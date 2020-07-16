Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку радіо "Шансон" через виявлення ознак порушення законодавства про розміщення в ефірі пісень українською мовою.
Таке рішення ухвалено на засіданні 16 липня, повідомляє пресслужба Нацради, передає Цензор.НЕТ.
"Національна рада на засіданні 16 липня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон", м. Київ (позивні "Радіо Шансон"), через виявлення ознак порушення законодавства про розміщення в ефірі пісень українською мовою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що моніторинг мовлення радіо "Шансон", проведений 2 червня, зафіксував, що частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15:00 та 22:00, становила 34%, хоча законодавством передбачено, що вона має становити не менш як 35 відсотків загального обсягу пісень.
- Почему, когда слушаешь французский шансон, то представляешь себе Париж, Монмарт, кофе в бистро и круассаны, сыры и багет, зелень Елисейских полей, улыбки людей а когда слушаешь русский шансон, сразу представляешь себе Магадан, лагеря ГУЛаГа, баланду, чифирь и стада тупых овец бредущих по этапу с угрюмыми мордами?
Є і справжній український "шансон", а не блатняк, названий кацапами шансоном. Тільки його Ви по радіо не почуєте, бо всі радіо в нас в володіють малороси або кацапи.
Десь з 2010 не чув його.
Треба поширювати українське