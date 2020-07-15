РУС
СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии 2020 года Служба безопасности Украины предотвратила 3 теракта и задержала 4 причастных к их подготовке.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что за полгода суды вынесли 53 приговора за посягательство на территориальную целостность Украины лицам, которых ранее задержала СБУ. Еще 28 приговоров было вынесено за террористическую деятельность.

Вступили в силу 45 приговоров суда: 11 - по признакам государственной измены, 16 - за создание террористической группы или террористической организации. Вступил в силу также приговор гражданину Китая Шу Юаньцзе, профессору Сианского научно-исследовательского института современной химии, который под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной пытался склонить к сотрудничеству группу отечественных ученых и планировал за вознаграждение завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической сфере. 12 марта 2020 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Антиукраинских интернет-агитаторов разоблачила СБУ в Черкассах и на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Среди особых заслуг СБУ в первом полугодии 2020 года Баканов назвал спецоперацию по раскрытию и задержанию 14 апреля генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

Также сотрудники СБУ задержали руководителя и троих участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военных объектах, участниках АТО/ООС и другие данные.

Кроме того, был экстрадирован в Грузию один из руководителей террористической организации "ИГИЛ" по прозвищу "Аль Бара Шишани", задержанный сотрудниками СБУ в Киевской области 12 ноября 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Судмедэкспертиза подтвердила, что следователь СБУ по особо важным делам Закладный был убит, - источник

Отдельно досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.

СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 01СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 02СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 03СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 04

СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 05




СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 06
СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 07
СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 08
СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 09
СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов 10

правоохранительные органы (2972) СБУ (20333) силовики (2800) теракт (2346) шпионаж (1443) Баканов Иван (303)
+12
Три страшных террориста - Звиробий, Федына и Поярков?
15.07.2020 20:27 Ответить
+11
баканов, чьмо ссученое, а еще сбу 10 раз не арестовала сепара мертвечука, сепара бойко, сепаров и аферистов коламойского и ахметова.
15.07.2020 20:21 Ответить
+9
И три кинокамеры...три портсигара...и пиджака замшевых импортных тоже три...😃
15.07.2020 20:10 Ответить
И три кинокамеры...три портсигара...и пиджака замшевых импортных тоже три...😃
15.07.2020 20:10 Ответить
Чому Баканов не посадив Медведчука?
15.07.2020 20:12 Ответить
Кто ж ********* посадит? Все его боятся.

СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов - Цензор.НЕТ 3473
15.07.2020 20:42 Ответить
Бананов жмет у Мертвечука
СБУ за пів року запобігла 3 терактам, - Баканов - Цензор.НЕТ 7154
15.07.2020 23:39 Ответить
баканов, чьмо ссученое, а еще сбу 10 раз не арестовала сепара мертвечука, сепара бойко, сепаров и аферистов коламойского и ахметова.
15.07.2020 20:21 Ответить
Три страшных террориста - Звиробий, Федына и Поярков?
15.07.2020 20:27 Ответить
Дууууууже низький коефіцієнт корисної дії! (Непоміченими залишились, як мініммумм, такі диверсанти як мертвечук, рабінович, гепа, допа, королєвська, лєнка-бондарєнка, бойко, та інші рузькомірці в Україні!
15.07.2020 20:27 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html 21 июля 2019 г. 19 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников без участия сторон. Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения и постановил включить материалы в рассмотрение дел по объектным фигурантам RZ11 , RB21.

https://1.bp.blogspot.com/-Mg45nlQS5dM/XSrREVYaidI/AAAAAAAAAAo/RHycpW-X4689s2DjIxeCzW1TPFvc-aBwACLcBGAs/s1600/www.png RZ11 -Зеленский ; RB21 -Баканов
15.07.2020 20:36 Ответить
ну что вы хотите от ставленника зебарана?
чувак в реале даже не имеет воинского звания))))
короче, 95 квартал рулит ))))
15.07.2020 20:40 Ответить
Невже було три замаха на "Z"- богоносного?
До речі Z - остання літера латинської абетки.
15.07.2020 20:44 Ответить
поздно всрался.....
15.07.2020 20:46 Ответить
Шо ві такоє гаварітє?! Бубачька всираєцця завжди вчасно! А парахаботи на бубачку нагаварюють, пратівниє!)))
15.07.2020 21:21 Ответить
Вот парадокс - ЦИФРЫ ЕСТЬ, А ВЕРЫ НЕТ! И мучают смутные сомнения...
15.07.2020 20:52 Ответить
в цифру три можно верить. Вся работа за 6 месяцев...
15.07.2020 21:09 Ответить
ten, kto najwięcej mówi, zwykle niewiele robi....
16.07.2020 09:20 Ответить
Баканов, це той очкастий сосед зеидиота по лестничной клетке в крывом рогУ! Та ще й з бабою своєю, яка є громадянкою параші Капець! Зеля пшлонах!
15.07.2020 21:13 Ответить
 
 