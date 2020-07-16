УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9872 відвідувача онлайн
Новини
4 351 33

Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот

Нацрада проведе позапланову перевірку радіо

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку радіо "Шансон" через виявлення ознак порушення законодавства про розміщення в ефірі пісень українською мовою.

Таке рішення ухвалено на засіданні 16 липня, повідомляє пресслужба Нацради, передає Цензор.НЕТ.

"Національна рада на засіданні 16 липня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон", м. Київ (позивні "Радіо Шансон"), через виявлення ознак порушення законодавства про розміщення в ефірі пісень українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що моніторинг мовлення радіо "Шансон", проведений 2 червня, зафіксував, що частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15:00 та 22:00, становила 34%, хоча законодавством передбачено, що вона має становити не менш як 35 відсотків загального обсягу пісень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антиукраїнська влада дістає з-під сукна "мовне питання", щоб показати свою відданість Кремлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацрада ТРМ (459) радіо (227) українська мова (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Московиты, косящие тут под граждан Украины, а так же разного пошиба ЗеДятлы, ответьте, на один вопрос:
- Почему, когда слушаешь французский шансон, то представляешь себе Париж, Монмарт, кофе в бистро и круассаны, сыры и багет, зелень Елисейских полей, улыбки людей а когда слушаешь русский шансон, сразу представляешь себе Магадан, лагеря ГУЛаГа, баланду, чифирь и стада тупых овец бредущих по этапу с угрюмыми мордами?
показати весь коментар
16.07.2020 14:07 Відповісти
+11
Так называемый"русский шансон" имеет примерно такое же отношение к шансону, как морская свинка к морю.
показати весь коментар
16.07.2020 14:25 Відповісти
+9
30-50 км від столиці радіо в авто ловить тільки Шансон, де звучить рашистський блатняк найнижчого рівня. Треба штрафувати та відбирати дозвіл на частоти
показати весь коментар
16.07.2020 14:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нацсовет проведет внеплановую проверку радио "Шансон" из-за нарушения языковых квот - Цензор.НЕТ 2110
показати весь коментар
16.07.2020 14:03 Відповісти
Кацапское радио Шансон давно нужно закрыть. Кому нужна кацапско-зэковская ностальгия этого чмошного радио, да еще в период войны с кацапердами? Я всегда переключаю радиоволну, если слышу кацапские песни, при чем демонстрируют обычно некачественное кацаперское сатанинское лайно в украинском эфире. Да и на ТВ на музканалах одно лайно, при чем в основном или латиноамериканское или кацапское. Ну тут понятно - хозяева радио и ТВ - олигархи и что от них ждать хорошего.
показати весь коментар
16.07.2020 17:04 Відповісти
"составляла 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен."-Из-за 1% развели истерику??
показати весь коментар
16.07.2020 14:06 Відповісти
Московиты, косящие тут под граждан Украины, а так же разного пошиба ЗеДятлы, ответьте, на один вопрос:
- Почему, когда слушаешь французский шансон, то представляешь себе Париж, Монмарт, кофе в бистро и круассаны, сыры и багет, зелень Елисейских полей, улыбки людей а когда слушаешь русский шансон, сразу представляешь себе Магадан, лагеря ГУЛаГа, баланду, чифирь и стада тупых овец бредущих по этапу с угрюмыми мордами?
показати весь коментар
16.07.2020 14:07 Відповісти
Стоило бы добавить в вопрос уточнение: слушающие шансон. Не все т.н. "ЗеДятлы" слушают подобное.
показати весь коментар
16.07.2020 14:22 Відповісти
30-50 км від столиці радіо в авто ловить тільки Шансон, де звучить рашистський блатняк найнижчого рівня. Треба штрафувати та відбирати дозвіл на частоти
