РНБО займеться освітньою діяльністю у сфері кібергігієни, - заступник секретаря Ради Демедюк

Національний координацій центр кібербезпеки (НКЦК) став сучасним "хабом" - "генеральним штабом" захисту держави від кіберзагроз, де виявляють, запобігають, вчасно реагують на кіберінциденти як у державному, так і в приватному секторі.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Оновлений і значно підсилений Національний координаційний центр кібербезпеки (далі – НКЦК), сказав С. Демедюк, координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у відповідних сферах – Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ", - зазначив Демедюк.

Він підкреслив, що переважна більшість кібератак спрямована на приватний сектор, з яким донедавна співпраця була недостатньою. Відсутність адекватної комунікації та захисту з боку держави спричиняли недовіру суб’єктів приватного сектору до владних органів та призводили навіть до "замовчування" кіберінцидентів.

Тому, за словами Демедюка, було внесено зміни в нормативні акти, завдяки яким було посилено спроможності НКЦК та змінено формат його діяльності, зокрема, до роботи залучено фахівців з приватного сектору, які спеціалізуються на кіберзахисті.

За словами заступника секретаря РНБО України, державно-приватне партнерство – обмін на постійній основі даними щодо актуальних кіберзагроз й інструментів боротьби з ними, формування відносин довіри між регуляторами кібербезпеки і керівництвом приватних підприємств сприяє створенню ефективної системи кібербезпеки держави у цілому.

Він повідомив пло наміри використовувати приватний сектор для тестування різного роду програмного забезпечення на предмет виявлення вразливостей чи шкідливого коду, а також нових методів захисту систем, щоб надалі ці знання використовувати для захисту державних установ.

Серед пріоритетів діяльності НКЦК Демедюк також назвав провадження освітницької діяльності у сфері кібергігієни. Він повідомив, що на платформі НКЦК буде створено "єдину базу обміну кіберінцидентами, аби всі суб’єкти могли спостерігати за тим, що відбувається у кіберпросторі України та у світі, вивчати засоби захисту, виявляти, які суб’єкти є найбільш вразливими до кібератак, співпрацювати і надавати свої пропозиції".

Демедюк наголосив, що цього року НКЦК вже успішно організував локалізацію ряду кібератак на державні інформаційні ресурси, а також попередив витоки персональних даних громадян з державних та приватних інформаційних систем.