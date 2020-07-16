Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского

Всемирный конгресс украинцев 15 июля высказался против законопроекта представителя "Слуги народа" Максима Бужанского, предусматривающий изменения в языковом законодательстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своем заявлении Конгресс выступил против "предложений по русификации, которые содержатся в провокационном законопроекте №2362 и потенциально способствуют расколу украинского общества".

"Именно язык объединяет украинский мир, и способствует воспитанию новых поколений сознательных украинцев - как в Украине, так и в диаспоре. Всемирный конгресс украинцев категорически осуждает любые попытки ослабления позиций украинского как единственного государственного языка и выступает против политизации языкового вопроса", - говорится в заявлении организации.

СКУ предостерегает украинскую власть и представителей всех политических сил от игры в пользу России и изменений языковой политики.

Читайте: Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать законопроект Бужанского и снять с рассмотрения

"Язык - это государственно основа, основа безопасности украинской нации. За право говорить на родном языке на родной земле боролись многие поколения украинцев, и сегодня за это право погибают защитники Украины. Системные атаки на государственный язык несут угрозу единой идентичности украинской нации, открывая двери "русскому миру", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Читайте также: Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификации образования