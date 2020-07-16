УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9226 відвідувачів онлайн
Новини
4 773 33

Іноземні спецслужби використовують "кримінал", щоб розхитати ситуацію в Україні, - Баканов

Іноземні спецслужби використовують

Іноземні спецслужби не полишають спроб негативно впливати на ситуацію в Україні за допомогою кримінальних структур.

Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів держави, що відбулася в Офісі генерального прокурора 16 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ми всі розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні, у тому числі з використанням кримінальних елементів. Саме тому серед ключових напрямів діяльності СБУ є захист національної державності, контррозвідка, боротьба з тероризмом", ‒ зазначив Баканов.

Він нагадав, що лише за останні півроку співробітники СБУ попередили три теракти і затримали чотирьох осіб, причетних до їхньої підготовки.

Так, у квітні СБУ виявила підривника, який раніше встановив вибуховий пристрій біля входу до торгового центру "Французький бульвар" у Харкові. У червні – затримала колишнього військового, який намагався закласти чотири міни на території госпіталю у Сєвєродонецьку та станції Рубіжне, а у липні – бойовика ЛНР, який збирався підірвати цистерни з аміаком на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот".

Дивіться також: Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на в'їзд. ФОТО

Автор: 

криміналітет (307) Правоохоронні органи (2710) росія (67319) СБУ (13276) силовики (2516) спецслужби (271) Баканов Іван (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Сказал чувак, у которого жена имеет гражданство врага Украины №1.
показати весь коментар
16.07.2020 17:04 Відповісти
+10
Верно. И чаще всего они используют криминальную структуру "слуга народа".
показати весь коментар
16.07.2020 17:06 Відповісти
+9
Это правда,мы видели кто ходил к цуркисам на днюху жрать водку с фазанами и получать указания кремлядских хозяев гришки и чука.
показати весь коментар
16.07.2020 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапскіє вари в законє(
показати весь коментар
16.07.2020 17:04 Відповісти
Сказал чувак, у которого жена имеет гражданство врага Украины №1.
показати весь коментар
16.07.2020 17:04 Відповісти
Он не сказал про врага N1. Он сказал, что "мы все понимаем...", недружественной нам страны..." Вероятнее всего он имел в виду Польшу, Венгрию или Литву, и с малой долей вероятности - Словакию... ну не ********* же винить, ты шо... та сторона, как жена Цезаря...
показати весь коментар
16.07.2020 17:22 Відповісти
Альбе, ти ******.
показати весь коментар
16.07.2020 17:26 Відповісти
причем, "шостий рік поспіль"...
Прям як бубочка, "шостий рік поспіль МИ захіщаемо..."
А шо, ему можно, а мне нельзя???
показати весь коментар
16.07.2020 17:28 Відповісти
С криминалом должно бороться МВД. У нас Аваков самый потужний министр, ему и карты в руки
показати весь коментар
16.07.2020 17:05 Відповісти
Это правда,мы видели кто ходил к цуркисам на днюху жрать водку с фазанами и получать указания кремлядских хозяев гришки и чука.
показати весь коментар
16.07.2020 17:05 Відповісти
США, Германия Польша видно. Гадют и гадют. Вся надежда на помощь братской расеюшки.
показати весь коментар
16.07.2020 17:08 Відповісти
Верно. И чаще всего они используют криминальную структуру "слуга народа".
показати весь коментар
16.07.2020 17:06 Відповісти
Почему бы, не назвать чьи именно. Или обидятся).
показати весь коментар
16.07.2020 17:07 Відповісти
Ты плдразумеваешь "ту сторону"??? Бооожеупаси...
показати весь коментар
16.07.2020 17:23 Відповісти
Так, в каком глазу ху.ла твой бизнес-партнер увидел мир?
показати весь коментар
16.07.2020 17:08 Відповісти
Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине, - Баканов(с)

