СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

У першому півріччі 2020 року Служба безпеки України запобігла 3 терактам і затримала 4 причетних до їхньої підготовки.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що за пів року суди винесли 53 вироки за посягання на територіальну цілісність України особам, яких раніше затримала СБУ. Ще 28 вироків було винесено за терористичну діяльність.

Вступили в силу 45 вироків суду: 11 - за ознаками державної зради, 16 - за створення терористичної групи чи терористичної організації. Вступив у силу також вирок громадянину Китаю Шу Юаньцзя, професору Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії, який під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР і Україною намагався схилити до співпраці групу вітчизняних вчених і планував за винагороду заволодіти матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній сфері. 12 березня 2020 року його було засуджено до 10 років позбавлення волі.

Серед особливих заслуг СБУ в першому півріччі 2020 року Баканов назвав спецоперацію з розкриття і затримання 14 квітня генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і скоєнні терористичних актів, а також у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

Читайте також: Полковника, який 25 років шпигував для Росії, засудили в Австрії до 3 років в'язниці та відпустили

Також співробітники СБУ затримали керівника і трьох учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які збирали і передавали інформацію про українські військові об'єкти, учасників АТО/ООС та інші дані.

Крім того, було екстрадовано до Грузії одного з керівників терористичної організації "ІДІЛ" на прізвисько "Аль Бара Шишанов", затриманий співробітниками СБУ в Київській області 12 листопада 2019 року.

Окремо достроково припинені повноваження 5 іноземних дипломатів за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про консульські відносини.

СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 01СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 02СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 03СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 04

СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 05




СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 06
СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 07
СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 08
СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 09
СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов 10

Три страшных террориста - Звиробий, Федына и Поярков?
15.07.2020 20:27 Відповісти
баканов, чьмо ссученое, а еще сбу 10 раз не арестовала сепара мертвечука, сепара бойко, сепаров и аферистов коламойского и ахметова.
15.07.2020 20:21 Відповісти
И три кинокамеры...три портсигара...и пиджака замшевых импортных тоже три...😃
15.07.2020 20:10 Відповісти
Чому Баканов не посадив Медведчука?
15.07.2020 20:12 Відповісти
Кто ж ********* посадит? Все его боятся.

СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов - Цензор.НЕТ 3473
15.07.2020 20:42 Відповісти
Бананов жмет у Мертвечука
СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов - Цензор.НЕТ 7154
15.07.2020 23:39 Відповісти
баканов, чьмо ссученое, а еще сбу 10 раз не арестовала сепара мертвечука, сепара бойко, сепаров и аферистов коламойского и ахметова.
15.07.2020 20:21 Відповісти
Три страшных террориста - Звиробий, Федына и Поярков?
15.07.2020 20:27 Відповісти
Дууууууже низький коефіцієнт корисної дії! (Непоміченими залишились, як мініммумм, такі диверсанти як мертвечук, рабінович, гепа, допа, королєвська, лєнка-бондарєнка, бойко, та інші рузькомірці в Україні!
15.07.2020 20:27 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html 21 июля 2019 г. 19 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников без участия сторон. Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения и постановил включить материалы в рассмотрение дел по объектным фигурантам RZ11 , RB21.

https://1.bp.blogspot.com/-Mg45nlQS5dM/XSrREVYaidI/AAAAAAAAAAo/RHycpW-X4689s2DjIxeCzW1TPFvc-aBwACLcBGAs/s1600/www.png RZ11 -Зеленский ; RB21 -Баканов
15.07.2020 20:36 Відповісти
ну что вы хотите от ставленника зебарана?
чувак в реале даже не имеет воинского звания))))
короче, 95 квартал рулит ))))
15.07.2020 20:40 Відповісти
Невже було три замаха на "Z"- богоносного?
До речі Z - остання літера латинської абетки.
15.07.2020 20:44 Відповісти
поздно всрался.....
15.07.2020 20:46 Відповісти
Шо ві такоє гаварітє?! Бубачька всираєцця завжди вчасно! А парахаботи на бубачку нагаварюють, пратівниє!)))
15.07.2020 21:21 Відповісти
Вот парадокс - ЦИФРЫ ЕСТЬ, А ВЕРЫ НЕТ! И мучают смутные сомнения...
15.07.2020 20:52 Відповісти
в цифру три можно верить. Вся работа за 6 месяцев...
15.07.2020 21:09 Відповісти
ten, kto najwięcej mówi, zwykle niewiele robi....
16.07.2020 09:20 Відповісти
Баканов, це той очкастий сосед зеидиота по лестничной клетке в крывом рогУ! Та ще й з бабою своєю, яка є громадянкою параші Капець! Зеля пшлонах!
15.07.2020 21:13 Відповісти
 
 