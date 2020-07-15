СНБО займется образовательной деятельностью в сфере кибергигиены, - заместитель секретаря Совета Демедюк

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) стал современным "хабом" - "генеральным штабом" защиты государства от киберугроз, где обнаруживают, предотвращают, вовремя реагируют на киберинциденты как в государственном, так и в частном секторе.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Обновленный и значительно усиленный Национальный координационный центр кибербезопасности координирует и контролирует деятельность субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в соответствующих сферах - Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Национального банка, Генерального штаба ВСУ", - отметил Демедюк.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство кибератак направлено ​​на частный сектор, с которым до недавнего времени сотрудничество было недостаточным. Отсутствие адекватной коммуникации и защиты со стороны государства вызывали недоверие субъектов частного сектора к властным органам и приводили даже к "замалчиванию" киберинцидентов.

Поэтому, по словам Демедюка, были внесены изменения в нормативные акты, благодаря которым была усилена дееспособность НКЦК и изменен формат его деятельности, в частности, к работе привлечены специалисты из частного сектора, специализирующиеся на киберзащите.

По словам заместителя секретаря СНБО Украины, государственно-частное партнерство - обмен на постоянной основе данными по актуальным киберугрозам и инструментам борьбы с ними, формирование отношений доверия между регуляторами кибербезопасности и руководством частных предприятий - способствует созданию эффективной системы кибербезопасности государства в целом.

Он сообщил о намерениях использовать частный сектор для тестирования различного рода программного обеспечения на предмет обнаружения уязвимостей или вредоносного кода и новых методов защиты систем, чтобы в дальнейшем эти знания использовать для защиты государственных учреждений.

Среди приоритетов деятельности НКЦК Демедюк также назвал проведение образовательной деятельности в сфере кибергигиены. Он сообщил, что на платформе НКЦК будет создана "единая база обмена киберинцидентами, чтобы все субъекты могли наблюдать за тем, что происходит в киберпространстве Украины и в мире, изучать средства защиты, выявлять, какие субъекты являются наиболее уязвимыми к кибератакам, сотрудничать и предоставлять свои предложения".

Демедюк отметил, что в этом году НКЦК уже успешно организовал локализацию ряда кибератак на государственные информационные ресурсы, а также предупредил утечку персональных данных граждан из государственных и частных информационных систем.