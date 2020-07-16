Нацсовет проведет внеплановую проверку радио "Шансон" из-за нарушения языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радио "Шансон" из-за выявления признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

Такое решение было принято на заседании 16 июля, сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный совет на заседании 16 июля назначил внеплановую выездную проверку ООО "Телерадиокомпания "Шансон", г. Киев (позывные "Радио Шансон"), из-за обнаружения признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг вещания радио "Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, звучавших в промежутке времени между 15.00 и 22.00, составляла 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен.

Смотрите также: Антиукраинская власть достает из-под сукна "языковой вопрос", чтобы показать свою преданность Кремлю, - Порошенко. ФОТОрепортаж