РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10653 посетителя онлайн
Новости
4 773 33

Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине, - Баканов

Иностранные спецслужбы используют

Иностранные спецслужбы не оставляют попыток негативно влиять на ситуацию в Украине при помощи криминальных структур.

Об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства, состоявшейся в Офисе Генерального прокурора 16 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мы все понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине, в том числе с использованием криминальных элементов. Именно поэтому среди ключевых направлений деятельности СБУ есть защита национальной государственности, контрразведка, борьба с терроризмом", - отметил Баканов.

Он напомнил, что только за последние полгода сотрудники СБУ предупредили три теракта и задержали четверых человек, причастных к их подготовке.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Так, в апреле СБУ обнаружила подрывника, который ранее установил взрывное устройство у входа в торговый центр "Французский бульвар" в Харькове. В июне - задержала бывшего военного, пытавшегося заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, а в июле - боевика "ЛНР", который собирался взорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот".

Автор: 

криминалитет (608) правоохранительные органы (2972) россия (96953) СБУ (20338) силовики (2800) спецслужбы (470) Баканов Иван (303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Сказал чувак, у которого жена имеет гражданство врага Украины №1.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:04 Ответить
+10
Верно. И чаще всего они используют криминальную структуру "слуга народа".
показать весь комментарий
16.07.2020 17:06 Ответить
+9
Это правда,мы видели кто ходил к цуркисам на днюху жрать водку с фазанами и получать указания кремлядских хозяев гришки и чука.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапскіє вари в законє(
показать весь комментарий
16.07.2020 17:04 Ответить
Сказал чувак, у которого жена имеет гражданство врага Украины №1.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:04 Ответить
Он не сказал про врага N1. Он сказал, что "мы все понимаем...", недружественной нам страны..." Вероятнее всего он имел в виду Польшу, Венгрию или Литву, и с малой долей вероятности - Словакию... ну не ********* же винить, ты шо... та сторона, как жена Цезаря...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:22 Ответить
Альбе, ти ******.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:26 Ответить
причем, "шостий рік поспіль"...
Прям як бубочка, "шостий рік поспіль МИ захіщаемо..."
А шо, ему можно, а мне нельзя???
показать весь комментарий
16.07.2020 17:28 Ответить
С криминалом должно бороться МВД. У нас Аваков самый потужний министр, ему и карты в руки
показать весь комментарий
16.07.2020 17:05 Ответить
Это правда,мы видели кто ходил к цуркисам на днюху жрать водку с фазанами и получать указания кремлядских хозяев гришки и чука.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:05 Ответить
США, Германия Польша видно. Гадют и гадют. Вся надежда на помощь братской расеюшки.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:08 Ответить
Верно. И чаще всего они используют криминальную структуру "слуга народа".
показать весь комментарий
16.07.2020 17:06 Ответить
Почему бы, не назвать чьи именно. Или обидятся).
показать весь комментарий
16.07.2020 17:07 Ответить
Ты плдразумеваешь "ту сторону"??? Бооожеупаси...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:23 Ответить
Так, в каком глазу ху.ла твой бизнес-партнер увидел мир?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:08 Ответить
Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине, - Баканов(с)

а которьіе иностранньіе?немецкие?израильские?мож молдавские?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:09 Ответить
ой, те на вторых ролях. Рулят соседи из одной "братской страны".
показать весь комментарий
16.07.2020 17:14 Ответить
Самокритично, товарищ лейтенант.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:09 Ответить
Что-о-о-о? До Баканова, наконец, стало доходить? Если так, начните с кадров на Владимирской, там немало ставленников криминала. А на некоторых от контактов с тем самым миром клейма ставить негде. Неужто не видно?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:13 Ответить
Господи....еще один специалист...тьфу...
Клоуны корчат из себя гос. деятелей, а этот еще и начальника такой ответственной структуры, о существовании которой наверное и не подозревал еще год назад.
Но что ужаснее всего, что теперь все зедебилы допущены к гос. тайне.
Вот будет работы седьмому Президенту Порошенко....
показать весь комментарий
16.07.2020 17:16 Ответить
Олю... Ви марите? Жаль Вас!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
Не буде сьомого президента, буде Хунта.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:41 Ответить
"...спецслужбы недружественной нам страны..."

Баканов, что-то я вас с Зелей не пойму- это "та сторона", или "эта сторона"?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:17 Ответить
нет-нет, скоее всего, эта сторона... потому что в ту сторону - все равно, что камень в чужой огород...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
Епта, и этот туда же за зе-сыклом: "...спецслужбы недружественной нам страны...". Назови прямо: "Это, бляха, расея - агрессор, оккупант и террорист", котрый ведет войну против твоей родной страны. Вот же выдрессировали этих "слуг урода" всякие "опаж*паблоки" вперемежку с ермАками - старик Павлов беснуется от удовольствия.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:20 Ответить
Используют криминал. Чем слабее полиция и суды, тем больше агентов вражеских спецслужб в Украине.
Т.е. МВД и суды пособники врага?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:22 Ответить
А может МВД и суды - это и есть криминал?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:44 Ответить
Оно противодействует, или как-то просто констатирует?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:24 Ответить
Баканов, ти такий галантерейний, що навіть соромишся напряму назвати недружню нам країну мабуть щоб не образити свою дружину і її рідню у тій Імперії Зла, звідки вони родом. А у мене язик не повернеться назвати вас разом із нинішнім Гарантом патріотами України.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:29 Ответить
і це чмо сидить в кріслі очільника СБУ? тепер від цієї "кантори" можна очікувати лише співпраці з тими іноземними спецслужбами.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:38 Ответить
А які це іноземні спецслужби? Це не США? Це Франції? Інтересно, хто це такий до нас ворожий, що і пан Баканов не второпає? Чи може велика тайна? Бо поруч "братани", а ще на сході "двоюродні братани"- малороси. То хто це такі?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:42 Ответить
Какие "иностранные спецслужбы", можно конкретнее: CIA, Mi6, Mossad, BND, DSE, ISAFP или спецслужба Alpha Centauri ? ЗеСцыкуны, озвучьте эту спецслужбу, наконец и страну-агрессора!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:54 Ответить
может США, ФРГ или может Польша с Австрией. какая страна? или ты боишься сказать-россия, главный враг не только Украины, но и всего цивилизованного мира. зепредатель Украины.
показать весь комментарий
16.07.2020 20:18 Ответить
..аххереть наххх....- вьюный испеченный спецслужбовец в ранге камандира выдал свежо-крутой пёрл.......)))))= мать чесна все в шоке - нихто ничо никада и не знал......)))
показать весь комментарий
16.07.2020 22:37 Ответить
россию назвать страшно бакланову
показать весь комментарий
16.07.2020 22:54 Ответить
 
 