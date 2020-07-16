УКР
Всесвітній конгрес українців застерігає владу від підтримки "мовного" законопроєкту Бужанського

Всесвітній конгрес українців застерігає владу від підтримки

Світовий конгрес українців 15 липня висловився проти законопроєкту представника "Слуги народу" Максима Бужанського, який передбачає зміни в мовному законодавстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У своїй заяві Конгрес виступив проти "пропозицій русифікації, які містяться в провокативному законопроєкті №2362 та потенційно сприяють розколу українського суспільства".

"Саме мова єднає український світ, і сприяє вихованню нових поколінь свідомих українців – як в Україні, так і в діаспорі. Світовий конгрес українців категорично засуджує будь-які спроби послаблення позицій української як єдиної державної мови та виступає проти політизації мовного питання", – йдеться в заяві організації.

Також читайте: Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову

СКУ застерігає українську владу та представників всіх політичних сил від "гри "на руку" Росії та змін мовної політики.

"Мова – це державотворча основа, основа безпеки української нації. Право говорити рідною мовою на рідній землі виборювали багато поколінь українців, і сьогодні за це право гинуть захисники України. Системні атаки на державну мову несуть загрозу єдиній ідентичності української нації, відчиняючи двері "русскому миру", – цитує заява президента СКУ Павла Ґрода.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його ухвалення висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Також проти ухвалення законопроєкту висловилися кілька депутатів "Слуги народу".

українська мова (846) Світовий Конґрес Українців (76) Бужанський Максим (105)
Топ коментарі
+19
"...думайТЕ"

Ой, а что это за подруга на фото рядом с Верещук? Знакомтесь; Марина Магомеднебиевна Ахмедова. Работала зам. главного редактора журнала "русский репортер". Журнал был создан и спонсировался........ сурковым.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1282726073004851200

Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 9701
показати весь коментар
16.07.2020 00:31 Відповісти
+18
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 9503
показати весь коментар
16.07.2020 00:12 Відповісти
+15
Це найкращий український президент, на якого ці гниди при теперішній владі так нічого і не знайшли. Тому йому у цьому переліку робити нема чого
показати весь коментар
16.07.2020 00:22 Відповісти
???
А ви не могли б мені посилання надати ?
Я не пам*ятаю, щоб Ґрод підтримував тлю.
Дякую.
показати весь коментар
16.07.2020 00:50 Відповісти
Слухай ти, вумний, за брехню - спам.
Я нічого шукати не збираюся.
показати весь коментар
16.07.2020 21:07 Відповісти
бубочці пофігу. Він найманий олігархами та пуйлом працівник
показати весь коментар
16.07.2020 00:54 Відповісти
Оставить всё как есть. Пусть украинский потихоньку берёт своё естественным путём, через смену поколений. Политикам, строго настрого, запретить любых разговоров и упоминаний, и тем более, в предвыборных программах на тему "языка". Сразу лишать мандата и возможности баллотироваться в будущем. Вот тогда они будут вынуждены заниматься реальными проблемами в стране, а не разжигать и ссорить народ между собой по яз.вопросу. Каждый раз, выплывая и зарабатывая на этом полит. баллы (главное орать громче остальных), а в последствии, зарабатывать реализуя полит.баллы в деньги (себе в карман).
показати весь коментар
16.07.2020 01:04 Відповісти
Кто запретит? Вопрос языка популярен среди избирателей. Популизм запретить невозможно.
показати весь коментар
16.07.2020 01:59 Відповісти
Особливо в "русскоязичном" середовищі !!!!))))
показати весь коментар
16.07.2020 02:14 Відповісти
Українську мову нищат вже не одне сторіччя ,проте вона жива!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 01:47 Відповісти
Самолайк...ты в личной жизни тоже самоудовлетворением занимаешься, русский?
показати весь коментар
16.07.2020 02:43 Відповісти
C большим уважением ко всем братьям -Украинцам.Слава Украине. Но Вы там ,в мы Тут .
показати весь коментар
16.07.2020 02:16 Відповісти
русский, тебе фюрер разрешил по вражеским сайтам шляться?
показати весь коментар
16.07.2020 02:46 Відповісти
"они там" знают свою мову лучше, чем "вы тут". "вы тут" просто понаехали.
показати весь коментар
16.07.2020 09:43 Відповісти
При всій повазі,але те,що Тарас Григорович писав російською-це невдалий приклад.Шевченко-великий поет і геніальний художник.І як Ви знаєте,малювати Тарасу було заборонено.Якщо читати спогади Шевченка про його життя в Казахстані,то там постійно буде повторятися фраза:»нарешті,мені видали аркуш паперу і олівець».Уявляєте,Шевченко не мав права піти і купити собі фарби і альбом!На законодавчому рівні було заборонено малювати!Це якийсь дебільний абсурд.Тому Шевченко будучи талановитим художником,залишив невелику кількість картин.А з віршами та сама історія:якщо Шевченко писав російською,це не тому,що йому подобалася російська.А це тому,що йому була заборонена українська!
показати весь коментар
16.07.2020 03:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gleUeGfXK08 Зеленский разочарует всех, кроме Мендель...
показати весь коментар
16.07.2020 02:45 Відповісти
Нуууу...,не знаю... Надо бы Мендель спросить....
показати весь коментар
16.07.2020 03:55 Відповісти
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
16.07.2020 05:27 Відповісти
Це цих козлів ще треба застерігати?В яму вниз головою з їх ізіком! УКРи-унія,сполучення,обєднання 67-и основних народностей,як скажімо US,UK-тобто перша демократія.А хто такі їм ці козлощелепний вилупки московії?Це зграя рашистів тупих с iзiковим наречієм,та й те-чуже(Федоров написав їм у Львові,аби розумілись бодай між собою).Тому той,хто запроваджуває те"наречіє" зайвохромосомного ***** в український мовний Закон-є окупант.Треба розуміти,що самозванець мокша з мойшею навіть не рус с Кия (русский)-він касап,що з тюркської мови означає кат-мясник і його мета-сіяти хаос між українцями,як зброєю,так і своїм язиком.Женіть шакалів з України в тундру і тайгу-нехай свої ізіки забють собі в анальний отвір-окупантам тут не місце!
показати весь коментар
16.07.2020 05:36 Відповісти
Вони не потрібні ні в тундрі, ні в тайзі. Їхнє місце московська обл рязанська, орловська, та ще трохи -- всього завбільшки з Бельгію.
показати весь коментар
16.07.2020 06:40 Відповісти
Нічого,років через шість парад суверенітетів і окупант хряпнеться,як совок після афгану.
показати весь коментар
16.07.2020 07:01 Відповісти
Как может чувак ,с фамилией Бужинский ,заниматься законом про Мову ,в Украине,и шото предлогать🤔😠😠😠
показати весь коментар
16.07.2020 06:52 Відповісти
У нас был Янукович Президент,фамилия белорусских маланцев и нормально,только после него Крым и часть Донбасса ушло в Московию
показати весь коментар
16.07.2020 11:57 Відповісти
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 5938
показати весь коментар
16.07.2020 07:12 Відповісти
НЕМА МОВИ = НЕМА НАРОДУ = НЕМА Й КРАЇНИ . Коли вже нарешті це зрозуміють всі громадяни і гуртом дадуть підсрач посіпакам путлера ?
показати весь коментар
16.07.2020 07:31 Відповісти
Кацапщине помогают"украинцы" в Украине.
показати весь коментар
16.07.2020 08:35 Відповісти
Если Бужанскому морду набить чтобы он больше не подавал "языковых" законопроектов, это не будет считаться антисемитизмом?
показати весь коментар
16.07.2020 09:01 Відповісти
НУ це було б добре, якщо б це зробили "жидобандерівці"
показати весь коментар
16.07.2020 09:08 Відповісти
А це вже більше, ніж серйозно.
показати весь коментар
16.07.2020 09:46 Відповісти
