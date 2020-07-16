Кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в 13 областях, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 13 із 24 областей України.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197 випадків) та в Києві (116 випадків).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19 і 50 випадків одужання раніше захворілих, зараз в області хворіє 510 осіб (на 23 менше, ніж напередодні);

- у Волинській області підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19 і 114 випадків одужання, зараз в області хворіють 1119 осіб (на 84 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 8 нових випадків захворювання і 10 - одужання, зараз хворіє 84 особи (на 2 менше за добу);

- у Донецькій області 9 нових випадків захворювання і 13 випадків одужання, хворіє 472 особи (на 4 менше за добу);

- у Житомирській області 19 осіб захворіли і 22 - одужали, зараз хворіє 309 осіб (на 3 менше за добу);

- у Закарпатській області 54 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 26 випадків одужання, зараз хворіють 2618 осіб (на 27 більше за добу);

- у Запорізькій області 11 нових випадків захворювання і 9 осіб видужали від коронавірусної хвороби, зараз хворіє 87 осіб (на 2 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 54 нові випадки захворювання та 3 випадки смерті, 13 осіб видужали, зараз хворіють 1867 осіб (на 48 більше за добу);

- у Києві 116 нових випадків захворювання, померлих і видужалих від коронавірусної хвороби немає, зараз хворіє 4327 осіб (на 116 більше за добу);

- у Київській області 16 нових хворих, 1 випадок смерті, 86 осіб одужали, зараз хворіють 945 осіб (на 71 менше за добу);

- у Кіровоградській області 1 новий випадок захворювання за добу, 2 людини одужали, зараз хворіють 47 осіб (на 1 менше за добу);

- у Луганській області 1 випадок захворювання за добу, зараз хворіє 23 особи (на 1 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 197 нових випадків захворювання на COVID-19, 6 випадків смерті та 75 випадків одужання, зараз хворіють 6181 особа (на 116 більше за добу);

- у Миколаївській області 4 нові випадки захворювання за добу, 7 осіб одужали, зараз хворіє 90 осіб (на 3 менше за добу);

- в Одеській області 61 новий випадок захворювання, 2 людини померли, 24 видужали, зараз хворіє 1288 осіб (на 35 більше за добу);

- у Полтавській області 6 нових випадків захворювання і 2 - одужання, хворіють 23 особи (на 4 більше за добу);

- у Рівненській області 70 нових випадків захворювання і 146 випадків одужання, зараз хворіють 1522 особи (на 76 менше за добу);

- у Сумській області 2 нові випадки захворювання та 4 випадки одужання, зараз хворіє 38 осіб (на 2 менше за добу);

- у Тернопільській області 45 нових випадків захворювання і 23 - одужання, зараз хворіють 834 особи (на 22 більше за добу);

- у Харківській області 58 нових випадків захворювання, 3 летальні випадки, 39 осіб одужали, зараз хворіють 1184 людини (на 16 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 1 випадок захворювання, 3 людини одужали, зараз хворіють 14 осіб (на 2 менше за добу);

- у Хмельницькій області 8 нових випадків захворювання, 11 - одужання, зараз хворіють 119 осіб (на 3 менше за добу);

- у Черкаській області 12 осіб захворіли, 4 одужали, зараз хворіють 142 особи (на 8 більше за добу);

- у Чернівецькій області 24 нові випадки захворювання, 2 людини померли, 117 одужали, зараз хворіє 1914 осіб (на 95 менше за добу);

- у Чернігівській області 4 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 322 особи (на 4 більше за добу).

Як повідомлялося, станом на ранок четверга, 16 липня, виявлено 848 нових випадків COVID-19, 800 осіб з-поміж раніше захворілих видужали, 18 хворих померли. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 26 079 осіб, що на 30 більше, ніж напередодні.