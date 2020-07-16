РУС
Новости
Нацсовет проведет внеплановую проверку радио "Шансон" из-за нарушения языковых квот

Нацсовет проведет внеплановую проверку радио

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радио "Шансон" из-за выявления признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

Такое решение было принято на заседании 16 июля, сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный совет на заседании 16 июля назначил внеплановую выездную проверку ООО "Телерадиокомпания "Шансон", г. Киев (позывные "Радио Шансон"), из-за обнаружения признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг вещания радио "Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, звучавших в промежутке времени между 15.00 и 22.00, составляла 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен.

+21
Московиты, косящие тут под граждан Украины, а так же разного пошиба ЗеДятлы, ответьте, на один вопрос:
- Почему, когда слушаешь французский шансон, то представляешь себе Париж, Монмарт, кофе в бистро и круассаны, сыры и багет, зелень Елисейских полей, улыбки людей а когда слушаешь русский шансон, сразу представляешь себе Магадан, лагеря ГУЛаГа, баланду, чифирь и стада тупых овец бредущих по этапу с угрюмыми мордами?
16.07.2020 14:07 Ответить
+11
Так называемый"русский шансон" имеет примерно такое же отношение к шансону, как морская свинка к морю.
16.07.2020 14:25 Ответить
+9
30-50 км від столиці радіо в авто ловить тільки Шансон, де звучить рашистський блатняк найнижчого рівня. Треба штрафувати та відбирати дозвіл на частоти
16.07.2020 14:29 Ответить
16.07.2020 14:03 Ответить
Кацапское радио Шансон давно нужно закрыть. Кому нужна кацапско-зэковская ностальгия этого чмошного радио, да еще в период войны с кацапердами? Я всегда переключаю радиоволну, если слышу кацапские песни, при чем демонстрируют обычно некачественное кацаперское сатанинское лайно в украинском эфире. Да и на ТВ на музканалах одно лайно, при чем в основном или латиноамериканское или кацапское. Ну тут понятно - хозяева радио и ТВ - олигархи и что от них ждать хорошего.
16.07.2020 17:04 Ответить
"составляла 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен."-Из-за 1% развели истерику??
16.07.2020 14:06 Ответить
Московиты, косящие тут под граждан Украины, а так же разного пошиба ЗеДятлы, ответьте, на один вопрос:
- Почему, когда слушаешь французский шансон, то представляешь себе Париж, Монмарт, кофе в бистро и круассаны, сыры и багет, зелень Елисейских полей, улыбки людей а когда слушаешь русский шансон, сразу представляешь себе Магадан, лагеря ГУЛаГа, баланду, чифирь и стада тупых овец бредущих по этапу с угрюмыми мордами?
16.07.2020 14:07 Ответить
Стоило бы добавить в вопрос уточнение: слушающие шансон. Не все т.н. "ЗеДятлы" слушают подобное.
16.07.2020 14:22 Ответить
30-50 км від столиці радіо в авто ловить тільки Шансон, де звучить рашистський блатняк найнижчого рівня. Треба штрафувати та відбирати дозвіл на частоти
16.07.2020 14:29 Ответить
И лишать на 5 лет прав, как водительских, так и гражданских,тех кто слушает это говнище.
16.07.2020 14:36 Ответить
Автолюбитель с меня аховый, но разве обязательно в машине слушать именно радио?Скинул музло на флэшку, воткнул её в юсб, и наслаждайся. Нет?
16.07.2020 14:37 Ответить
Тому що "русский" шансон нічого спільного з шансоном немає, звичайний блатняк !!!))))
16.07.2020 14:25 Ответить
А есть ли вообще блатные песни на украинском, именуемые часто шансоном?
16.07.2020 14:13 Ответить
Одесский блатняк. Но он, скорее не на украинском, а на суржике.
16.07.2020 14:18 Ответить
Он именно одесский. Местечковый. А украинского шансона не существует в природе. Ну, разве, что к шансону отнести песню одного дважды эксдепутата Савка " Я ОБІсрався без бою".
16.07.2020 14:22 Ответить
Є. Навіть, не знаю, що краще додати - "на жаль", чи "на щастя". На тому ж радіо "андон" можна почути.
Є і справжній український "шансон", а не блатняк, названий кацапами шансоном. Тільки його Ви по радіо не почуєте, бо всі радіо в нас в володіють малороси або кацапи.
16.07.2020 14:37 Ответить
яке відношення шансон має до кацапського блатняка і яке відношення має блатняк до української мови і культури...?
16.07.2020 14:17 Ответить
Зрада зрадная!
16.07.2020 14:23 Ответить
Так называемый"русский шансон" имеет примерно такое же отношение к шансону, как морская свинка к морю.
16.07.2020 14:25 Ответить
З ТБ теж слід розібратись !! Українські стрічки транслюют "русскоязичним" дубляжем !!!))))
16.07.2020 14:28 Ответить
Представляю себе человека, сутками слушающий Шансон или любой другой эфир да бы искать такие вот нарушения в 1%, каким же надо быть мелочным и ублюдошным.
16.07.2020 14:30 Ответить
Зроби 36-37%% і спі спокійно !!))
16.07.2020 14:33 Ответить
Це відмазка задля виправдання насадження кацапської "культури".
16.07.2020 17:34 Ответить
Тут и насаждать ничего не надо, без квот украиноязычный контент не особо нужен украинцам.
16.07.2020 17:42 Ответить
Ну да, тут засада, де то радіо має набрати блатняк українською.
16.07.2020 14:31 Ответить
маршрутки ездить не будут без шансона
16.07.2020 14:35 Ответить
От вам і причина, щоб відмінити мовні квоти
16.07.2020 14:38 Ответить
Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот - Цензор.НЕТ 924Нацрада проведе позапланову перевірку радіо "Шансон" через порушення мовних квот - Цензор.НЕТ 5001
16.07.2020 14:36 Ответить
А шо, воно ще смердить в Україні?
Десь з 2010 не чув його.
16.07.2020 14:39 Ответить
Була в поїздці в Рівненській обл ... була в шоці - всюди в маршрутках по радіо валають росшансоновскіе пісні .... І ще, не піднята тема - про російські дитячи ігри в інтернеті, тик токах ... що там пропихують в уми дітей , коли вони там безконтрольно зависають?
Треба поширювати українське
16.07.2020 14:50 Ответить
А почему бы вообще не закрыть бы его на)(уй это Шансон шо за быдло его слушает😡
16.07.2020 14:53 Ответить
Кацапня бесится, когда их начинаешь тыкать мордой, что т.н. "руССкий шансон" - это Пётр Лещенко и Александр Вертинский, а не Круг, Северный, Новиков и др.
16.07.2020 14:59 Ответить
Зкрыть нах это Гавно
16.07.2020 15:10 Ответить
А кто вам казал, что это вообще радио???!!
16.07.2020 18:11 Ответить
 
 