показати весь коментар
16.07.2020 14:29 Відповісти
И лишать на 5 лет прав, как водительских, так и гражданских,тех кто слушает это говнище.
показати весь коментар
16.07.2020 14:36 Відповісти
Автолюбитель с меня аховый, но разве обязательно в машине слушать именно радио?Скинул музло на флэшку, воткнул её в юсб, и наслаждайся. Нет?
показати весь коментар
16.07.2020 14:37 Відповісти
Тому що "русский" шансон нічого спільного з шансоном немає, звичайний блатняк !!!))))
показати весь коментар
16.07.2020 14:25 Відповісти
А есть ли вообще блатные песни на украинском, именуемые часто шансоном?
показати весь коментар
16.07.2020 14:13 Відповісти
Одесский блатняк. Но он, скорее не на украинском, а на суржике.
показати весь коментар
16.07.2020 14:18 Відповісти
Он именно одесский. Местечковый. А украинского шансона не существует в природе. Ну, разве, что к шансону отнести песню одного дважды эксдепутата Савка " Я ОБІсрався без бою".
показати весь коментар
16.07.2020 14:22 Відповісти
Є. Навіть, не знаю, що краще додати - "на жаль", чи "на щастя". На тому ж радіо "андон" можна почути.
Є і справжній український "шансон", а не блатняк, названий кацапами шансоном. Тільки його Ви по радіо не почуєте, бо всі радіо в нас в володіють малороси або кацапи.
показати весь коментар
16.07.2020 14:37 Відповісти
яке відношення шансон має до кацапського блатняка і яке відношення має блатняк до української мови і культури...?
показати весь коментар
16.07.2020 14:17 Відповісти
Зрада зрадная!
показати весь коментар
16.07.2020 14:23 Відповісти
Так называемый"русский шансон" имеет примерно такое же отношение к шансону, как морская свинка к морю.
показати весь коментар
16.07.2020 14:25 Відповісти
З ТБ теж слід розібратись !! Українські стрічки транслюют "русскоязичним" дубляжем !!!))))
показати весь коментар
16.07.2020 14:28 Відповісти
Представляю себе человека, сутками слушающий Шансон или любой другой эфир да бы искать такие вот нарушения в 1%, каким же надо быть мелочным и ублюдошным.
показати весь коментар
16.07.2020 14:30 Відповісти
Зроби 36-37%% і спі спокійно !!))
показати весь коментар
16.07.2020 14:33 Відповісти
Це відмазка задля виправдання насадження кацапської "культури".
показати весь коментар
16.07.2020 17:34 Відповісти
Тут и насаждать ничего не надо, без квот украиноязычный контент не особо нужен украинцам.
показати весь коментар
16.07.2020 17:42 Відповісти
Ну да, тут засада, де то радіо має набрати блатняк українською.
показати весь коментар
16.07.2020 14:31 Відповісти
маршрутки ездить не будут без шансона
показати весь коментар
16.07.2020 14:35 Відповісти
От вам і причина, щоб відмінити мовні квоти
показати весь коментар
16.07.2020 14:38 Відповісти
Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот - Цензор.НЕТ 924Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот - Цензор.НЕТ 5001
показати весь коментар
16.07.2020 14:36 Відповісти
А шо, воно ще смердить в Україні?
Десь з 2010 не чув його.
показати весь коментар
16.07.2020 14:39 Відповісти
Була в поїздці в Рівненській обл ... була в шоці - всюди в маршрутках по радіо валають росшансоновскіе пісні .... І ще, не піднята тема - про російські дитячи ігри в інтернеті, тик токах ... що там пропихують в уми дітей , коли вони там безконтрольно зависають?
Треба поширювати українське
показати весь коментар
16.07.2020 14:50 Відповісти
А почему бы вообще не закрыть бы его на)(уй это Шансон шо за быдло его слушает😡
показати весь коментар
16.07.2020 14:53 Відповісти
Кацапня бесится, когда их начинаешь тыкать мордой, что т.н. "руССкий шансон" - это Пётр Лещенко и Александр Вертинский, а не Круг, Северный, Новиков и др.
показати весь коментар
16.07.2020 14:59 Відповісти
Зкрыть нах это Гавно
показати весь коментар
16.07.2020 15:10 Відповісти
А кто вам казал, что это вообще радио???!!
показати весь коментар
16.07.2020 18:11 Відповісти
 
 