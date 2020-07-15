СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии 2020 года Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта и задержала 4 причастных к их подготовке.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что за полгода суды вынесли 53 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины лицам, которых ранее задержала СБУ. Еще 28 приговоров было вынесено за террористическую деятельность.

Вступили в силу 45 приговоров суда: 11 - по признакам государственной измены, 16 - за создание террористической группы или террористической организации. Вступил в силу также приговор гражданину Китая Шу Юаньцзе, профессору Сианского научно-исследовательского института современной химии, который под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной пытался склонить к сотрудничеству группу отечественных ученых и планировал за вознаграждение завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической сфере. 12 марта 2020 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Среди особых заслуг СБУ в первом полугодии 2020 года Баканов назвал спецоперацию по раскрытию и задержанию 14 апреля генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

Также сотрудники СБУ задержали руководителя и троих участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военных объектах, участниках АТО/ООС и другие данные.

Кроме того, был экстрадирован в Грузию один из руководителей террористической организации "ИГИЛ" по прозвищу "Аль Бара Шишани", задержанный сотрудниками СБУ в Киевской области 12 ноября 2019 года.

Отдельно досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.















