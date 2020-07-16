УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9429 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
11 035 185

Україна має повернути всі свої території, - Зеленський

Україна має повернути всі свої території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що повернути окуповані Крим і Донбас можна лише об'єднавшись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

"Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми платимо за це високу ціну - життя наших громадян. Сьогодні весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання такого бажаного миру, справедливого миру. Миру в нашому розумінні цього слова. Саме того миру, де державний суверенітет пануватиме в реальності, а не на папері", - зазначив Зеленський.

За словами президента, повернути окуповані території можна лише об'єднавшись, так само, як і 30 років тому.

"Ми втратили своїх людей. І на жаль ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути всі свої території. Повернути віру в правду і справедливість, щоб те, заради чого загинули наші герої, ніколи не виявилося марним", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Сила Декларації про державний суверенітет ще сотні років даватиме нашій країні поштовх до розвитку, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) суверенітет (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+53
Украина должна вернуть все свои территории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9409
показати весь коментар
16.07.2020 18:03 Відповісти
+45
Украина должна вернуть все свои территории, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2400
показати весь коментар
16.07.2020 18:01 Відповісти
+33
Говорити і робити не є подібним (с)
показати весь коментар
16.07.2020 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии"
Сьомий..., сьомий рік МИ захищаємо свій суверенітет
показати весь коментар
16.07.2020 18:47 Відповісти
рівень Янелоха - сємками на базарі торгувати, ну ще анекдоти травити, гоп-стоп там... напьорстки...
показати весь коментар
16.07.2020 19:33 Відповісти
з лютого 14 року по лютий 20-го року - виповнилось шість років рашистської агресії проти України, після лютого цього року йде вже сьомий рік.

ЗеБіли некваліфіковані ідіоти та запроданці.
показати весь коментар
16.07.2020 19:39 Відповісти
Ага.
1) Я нікому нічого не должен (с)
2) Україна должна повернути всі свої території (с)
І ще приблизно 10 "Україна должна..." від п.Зеленського за кілька останніх днів.

