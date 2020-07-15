Меркель и Путин по телефону обсудили реализацию Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду, 15 июля, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которой обсуждалась ситуация на Донбассе.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой разговора было "воплощение минских договоренностей для мирного решения конфликта на Востоке Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Зайберта, лидеры двух стран также обсудили вопрос эмбарго в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии.

В сообщении о разговоре на сайте Кремля отмечается, что Путин акцентировал внимание на "контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить смысл минских договоренностей". Путин утверждает, что Киев якобы пытается избирательно выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей, а это, мол, заводит в тупик переговорный процесс.

В Кремле уверяют, что во время разговора обе стороны дали "отрицательную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер", а также подтвердили безальтернативность минских договоренностей. Стороны подчеркнули важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер", а также решений, принятых на саммитах "нормандской четверки", в том числе в Париже в декабре 2019 года.

Путин и Меркель, утверждают в Кремле, высказались за "активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

