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Новини Коронавірус і карантин
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Україна підтримала глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, - Кулеба

Україна підтримала глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, - Кулеба

Україна підтримує глобальну декларацію про цифрову протидію коронавірусу COVID-19, запропоновану Естонією та Сінгапуром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Україна підтримує Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, яку ініціювали Естонія та Сінгапур, і закликає світ об’єднати зусилля для підвищення безпеки кіберпростору у світлі викликів пандемії", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській відеоконференції з безпеки цифрового середовища, організованої Естонією та Сінгапуром.

Він навів приклад цифрової відповіді МЗС України на кризу COVID-19 - онлайн-карту подорожей під час пандемії.

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"Користувачі отримують своєчасну інформацію про транзит і допуск іноземців у країни світу. Це людиноцентрична та комплексна цифрова відповідь нашого міністерства на кризу COVID-19", - заявив він.

Кулеба звернув увагу на цифрові загрози, що зростають у світі внаслідок пандемії, та необхідність підвищити безпеку кіберпростору.

"Україна та низка інших країн Європи та світу вже стикалися із ворожою поведінкою Російської Федерації у кіберпросторі. Відчувши на собі випробування інструментів гібридної агресії, Україна якнайкраще усвідомлює, наскільки цінною є безпека кіберпростору", - зазначив він.

Міністр нагадав про кібератаки, які з 2014 року були спрямовані проти цілих мереж інфраструктури, від окремих сторінок до інтернет-провайдерів.

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Глава МЗС зауважив, що нині країни дедалі частіше повідомляють про крадіжки даних, онлайн-шахрайство, кіберзагрози критичній інфраструктурі, включно із закладами охорони здоров’я, зростання обсягів дезінформації.

За його словами, зловмисники вже адаптуються до нових обставин пандемії. Зокрема, здійснюють напади на тих, хто невтомно бореться з поширенням вірусу та рятує людські життя.

"Відповідь очевидна: ми мусимо дотримуватися наявних правил поведінки у кіберпросторі, до якого у повній мірі має застосовуватися міжнародне право, і притягати до відповідальності тих, хто порушує ці правила. Нині слушний момент, аби про це заявити. Саме тому широкий консенсус міжнародної спільноти та підтримка Глобальної декларації про цифрову протидію COVID-19 настільки важливі", - наголосив міністр.

Автор: 

карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) кібербезпека (1166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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02.07.2020 03:58
+4
Приезжайте к нам в Большое Яблоко и прочтите лекцию о фейковости пандемии.
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02.07.2020 04:43
+2
Глупі людиська, що слухають бредятину москви про фейковий вірус. схаменіться і вдягніть маски!
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02.07.2020 05:11
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Поки це все слова, а протидії кіберзагрозам ми не бачили.
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02.07.2020 02:04 Відповісти
И за компом в масках сидеть обяжете ?
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02.07.2020 08:07 Відповісти
а как жеж касперский ? должон излечивать киберпространство...
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02.07.2020 02:12 Відповісти
Приезжайте к нам в Большое Яблоко и прочтите лекцию о фейковости пандемии.
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02.07.2020 04:43 Відповісти
нихто и не понимал, кроме бубы, шо вирусняка кроме как цифрами так и не заколоть...
буба не внебрачный сын дони?
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02.07.2020 02:51 Відповісти
рыжый понизится по возрасту и по высоте, тогда поймет бубу. - пока не....
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02.07.2020 03:42 Відповісти
Украине надо "зелешвали-19" противодействовать.
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02.07.2020 03:55 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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02.07.2020 03:58 Відповісти
- как Ваша фамилия?
- Пук...
- Как?
- не Как, а Пук...
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02.07.2020 04:56 Відповісти
Глупі людиська, що слухають бредятину москви про фейковий вірус. схаменіться і вдягніть маски!
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02.07.2020 05:11 Відповісти
Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2643
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02.07.2020 06:04 Відповісти
Причина и следствие.Коронобесы затеяли мировую истерию ( мотивы дослиджуються) но для любой власти это бальзам на душу вернее наркотик распоряжаться потоками денег и помыкать людьми без всяких законов и загроз. Но от и этого страдает все и кибербезапасность в том числе. Все элементарно, но не для баранов кулебы.
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02.07.2020 06:19 Відповісти
Осенью начнется Пандемия серия два,правда не от летучих мышек,а от диких голубей...,кох развелось миллионы.,так что ГолубоВиRUS сильно коварный тип Обнуляйтер
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02.07.2020 06:53 Відповісти
 
 