З наведених стратагем виходить, шо він до цього відношення не має.
Він Україні сказав, а далі сама давай )))))
Ппппрізідєнт!
показати весь коментар
16.07.2020 18:47 Відповісти
Україна має повернути всі свої території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3438
показати весь коментар
16.07.2020 18:49 Відповісти
у яника було прізвисько "прохвесор", цьому підходить "їб***тий"
показати весь коментар
16.07.2020 19:02 Відповісти
Пошел вон,торчек гнусавый,твое время до осени.Бежать будешь,в соплях запутаешься.
показати весь коментар
16.07.2020 19:04 Відповісти
Держи карман шире. Это если и сбежит, то на лазурные пляжи элитных курортов и всё у него по жизни будет замечательно, а мы все станем миллионерами, как в девяностых или вообще произойдёт ещё одна кацапская атака на территорию. Или и то и другое одновременно.
показати весь коментар
16.07.2020 19:14 Відповісти
Від Сяну до Дону!
показати весь коментар
16.07.2020 19:06 Відповісти
та ти ні в чому не можеш бути права тільки тому, що ти кацапка.
На коліна, кацапка перед українцями
показати весь коментар
16.07.2020 19:47 Відповісти
хє, від чаморошної росіянки тільки хрестики залишилися.
от так і повинно бути - росіян, як бидло націю, на сайти цивілізованих країн пускати не можна.
Адміну РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
16.07.2020 19:49 Відповісти
зеля с трибун смешит смешного... пусть проедется по городам, в них на каждом углу висят бигборды опзж "мир добробут порядок", такое впечатление, что сепарня уже начала предвыборную компанию и им пох все законы, а сбу где? За сколько путло с мертвечуком их всех в омане купил? Смолия выкинули Шевченко посадили, чтоб врубить печатный на полную и быстрее завалить страну с рыгами ( см. результаты голосования)...
лютый ппц
показати весь коментар
16.07.2020 19:09 Відповісти
твоя методичка очень устарела, расскажи мне об наколотых апельсинах, которые едят распятые мальчики возле липецкой фабрики в одних трусиках, глядя на снегирей в натруженных руках лётчика волошина
показати весь коментар
17.07.2020 11:03 Відповісти
Небось перед этим переписывался с кремлём и уговаривал вАлодю, чтобы не обижался: "владимир владимирович, ну поймите, нужно вас немножечко поругать - массы накалены, поддержка падает, наш план под угрозой".
показати весь коментар
16.07.2020 19:11 Відповісти
Ты перепутал, это Порошенко во всем солидарен с Путиным.
показати весь коментар
17.07.2020 11:44 Відповісти
Оба эти упыря солидарны с ******.
показати весь коментар
17.07.2020 11:58 Відповісти
Подставив жопу кацапам этого не получится.
показати весь коментар
16.07.2020 19:11 Відповісти
Декларація незалежності. Конституція США гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї. Поправка і 15 грудня 1791 року, одночасно з іншими дев'ятьма поправками, дозволяє здійснити право народу на повстання, про яке йдеться в тексті Декларації незалежності, в тому випадку, якщо уряд США грубо порушить права американців і Конституцію.
Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу.
А в Україні продажні ЗЕбіли капітулянти при своїй антиукраїнській владі всупереч Законам Конституції порушують права Українців. Вони про-кремлівські виродки планують знищувати все українське: мову, суверенітет держави, територіальну цілісність, рідну українську церковь, історію України Русі.. І їх проклятих слуг кремля такий підступний задум змусити народ змиритися з їх необмеженим деспотизмом він може привести до виличного протестного Майдану.
показати весь коментар
16.07.2020 19:18 Відповісти
-
Редакція Статті 5. Конституції України:
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.!!!
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами ( юдами -зрадниками). Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 }
******* події по знищенню суверенитета України, державної мови, української церкви прокремлівською продажною владою в Україні ведуть до того що вони можуть цілком підпасти під визначення "узурпація злочинної антиукраїнської влади і злочинне порушення права громадян на свободу, честь та гідність".
А у випадку узурпації влади, коли злочинний антиукраїнський уряд порушує права народу, народ має право на супротив. Право на революцію яка є формою опору гнобленню як наслідки узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. і є його священним правом і невідкладним обов'язком.
показати весь коментар
16.07.2020 19:12 Відповісти
Украина не должна! Ей должны вернуть территории, много не надо, лишь в границах до 2014 года.
показати весь коментар
16.07.2020 19:13 Відповісти
Спорно. Как по мне, если вернуть на лугандон даже без сепаров - он нас похоронит окончательно. А т.к. в реальной жизни сепары никуда не денутся, то возврат такой раковой опухоли обратно будет для нашего государства смертным приговором.
показати весь коментар
17.07.2020 09:56 Відповісти
Так вернуть, или дождаццо "деоккупации", и кому должна?
показати весь коментар
16.07.2020 19:14 Відповісти
ты это кому говоришь?...кто должен?....ты не забыл кем тебя выбрали полтора года назад ?...и, что это твоя прямая обязанность освободить Украину ?....оружие в руки и пошел на передовую...
показати весь коментар
16.07.2020 19:15 Відповісти
Он не забыл, он просто так много всего наобещал; что потерялся))
показати весь коментар
17.07.2020 09:20 Відповісти
Все правильно сказал Президент насчет оккупированньіх территорий , не подкопаешься. Но порохоботьі смогли ! В Кремле вам аплодируют стоя...
показати весь коментар
16.07.2020 19:17 Відповісти
а где требования о ракетах средней дальности..от 1500 км?
показати весь коментар
16.07.2020 19:24 Відповісти
Какие требования? Єто право Украиньі разработать , испьітать и принять на вооружение ракетьі средней дальности , в качестве оружия стратегического НЕЯДЕРНОГО сдерживания. Почему за время с начала агрессии єто не сделано - непонятно , производственно-конструкторские мощности имеются , не хватает только госфинансирования программьі.
показати весь коментар
16.07.2020 19:31 Відповісти
а что порохоботы говорят? почему не было при петро 1 сделано это?
сильнейшей армии на континенте ракетьі средней дальности не нужны?
показати весь коментар
17.07.2020 00:17 Відповісти
Хех. Петя теж обіцяв. По ходу наступний президент так само поступить.
показати весь коментар
16.07.2020 19:20 Відповісти
Совсем озверел малой...
показати весь коментар
16.07.2020 19:24 Відповісти
Стоп-стоп-стоп!
Он случаем не имел ввиду "Крым Украина уже вернула, а теперь должна вернуть все свои территории"? Бо с него станется. Он уже назвал рашку агрессором? Или всё ещё ссытся?
показати весь коментар
16.07.2020 19:26 Відповісти
Нет там никакой рашки, там внутренний ***** конфликт с актерами из 95ого.
И вапше, если щас экономика турбулентнится на дно - это все Порошенко виноват.
Там клинические идиоты *********.
показати весь коментар
17.07.2020 09:59 Відповісти
Придурок Оманский запомни что Украина никому и ничего не должна Урод это твоя прямая обязанность ********** недоделанный
показати весь коментар
16.07.2020 19:27 Відповісти
Кремлевский курсант вообще не вызывает доверия..
показати весь коментар
16.07.2020 19:43 Відповісти
Интересно если собрать всех завзятых "патриотов" Цензора в батальон или полк и пустить в атаку на Путлера, то можно Крым освободить?
показати весь коментар
16.07.2020 19:45 Відповісти
зависит о командира..))
показати весь коментар
16.07.2020 19:47 Відповісти
А вы себя, простите к каким патриотам относите? Завзятым? или к тухлым?
показати весь коментар
16.07.2020 19:52 Відповісти
хахаха... нет конечно. диваном и клавиатурой много не навоюешь.
но вопрос то актуальный: почему они уже не в полку?
показати весь коментар
17.07.2020 00:22 Відповісти
наносить удар надо по кацапским центрам обогащения урана итд
зачем в лоб атаковать ?
парашу можно бить теми же методами, которыми она пользуется
показати весь коментар
17.07.2020 10:11 Відповісти
Так их хозяин шоколадный мародер возглавляеи партию солидарности с Путиным. То все дымовая завеса.
показати весь коментар
17.07.2020 11:46 Відповісти
А взагалі на Банковій щось змінилося.
Не буду здивований, якщо кордони з фашистською росією будуть закрити.
показати весь коментар
16.07.2020 19:51 Відповісти
"Украина должна вернуть все свои территории"

