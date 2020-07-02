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Новости Коронавирус и карантин
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Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, - Кулеба

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, - Кулеба

Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии коронавирусу COVID-19, предложенную Эстонией и Сингапуром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды, организованной Эстонией и Сингапуром.

Он привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 - онлайн-карту путешествий во время пандемии.

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"Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19", - заявил он.

Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

"Украина и ряд других стран Европы и мира уже сталкивались с враждебным поведением Российской Федерации в киберпространстве. Почувствовав на себе испытания инструментов гибридной агрессии, Украина лучше осознает, насколько ценной является безопасность киберпространства", - отметил он.

Министр напомнил о кибератаках, которые с 2014 года были направлены против целых сетей инфраструктуры, от отдельных страниц до интернет-провайдеров.

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Глава МИД отметил, что сейчас страны все чаще сообщают о воровстве данных, онлайн-мошенничестве, киберугрозах критической инфраструктуре, включая учреждения здравоохранения, рост объемов дезинформации.

По его словам, злоумышленники уже адаптируются к новым обстоятельствам пандемии. В частности, совершают нападения на тех, кто неутомимо борется с распространением вируса и спасает человеческие жизни.

"Ответ очевиден: мы должны придерживаться имеющихся правил поведения в киберпространстве, к которому в полной мере должно применяться международное право, и привлекать к ответственности тех, кто нарушает эти правила. Сейчас подходящий момент, чтобы об этом заявить. Именно поэтому широкий консенсус международного сообщества и поддержка Глобальной декларации о цифровом противодействии COVID-19 настолько важны", - подчеркнул министр.

Автор: 

карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2880) кибербезопасность (675) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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02.07.2020 03:58
+4
Приезжайте к нам в Большое Яблоко и прочтите лекцию о фейковости пандемии.
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02.07.2020 04:43
+2
Глупі людиська, що слухають бредятину москви про фейковий вірус. схаменіться і вдягніть маски!
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02.07.2020 05:11
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Правила форума Совет форумчан
Поки це все слова, а протидії кіберзагрозам ми не бачили.
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02.07.2020 02:04 Ответить
И за компом в масках сидеть обяжете ?
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02.07.2020 08:07 Ответить
а как жеж касперский ? должон излечивать киберпространство...
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02.07.2020 02:12 Ответить
Приезжайте к нам в Большое Яблоко и прочтите лекцию о фейковости пандемии.
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02.07.2020 04:43 Ответить
нихто и не понимал, кроме бубы, шо вирусняка кроме как цифрами так и не заколоть...
буба не внебрачный сын дони?
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02.07.2020 02:51 Ответить
рыжый понизится по возрасту и по высоте, тогда поймет бубу. - пока не....
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02.07.2020 03:42 Ответить
Украине надо "зелешвали-19" противодействовать.
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02.07.2020 03:55 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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02.07.2020 03:58 Ответить
- как Ваша фамилия?
- Пук...
- Как?
- не Как, а Пук...
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02.07.2020 04:56 Ответить
Глупі людиська, що слухають бредятину москви про фейковий вірус. схаменіться і вдягніть маски!
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02.07.2020 05:11 Ответить
Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2643
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02.07.2020 06:04 Ответить
Причина и следствие.Коронобесы затеяли мировую истерию ( мотивы дослиджуються) но для любой власти это бальзам на душу вернее наркотик распоряжаться потоками денег и помыкать людьми без всяких законов и загроз. Но от и этого страдает все и кибербезапасность в том числе. Все элементарно, но не для баранов кулебы.
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02.07.2020 06:19 Ответить
Осенью начнется Пандемия серия два,правда не от летучих мышек,а от диких голубей...,кох развелось миллионы.,так что ГолубоВиRUS сильно коварный тип Обнуляйтер
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02.07.2020 06:53 Ответить
 
 