Всесвітній конгрес українців застерігає владу від підтримки "мовного" законопроєкту Бужанського
Світовий конгрес українців 15 липня висловився проти законопроєкту представника "Слуги народу" Максима Бужанського, який передбачає зміни в мовному законодавстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У своїй заяві Конгрес виступив проти "пропозицій русифікації, які містяться в провокативному законопроєкті №2362 та потенційно сприяють розколу українського суспільства".
"Саме мова єднає український світ, і сприяє вихованню нових поколінь свідомих українців – як в Україні, так і в діаспорі. Світовий конгрес українців категорично засуджує будь-які спроби послаблення позицій української як єдиної державної мови та виступає проти політизації мовного питання", – йдеться в заяві організації.
СКУ застерігає українську владу та представників всіх політичних сил від "гри "на руку" Росії та змін мовної політики.
"Мова – це державотворча основа, основа безпеки української нації. Право говорити рідною мовою на рідній землі виборювали багато поколінь українців, і сьогодні за це право гинуть захисники України. Системні атаки на державну мову несуть загрозу єдиній ідентичності української нації, відчиняючи двері "русскому миру", – цитує заява президента СКУ Павла Ґрода.
Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його ухвалення висловився мовний омбудсмен Кремінь.
Також проти ухвалення законопроєкту висловилися кілька депутатів "Слуги народу".