Осталось только выяснить у найвелычнишого лидера Всесвиту - кому мы должны вернуть все свои территории.
показати весь коментар
16.07.2020 19:55 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
показати весь коментар
16.07.2020 19:55 Відповісти
Зеленский не проталкивал в Конституцию хотелки Путина, как это делал Порошенко, и не подписывал капитуляцию в Минске
показати весь коментар
17.07.2020 11:47 Відповісти
Должна с сильным гетьманом, а не с безяйцевой алчной сцыкухой моникой зелински во главе госудврства.
показати весь коментар
16.07.2020 19:59 Відповісти
Україна має повернути всі свої території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1094
показати весь коментар
16.07.2020 20:10 Відповісти
как там ДНР со столицей в хабаровске?
показати весь коментар
16.07.2020 23:47 Відповісти
сибирь - родина украинцев, или оккупировановая ими территория?
показати весь коментар
17.07.2020 00:24 Відповісти
Сибирь точно не родина лапотных вОнюшек, родина которых срани-рязани да прочие нечерноземные *****.
Верните Сибирь её народам, кацапсины, от чукчей, алеутов, ханты и мансов и до бурятов с якутами, прекратите, *********, грабить её недра и присваивать себе её богатства.
показати весь коментар
17.07.2020 08:25 Відповісти
Украинцы отвоевали у китая много земель, будучи обмануты кацапами, так что как то так ...
показати весь коментар
17.07.2020 10:12 Відповісти
да? а когда украино-китайская война была?
хотя бы одну битву назови.
показати весь коментар
17.07.2020 13:18 Відповісти
с какого перепугу с китаем ещё воевать ?
а если вопросы - то посмотрите на границы и на то, что рисуют китайцы на своих картах, далее - гуглохват
показати весь коментар
17.07.2020 15:53 Відповісти
"Украинцы отвоевали у китая много земель" это кто написал? не ты?
вот я спрашиваю когда это было, какие битвы украинцы вели с китайцами.
показати весь коментар
17.07.2020 16:05 Відповісти
30 лет страной правят геи, которых выбирают геи. вот так и живем как геи))) нас *бут а мы крепчаем)))))
народ имеет таких правителей , которых заслуживает))))
показати весь коментар
16.07.2020 20:35 Відповісти
А кто ж их забрал? Та сторона?
показати весь коментар
16.07.2020 21:09 Відповісти
Україна має повернути всі свої території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6803
показати весь коментар
16.07.2020 21:33 Відповісти
Пацанчик хочет вернуть Украине все свои территории, но в составе Московии
показати весь коментар
16.07.2020 22:04 Відповісти
должна
показати весь коментар
16.07.2020 22:51 Відповісти
Как можно вернуть то, что продано и украдено предыдущей властью...Україна має повернути всі свої території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3987
показати весь коментар
17.07.2020 06:06 Відповісти
После последних пленок деркача, терзает смутное сомненье,что Крым не сдали,а ОТДАЛИ или ПРОДАЛИ.
показати весь коментар
17.07.2020 10:44 Відповісти
віслюк, Україна нікому нічого не "далжна", коли мова йде про українські території.

