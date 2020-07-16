Иностранные спецслужбы используют "криминал", чтобы расшатать ситуацию в Украине, - Баканов

Иностранные спецслужбы не оставляют попыток негативно влиять на ситуацию в Украине при помощи криминальных структур.

Об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства, состоявшейся в Офисе Генерального прокурора 16 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мы все понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине, в том числе с использованием криминальных элементов. Именно поэтому среди ключевых направлений деятельности СБУ есть защита национальной государственности, контрразведка, борьба с терроризмом", - отметил Баканов.

Он напомнил, что только за последние полгода сотрудники СБУ предупредили три теракта и задержали четверых человек, причастных к их подготовке.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Так, в апреле СБУ обнаружила подрывника, который ранее установил взрывное устройство у входа в торговый центр "Французский бульвар" в Харькове. В июне - задержала бывшего военного, пытавшегося заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, а в июле - боевика "ЛНР", который собирался взорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот".