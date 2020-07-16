Україна має повернути всі свої території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що повернути окуповані Крим і Донбас можна лише об'єднавшись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

"Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми платимо за це високу ціну - життя наших громадян. Сьогодні весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання такого бажаного миру, справедливого миру. Миру в нашому розумінні цього слова. Саме того миру, де державний суверенітет пануватиме в реальності, а не на папері", - зазначив Зеленський.

За словами президента, повернути окуповані території можна лише об'єднавшись, так само, як і 30 років тому.

"Ми втратили своїх людей. І на жаль ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість, щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилося марним", - підкреслив Зеленський.

