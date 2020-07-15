СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2020 року Служба безпеки України запобігла 3 терактам і затримала 4 причетних до їхньої підготовки.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що за пів року суди винесли 53 вироки за посягання на територіальну цілісність України особам, яких раніше затримала СБУ. Ще 28 вироків було винесено за терористичну діяльність.

Вступили в силу 45 вироків суду: 11 - за ознаками державної зради, 16 - за створення терористичної групи чи терористичної організації. Вступив у силу також вирок громадянину Китаю Шу Юаньцзя, професору Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії, який під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР і Україною намагався схилити до співпраці групу вітчизняних вчених і планував за винагороду заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній сфері. 12 березня 2020 року його було засуджено до 10 років позбавлення волі.

Серед особливих заслуг СБУ в першому півріччі 2020 року Баканов назвав спецоперацію з розкриття і затримання 14 квітня генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і скоєнні терористичних актів, а також у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

Також співробітники СБУ затримали керівника і трьох учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС та інші дані.

Крім того, було екстрадовано до Грузії одного з керівників терористичної організації "ІДІЛ" на прізвисько "Аль Бара Шишанов", затриманий співробітниками СБУ в Київській області 12 листопада 2019 року.

Окремо достроково припинені повноваження 5 іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські відносини.















