Нацсовет проведет внеплановую проверку радио "Шансон" из-за нарушения языковых квот
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радио "Шансон" из-за выявления признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.
Такое решение было принято на заседании 16 июля, сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Национальный совет на заседании 16 июля назначил внеплановую выездную проверку ООО "Телерадиокомпания "Шансон", г. Киев (позывные "Радио Шансон"), из-за обнаружения признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг вещания радио "Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, звучавших в промежутке времени между 15.00 и 22.00, составляла 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Почему, когда слушаешь французский шансон, то представляешь себе Париж, Монмарт, кофе в бистро и круассаны, сыры и багет, зелень Елисейских полей, улыбки людей а когда слушаешь русский шансон, сразу представляешь себе Магадан, лагеря ГУЛаГа, баланду, чифирь и стада тупых овец бредущих по этапу с угрюмыми мордами?
Є і справжній український "шансон", а не блатняк, названий кацапами шансоном. Тільки його Ви по радіо не почуєте, бо всі радіо в нас в володіють малороси або кацапи.
Десь з 2010 не чув його.
Треба поширювати українське