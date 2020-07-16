Іноземні спецслужби використовують "кримінал", щоб розхитати ситуацію в Україні, - Баканов

Іноземні спецслужби не полишають спроб негативно впливати на ситуацію в Україні за допомогою кримінальних структур.

Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів держави, що відбулася в Офісі генерального прокурора 16 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ми всі розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні, у тому числі з використанням кримінальних елементів. Саме тому серед ключових напрямів діяльності СБУ є захист національної державності, контррозвідка, боротьба з тероризмом", ‒ зазначив Баканов.

Він нагадав, що лише за останні півроку співробітники СБУ попередили три теракти і затримали чотирьох осіб, причетних до їхньої підготовки.

Так, у квітні СБУ виявила підривника, який раніше встановив вибуховий пристрій біля входу до торгового центру "Французький бульвар" у Харкові. У червні – затримала колишнього військового, який намагався закласти чотири міни на території госпіталю у Сєвєродонецьку та станції Рубіжне, а у липні – бойовика ЛНР, який збирався підірвати цистерни з аміаком на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот".

Дивіться також: Кримінальний авторитет Дід видворений з України з 15-річною забороною на в'їзд. ФОТО