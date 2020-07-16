Іноземні спецслужби використовують "кримінал", щоб розхитати ситуацію в Україні, - Баканов
Іноземні спецслужби не полишають спроб негативно впливати на ситуацію в Україні за допомогою кримінальних структур.
Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів держави, що відбулася в Офісі генерального прокурора 16 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Ми всі розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні, у тому числі з використанням кримінальних елементів. Саме тому серед ключових напрямів діяльності СБУ є захист національної державності, контррозвідка, боротьба з тероризмом", ‒ зазначив Баканов.
Він нагадав, що лише за останні півроку співробітники СБУ попередили три теракти і затримали чотирьох осіб, причетних до їхньої підготовки.
Так, у квітні СБУ виявила підривника, який раніше встановив вибуховий пристрій біля входу до торгового центру "Французький бульвар" у Харкові. У червні – затримала колишнього військового, який намагався закласти чотири міни на території госпіталю у Сєвєродонецьку та станції Рубіжне, а у липні – бойовика ЛНР, який збирався підірвати цистерни з аміаком на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот".
Прям як бубочка, "шостий рік поспіль МИ захіщаемо..."
А шо, ему можно, а мне нельзя???
а которьіе иностранньіе?немецкие?израильские?мож молдавские?
Клоуны корчат из себя гос. деятелей, а этот еще и начальника такой ответственной структуры, о существовании которой наверное и не подозревал еще год назад.
Но что ужаснее всего, что теперь все зедебилы допущены к гос. тайне.
Вот будет работы седьмому Президенту Порошенко....
Баканов, что-то я вас с Зелей не пойму- это "та сторона", или "эта сторона"?
Т.е. МВД и суды пособники врага?