РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8188 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 533 22

Меркель и Путин по телефону обсудили реализацию Минских соглашений

Меркель и Путин по телефону обсудили реализацию Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду, 15 июля, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которой обсуждалась ситуация на Донбассе.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой разговора было "воплощение минских договоренностей для мирного решения конфликта на Востоке Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Зайберта, лидеры двух стран также обсудили вопрос эмбарго в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии.

В сообщении о разговоре на сайте Кремля отмечается, что Путин акцентировал внимание на "контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить смысл минских договоренностей". Путин утверждает, что Киев якобы пытается избирательно выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей, а это, мол, заводит в тупик переговорный процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Резникова о пересмотре минских соглашений возмутили Кремль

В Кремле уверяют, что во время разговора обе стороны дали "отрицательную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер", а также подтвердили безальтернативность минских договоренностей. Стороны подчеркнули важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер", а также решений, принятых на саммитах "нормандской четверки", в том числе в Париже в декабре 2019 года.

Путин и Меркель, утверждают в Кремле, высказались за "активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

Также читайте: Выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием, - замглавы администрации Путина Козак

Автор: 

Меркель Ангела (2126) путин владимир (32061) Донбасс (26962) минские соглашения (3229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Без Украины...о Украине...это достижение осла и его зеленого стада...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:02 Ответить
+13
І знову без України? Це все, що треба знати про видатні досягнення найвеличнішого президента Всесвіту в міжнародній політиці!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:03 Ответить
+9
какая разница. Без осла , или с ослом .
показать весь комментарий
15.07.2020 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без Украины...о Украине...это достижение осла и его зеленого стада...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:02 Ответить
какая разница. Без осла , или с ослом .
показать весь комментарий
15.07.2020 20:10 Ответить
Порохоботы все никак не оставят Зе в покое..Научились уже лайки себе ставить....Скажите как может Зеленский повлиять на то чтобы Меркель и пуцин не обсуждали Украину без него? Я могу ответить -- НИКАК...Поэтому называйте Зеленского ослом а народ быдлом, это в тысячу раз лучше того что было при вашем патроне --порохнявом..который последнюю сорочку с Украины готов был снять, который готов был делать деньги на крови украинских солдат...
показать весь комментарий
16.07.2020 01:40 Ответить
А Україна де? Чи вони про Хабаровськ мову вели?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:03 Ответить
Фрау Меркель, женіть Моль на куй!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:03 Ответить
Мінєстаранаканфлікта обговорювали з німцями "мінські домовленості"...А що там обговорювати? Це ж -домовленості,а не закон України ухвалений ВР. Напевно ***** клянчило якісь поблажки взамін на "північний потік"
показать весь комментарий
15.07.2020 20:59 Ответить
І знову без України? Це все, що треба знати про видатні досягнення найвеличнішого президента Всесвіту в міжнародній політиці!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:03 Ответить
Договорённости, они на то и договорённости. Как они могут быть "безальтернативными", если стороны общаются и находят всех устраиваемые решения, если конечно некоторые хотят их найти, а не время тянуть, авось Украина пойдёт на попятную. Но нет
показать весь комментарий
15.07.2020 20:06 Ответить
та ладно...а не "северный поток - 2" ? ))))
больше ж им обсуждать то и не чего...только Украину... ага!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:07 Ответить
Те, що росія без України розмовляє ми зрозуміли. Але ,тому це робить Німеччина?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:13 Ответить
И криворагульного писюниста дружно похерили.
Это не Порох,без которого такие вещи не обсуждались.
Писюнист из тв пусть узнает. Если хочет.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:15 Ответить
Путин должен вывести войска и вооружения! По другому война не закончится! Так должны говорить власти Украины!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:18 Ответить
«Путин и Меркель, утверждают в Кремле, высказались за "активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".Источник: https://censor.net/n3208350

А в Берліні, що утвєрждают?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:37 Ответить
да он **...тый...


ботоксная обезьяна с ядерной кнопкой из Нигерии в снегах.


Меркель і Путін по телефону обговорили реалізацію Мінських угод - Цензор.НЕТ 4467
показать весь комментарий
15.07.2020 20:41 Ответить
Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ россии в оккупированной Керчи. Эти боевые корабли ранее закладывал Рогозин. Видимо, решили перезаложить - для надежности. https://ru.krymr.com/a/news-putin-priedet-v-kerch/30727552.html
В Керчи на заводе "Залив" усиленно готовятся к приезду путина.
Еще с 12 июля там начали глушить мобильную связь и неделю ежедневно моют дорожку от вертолетной площадки к цеху.
Большинство сотрудников отправили на четыре дня домой, оставили только проверенных и благонадежных. Тем сотрудникам, которых оставляют на заводе, сообщили, что несколько дней до приезда путина они проведут на заводе без выхода за территорию.
Сцарь и холопы… https://twitter.com/KrimRt/status/1282328243396382720
показать весь комментарий
15.07.2020 22:14 Ответить
Царь всея Русидо скончания века! Аминь....
показать весь комментарий
15.07.2020 21:01 Ответить
Делать вьіводьі по информации из Кремля глупо . Не думаю , что Меркель реально беспокоится о вьіборах на Донбассе и прочей мишуре им.Штанмайера. Она практик , и наверняка потрепала Вольдемара по более существенньім вопросам - пунктам по "безопасности" Минских соглашений , которьіе РФ и не думала вьіполнять.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:07 Ответить
Обсуждают Украину без Украины как когда то Чехословакию это достижение осла.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:11 Ответить
Польшу делят. Украину уже поделили.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:24 Ответить
СП-2 вони обговорювали, ми то так, відмазка...
показать весь комментарий
15.07.2020 21:48 Ответить
Обгоаорили долю України, без присутності України...
Бубочка величніший з лідАрів...
показать весь комментарий
15.07.2020 22:33 Ответить
"Меркель і Путін по телефону обговорили реалізацію Мінських угод..."

Чому вони не обговорили по телефону дату коли ***** повинен повіситись?
показать весь комментарий
16.07.2020 00:52 Ответить
 
 