність мінських домовленостей. Сторони наголосили на важливості повної та безумовної реалізації "Комплексу заходів", а також рішень, ухвалених на самітах "нормандської четвірки", у тому числі в Парижі в грудні 2019 року.

Путін та Меркель, кажуть у Кремлі, висловилися за "активізацію роботи на цьому напрямку, перш за все по лінії помічників лідерів Росії, ФРН, Франції та України".

+19
Без Украины...о Украине...это достижение осла и его зеленого стада...
15.07.2020 20:02 Відповісти
+13
І знову без України? Це все, що треба знати про видатні досягнення найвеличнішого президента Всесвіту в міжнародній політиці!
15.07.2020 20:03 Відповісти
+9
какая разница. Без осла , или с ослом .
15.07.2020 20:10 Відповісти
15.07.2020 20:02 Відповісти
15.07.2020 20:10 Відповісти
Порохоботы все никак не оставят Зе в покое..Научились уже лайки себе ставить....Скажите как может Зеленский повлиять на то чтобы Меркель и пуцин не обсуждали Украину без него? Я могу ответить -- НИКАК...Поэтому называйте Зеленского ослом а народ быдлом, это в тысячу раз лучше того что было при вашем патроне --порохнявом..который последнюю сорочку с Украины готов был снять, который готов был делать деньги на крови украинских солдат...
16.07.2020 01:40 Відповісти
15.07.2020 20:03 Відповісти
15.07.2020 20:03 Відповісти
15.07.2020 20:59 Відповісти
15.07.2020 20:03 Відповісти
15.07.2020 20:06 Відповісти
больше ж им обсуждать то и не чего...только Украину... ага!!!
15.07.2020 20:07 Відповісти
15.07.2020 20:13 Відповісти
Это не Порох,без которого такие вещи не обсуждались.
Писюнист из тв пусть узнает. Если хочет.
15.07.2020 20:15 Відповісти
15.07.2020 20:18 Відповісти
«Путин и Меркель, утверждают в Кремле, высказались за "активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".Источник: https://censor.net/n3208350

15.07.2020 20:37 Відповісти
ботоксная обезьяна с ядерной кнопкой из Нигерии в снегах.


Меркель і Путін по телефону обговорили реалізацію Мінських угод - Цензор.НЕТ 4467
15.07.2020 20:41 Відповісти
В Керчи на заводе "Залив" усиленно готовятся к приезду путина.
Еще с 12 июля там начали глушить мобильную связь и неделю ежедневно моют дорожку от вертолетной площадки к цеху.
Большинство сотрудников отправили на четыре дня домой, оставили только проверенных и благонадежных. Тем сотрудникам, которых оставляют на заводе, сообщили, что несколько дней до приезда путина они проведут на заводе без выхода за территорию.
Сцарь и холопы… https://twitter.com/KrimRt/status/1282328243396382720
15.07.2020 22:14 Відповісти
15.07.2020 21:01 Відповісти
15.07.2020 21:07 Відповісти
15.07.2020 21:11 Відповісти
15.07.2020 21:24 Відповісти
15.07.2020 21:48 Відповісти
Бубочка величніший з лідАрів...
15.07.2020 22:33 Відповісти
Чому вони не обговорили по телефону дату коли ***** повинен повіситись?
16.07.2020 00:52 Відповісти
 
 