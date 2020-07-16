Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине, - Баканов
Иностранные спецслужбы не оставляют попыток негативно влиять на ситуацию в Украине при помощи криминальных структур.
Об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства, состоявшейся в Офисе Генерального прокурора 16 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Мы все понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине, в том числе с использованием криминальных элементов. Именно поэтому среди ключевых направлений деятельности СБУ есть защита национальной государственности, контрразведка, борьба с терроризмом", - отметил Баканов.
Он напомнил, что только за последние полгода сотрудники СБУ предупредили три теракта и задержали четверых человек, причастных к их подготовке.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА
Так, в апреле СБУ обнаружила подрывника, который ранее установил взрывное устройство у входа в торговый центр "Французский бульвар" в Харькове. В июне - задержала бывшего военного, пытавшегося заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, а в июле - боевика "ЛНР", который собирался взорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот".
Прям як бубочка, "шостий рік поспіль МИ захіщаемо..."
А шо, ему можно, а мне нельзя???
а которьіе иностранньіе?немецкие?израильские?мож молдавские?
Клоуны корчат из себя гос. деятелей, а этот еще и начальника такой ответственной структуры, о существовании которой наверное и не подозревал еще год назад.
Но что ужаснее всего, что теперь все зедебилы допущены к гос. тайне.
Вот будет работы седьмому Президенту Порошенко....
Баканов, что-то я вас с Зелей не пойму- это "та сторона", или "эта сторона"?
Т.е. МВД и суды пособники врага?