а которьіе иностранньіе?немецкие?израильские?мож молдавские?
показати весь коментар
16.07.2020 17:09 Відповісти
ой, те на вторых ролях. Рулят соседи из одной "братской страны".
показати весь коментар
16.07.2020 17:14 Відповісти
Самокритично, товарищ лейтенант.
показати весь коментар
16.07.2020 17:09 Відповісти
Что-о-о-о? До Баканова, наконец, стало доходить? Если так, начните с кадров на Владимирской, там немало ставленников криминала. А на некоторых от контактов с тем самым миром клейма ставить негде. Неужто не видно?
показати весь коментар
16.07.2020 17:13 Відповісти
Господи....еще один специалист...тьфу...
Клоуны корчат из себя гос. деятелей, а этот еще и начальника такой ответственной структуры, о существовании которой наверное и не подозревал еще год назад.
Но что ужаснее всего, что теперь все зедебилы допущены к гос. тайне.
Вот будет работы седьмому Президенту Порошенко....
показати весь коментар
16.07.2020 17:16 Відповісти
Олю... Ви марите? Жаль Вас!
показати весь коментар
16.07.2020 17:25 Відповісти
Не буде сьомого президента, буде Хунта.
показати весь коментар
16.07.2020 22:41 Відповісти
"...спецслужбы недружественной нам страны..."

Баканов, что-то я вас с Зелей не пойму- это "та сторона", или "эта сторона"?
показати весь коментар
16.07.2020 17:17 Відповісти
нет-нет, скоее всего, эта сторона... потому что в ту сторону - все равно, что камень в чужой огород...
показати весь коментар
16.07.2020 17:25 Відповісти
Епта, и этот туда же за зе-сыклом: "...спецслужбы недружественной нам страны...". Назови прямо: "Это, бляха, расея - агрессор, оккупант и террорист", котрый ведет войну против твоей родной страны. Вот же выдрессировали этих "слуг урода" всякие "опаж*паблоки" вперемежку с ермАками - старик Павлов беснуется от удовольствия.
показати весь коментар
16.07.2020 17:20 Відповісти
Используют криминал. Чем слабее полиция и суды, тем больше агентов вражеских спецслужб в Украине.
Т.е. МВД и суды пособники врага?
показати весь коментар
16.07.2020 17:22 Відповісти
А может МВД и суды - это и есть криминал?
показати весь коментар
16.07.2020 17:44 Відповісти
Оно противодействует, или как-то просто констатирует?
показати весь коментар
16.07.2020 17:24 Відповісти
Баканов, ти такий галантерейний, що навіть соромишся напряму назвати недружню нам країну мабуть щоб не образити свою дружину і її рідню у тій Імперії Зла, звідки вони родом. А у мене язик не повернеться назвати вас разом із нинішнім Гарантом патріотами України.
показати весь коментар
16.07.2020 17:29 Відповісти
і це чмо сидить в кріслі очільника СБУ? тепер від цієї "кантори" можна очікувати лише співпраці з тими іноземними спецслужбами.
показати весь коментар
16.07.2020 17:38 Відповісти
А які це іноземні спецслужби? Це не США? Це Франції? Інтересно, хто це такий до нас ворожий, що і пан Баканов не второпає? Чи може велика тайна? Бо поруч "братани", а ще на сході "двоюродні братани"- малороси. То хто це такі?
показати весь коментар
16.07.2020 17:42 Відповісти
Какие "иностранные спецслужбы", можно конкретнее: CIA, Mi6, Mossad, BND, DSE, ISAFP или спецслужба Alpha Centauri ? ЗеСцыкуны, озвучьте эту спецслужбу, наконец и страну-агрессора!
показати весь коментар
16.07.2020 17:54 Відповісти
может США, ФРГ или может Польша с Австрией. какая страна? или ты боишься сказать-россия, главный враг не только Украины, но и всего цивилизованного мира. зепредатель Украины.
показати весь коментар
16.07.2020 20:18 Відповісти
..аххереть наххх....- вьюный испеченный спецслужбовец в ранге камандира выдал свежо-крутой пёрл.......)))))= мать чесна все в шоке - нихто ничо никада и не знал......)))
показати весь коментар
16.07.2020 22:37 Відповісти
россию назвать страшно бакланову
показати весь коментар
16.07.2020 22:54 Відповісти
 
 