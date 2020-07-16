РУС
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского

Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки

Всемирный конгресс украинцев 15 июля высказался против законопроекта представителя "Слуги народа" Максима Бужанского, предусматривающий изменения в языковом законодательстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В своем заявлении Конгресс выступил против "предложений по русификации, которые содержатся в провокационном законопроекте №2362 и потенциально способствуют расколу украинского общества".

"Именно язык объединяет украинский мир, и способствует воспитанию новых поколений сознательных украинцев - как в Украине, так и в диаспоре. Всемирный конгресс украинцев категорически осуждает любые попытки ослабления позиций украинского как единственного государственного языка и выступает против политизации языкового вопроса", - говорится в заявлении организации.

СКУ предостерегает украинскую власть и представителей всех политических сил от игры в пользу России и изменений языковой политики.

Читайте: Языковой омбудсмен Креминь призвал нардепов не поддерживать законопроект Бужанского и снять с рассмотрения

"Язык - это государственно основа, основа безопасности украинской нации. За право говорить на родном языке на родной земле боролись многие поколения украинцев, и сегодня за это право погибают защитники Украины. Системные атаки на государственный язык несут угрозу единой идентичности украинской нации, открывая двери "русскому миру", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Читайте также: Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификации образования

+19
"...думайТЕ"

Ой, а что это за подруга на фото рядом с Верещук? Знакомтесь; Марина Магомеднебиевна Ахмедова. Работала зам. главного редактора журнала "русский репортер". Журнал был создан и спонсировался........ сурковым.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1282726073004851200

Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 9701
16.07.2020 00:31 Ответить
+18
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 9503
16.07.2020 00:12 Ответить
+15
Це найкращий український президент, на якого ці гниди при теперішній владі так нічого і не знайшли. Тому йому у цьому переліку робити нема чого
16.07.2020 00:22 Ответить
???
А ви не могли б мені посилання надати ?
Я не пам*ятаю, щоб Ґрод підтримував тлю.
Дякую.
16.07.2020 00:50 Ответить
Слухай ти, вумний, за брехню - спам.
Я нічого шукати не збираюся.
16.07.2020 21:07 Ответить
бубочці пофігу. Він найманий олігархами та пуйлом працівник
16.07.2020 00:54 Ответить
Оставить всё как есть. Пусть украинский потихоньку берёт своё естественным путём, через смену поколений. Политикам, строго настрого, запретить любых разговоров и упоминаний, и тем более, в предвыборных программах на тему "языка". Сразу лишать мандата и возможности баллотироваться в будущем. Вот тогда они будут вынуждены заниматься реальными проблемами в стране, а не разжигать и ссорить народ между собой по яз.вопросу. Каждый раз, выплывая и зарабатывая на этом полит. баллы (главное орать громче остальных), а в последствии, зарабатывать реализуя полит.баллы в деньги (себе в карман).
16.07.2020 01:04 Ответить
Кто запретит? Вопрос языка популярен среди избирателей. Популизм запретить невозможно.
16.07.2020 01:59 Ответить
Особливо в "русскоязичном" середовищі !!!!))))
16.07.2020 02:14 Ответить
Українську мову нищат вже не одне сторіччя ,проте вона жива!!)))
16.07.2020 01:47 Ответить
Самолайк...ты в личной жизни тоже самоудовлетворением занимаешься, русский?
16.07.2020 02:43 Ответить
C большим уважением ко всем братьям -Украинцам.Слава Украине. Но Вы там ,в мы Тут .
16.07.2020 02:16 Ответить
русский, тебе фюрер разрешил по вражеским сайтам шляться?
16.07.2020 02:46 Ответить
"они там" знают свою мову лучше, чем "вы тут". "вы тут" просто понаехали.
16.07.2020 09:43 Ответить
При всій повазі,але те,що Тарас Григорович писав російською-це невдалий приклад.Шевченко-великий поет і геніальний художник.І як Ви знаєте,малювати Тарасу було заборонено.Якщо читати спогади Шевченка про його життя в Казахстані,то там постійно буде повторятися фраза:»нарешті,мені видали аркуш паперу і олівець».Уявляєте,Шевченко не мав права піти і купити собі фарби і альбом!На законодавчому рівні було заборонено малювати!Це якийсь дебільний абсурд.Тому Шевченко будучи талановитим художником,залишив невелику кількість картин.А з віршами та сама історія:якщо Шевченко писав російською,це не тому,що йому подобалася російська.А це тому,що йому була заборонена українська!
16.07.2020 03:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gleUeGfXK08 Зеленский разочарует всех, кроме Мендель...
16.07.2020 02:45 Ответить
Нуууу...,не знаю... Надо бы Мендель спросить....
16.07.2020 03:55 Ответить
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 2899
16.07.2020 05:27 Ответить
Це цих козлів ще треба застерігати?В яму вниз головою з їх ізіком! УКРи-унія,сполучення,обєднання 67-и основних народностей,як скажімо US,UK-тобто перша демократія.А хто такі їм ці козлощелепний вилупки московії?Це зграя рашистів тупих с iзiковим наречієм,та й те-чуже(Федоров написав їм у Львові,аби розумілись бодай між собою).Тому той,хто запроваджуває те"наречіє" зайвохромосомного ***** в український мовний Закон-є окупант.Треба розуміти,що самозванець мокша з мойшею навіть не рус с Кия (русский)-він касап,що з тюркської мови означає кат-мясник і його мета-сіяти хаос між українцями,як зброєю,так і своїм язиком.Женіть шакалів з України в тундру і тайгу-нехай свої ізіки забють собі в анальний отвір-окупантам тут не місце!
16.07.2020 05:36 Ответить
Вони не потрібні ні в тундрі, ні в тайзі. Їхнє місце московська обл рязанська, орловська, та ще трохи -- всього завбільшки з Бельгію.
16.07.2020 06:40 Ответить
Нічого,років через шість парад суверенітетів і окупант хряпнеться,як совок після афгану.
16.07.2020 07:01 Ответить
Как может чувак ,с фамилией Бужинский ,заниматься законом про Мову ,в Украине,и шото предлогать🤔😠😠😠
16.07.2020 06:52 Ответить
У нас был Янукович Президент,фамилия белорусских маланцев и нормально,только после него Крым и часть Донбасса ушло в Московию
16.07.2020 11:57 Ответить
Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского - Цензор.НЕТ 5938
16.07.2020 07:12 Ответить
НЕМА МОВИ = НЕМА НАРОДУ = НЕМА Й КРАЇНИ . Коли вже нарешті це зрозуміють всі громадяни і гуртом дадуть підсрач посіпакам путлера ?
16.07.2020 07:31 Ответить
Кацапщине помогают"украинцы" в Украине.
16.07.2020 08:35 Ответить
Если Бужанскому морду набить чтобы он больше не подавал "языковых" законопроектов, это не будет считаться антисемитизмом?
16.07.2020 09:01 Ответить
НУ це було б добре, якщо б це зробили "жидобандерівці"
16.07.2020 09:08 Ответить
А це вже більше, ніж серйозно.
16.07.2020 09:46 Ответить
