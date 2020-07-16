Україна має повернути всі свої території, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що повернути окуповані Крим і Донбас можна лише об'єднавшись.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.
"Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми платимо за це високу ціну - життя наших громадян. Сьогодні весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання такого бажаного миру, справедливого миру. Миру в нашому розумінні цього слова. Саме того миру, де державний суверенітет пануватиме в реальності, а не на папері", - зазначив Зеленський.
За словами президента, повернути окуповані території можна лише об'єднавшись, так само, як і 30 років тому.
"Ми втратили своїх людей. І на жаль ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість, щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилося марним", - підкреслив Зеленський.
Сьомий..., сьомий рік МИ захищаємо свій суверенітет
ЗеБіли некваліфіковані ідіоти та запроданці.
1) Я нікому нічого не должен (с)
2) Україна должна повернути всі свої території (с)
І ще приблизно 10 "Україна должна..." від п.Зеленського за кілька останніх днів.
З наведених стратагем виходить, шо він до цього відношення не має.
Він Україні сказав, а далі сама давай )))))
Ппппрізідєнт!
На коліна, кацапка перед українцями
от так і повинно бути - росіян, як бидло націю, на сайти цивілізованих країн пускати не можна.
Адміну РЕСПЕКТ!
лютый ппц
Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу.
А в Україні продажні ЗЕбіли капітулянти при своїй антиукраїнській владі всупереч Законам Конституції порушують права Українців. Вони про-кремлівські виродки планують знищувати все українське: мову, суверенітет держави, територіальну цілісність, рідну українську церковь, історію України Русі.. І їх проклятих слуг кремля такий підступний задум змусити народ змиритися з їх необмеженим деспотизмом він може привести до виличного протестного Майдану.
Редакція Статті 5. Конституції України:
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.!!!
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами ( юдами -зрадниками). Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 }
******* події по знищенню суверенитета України, державної мови, української церкви прокремлівською продажною владою в Україні ведуть до того що вони можуть цілком підпасти під визначення "узурпація злочинної антиукраїнської влади і злочинне порушення права громадян на свободу, честь та гідність".
А у випадку узурпації влади, коли злочинний антиукраїнський уряд порушує права народу, народ має право на супротив. Право на революцію яка є формою опору гнобленню як наслідки узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. і є його священним правом і невідкладним обов'язком.
сильнейшей армии на континенте ракетьі средней дальности не нужны?
Он случаем не имел ввиду "Крым Украина уже вернула, а теперь должна вернуть все свои территории"? Бо с него станется. Он уже назвал рашку агрессором? Или всё ещё ссытся?
И вапше, если щас экономика турбулентнится на дно - это все Порошенко виноват.
Там клинические идиоты *********.
но вопрос то актуальный: почему они уже не в полку?
зачем в лоб атаковать ?
парашу можно бить теми же методами, которыми она пользуется
Не буду здивований, якщо кордони з фашистською росією будуть закрити.
Осталось только выяснить у найвелычнишого лидера Всесвиту - кому мы должны вернуть все свои территории.
Верните Сибирь её народам, кацапсины, от чукчей, алеутов, ханты и мансов и до бурятов с якутами, прекратите, *********, грабить её недра и присваивать себе её богатства.
хотя бы одну битву назови.
а если вопросы - то посмотрите на границы и на то, что рисуют китайцы на своих картах, далее - гуглохват
вот я спрашиваю когда это было, какие битвы украинцы вели с китайцами.
народ имеет таких правителей , которых заслуживает))))
Я навіть уточнювати не буду, із ким Єрмак пропонує об'єднатись Україні, щоби повернути Донбас і Крим...
Хотя нет, кому это нахер надо.
А нет. Тольяттинская.
Наш украинский ЗАЗ возобновил сотрудничество с российским АвтоВАЗом. Собирать будут такой супер-кар, как Ladа Largus.
Вот так, тихой сапой, под шумок, мы восстанавливаем тесные экономические связи с агрессором и оккупантом.
Пока мы тут выясняем, кто у нас больше патриот, в Запорожье уже привезли комплекты для сборки этого ******. И это аргумент, потому как рабочие места, зарплата, в общем всё, что обещал Шмыгаль.
Кузова приезжают к нам без переднего и заднего бамперов, без оптики и без руля. Эти комплектующие приезжают отдельно и собираются уже на нашем заводе. В принципе это скорее схема поставки продукции для продажи на нашем рынке и оптимизация налогов и таможенных сборов.
Кстати, если всё пойдёт ок, то нам будут поставлять комплекты для других моделей из линейки Lada.
Я не слышу, где реакции бравых кошулинских и тягныбоков? Где Ярош? Кто у нас там ещё майданы майданил, просил чайник и бил витрины в банках?
Или это уже не интересно и всё идёт по плану?
Нет зрады? Сплошная перемога?
Вопросов к нынешней власти у меня нет вообще. Тут всё предсказуемо и понятно. Решением большинства были избраны люди, которые развернули страну с пути в Европу и дальше у нас маршрут понятен. Особого богатого выбора у нас нет. Или цивилизация, или залесье с китайщиной и полный коммунизм с комсомолом.
Таких событий будет чем дальше - тем больше. Следующий этап - Южмаш. Потом Антонов. И так далее. Зачем воевать с теми, кого можно купить и облапошить с помощью дебильного клована?
Это в 13 и 14 годах мы были такие страшные, что нам прислали танки. А потом большинство устало и захотело обратно в стойло, а не свободы. Свобода - штука сложная и трудоёмкая.
И не всем нужная.
========================
*******, вы где? =)
Что-то вас не слышно и не видно.
А то Путин сердится, мол, уходя из СССР республики забрали исконно русские земли...
От Зели уже чего угодно можно ждать.
А Кубань тоже????)))))))))))