Україна має повернути всі свої території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8624
показати весь коментар
17.07.2020 08:21 Відповісти
"Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии" кто это мы? Вы то тут при чем, вы враги и вредители.
показати весь коментар
17.07.2020 08:55 Відповісти
ЗеБіли і рахувати нормально не вміють, сьомий вже рік агресії.
показати весь коментар
17.07.2020 09:23 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вернуть оккупированные Крым и Донбасс можно лишь объединившись...

Я навіть уточнювати не буду, із ким Єрмак пропонує об'єднатись Україні, щоби повернути Донбас і Крим...
показати весь коментар
17.07.2020 09:35 Відповісти
Трепаться и подбадривать можно сколько угодно. Оно дешево стоит Европе и США, но дорого обходится Украине.ю Европа готова воевать с паРашкой до последнего солдата. Естественно не своего, а украинского.
показати весь коментар
17.07.2020 09:48 Відповісти
Давайте ***** лучше поговорим о том, что ДОЛЖЕН и НЕ ДОЛЖЕН президент!
Хотя нет, кому это нахер надо.
показати весь коментар
17.07.2020 10:00 Відповісти
Липецкая фабрикаааааааа!!!!!
А нет. Тольяттинская.
Наш украинский ЗАЗ возобновил сотрудничество с российским АвтоВАЗом. Собирать будут такой супер-кар, как Ladа Largus.
Вот так, тихой сапой, под шумок, мы восстанавливаем тесные экономические связи с агрессором и оккупантом.

Пока мы тут выясняем, кто у нас больше патриот, в Запорожье уже привезли комплекты для сборки этого ******. И это аргумент, потому как рабочие места, зарплата, в общем всё, что обещал Шмыгаль.
Кузова приезжают к нам без переднего и заднего бамперов, без оптики и без руля. Эти комплектующие приезжают отдельно и собираются уже на нашем заводе. В принципе это скорее схема поставки продукции для продажи на нашем рынке и оптимизация налогов и таможенных сборов.

Кстати, если всё пойдёт ок, то нам будут поставлять комплекты для других моделей из линейки Lada.
Я не слышу, где реакции бравых кошулинских и тягныбоков? Где Ярош? Кто у нас там ещё майданы майданил, просил чайник и бил витрины в банках?
Или это уже не интересно и всё идёт по плану?
Нет зрады? Сплошная перемога?

Вопросов к нынешней власти у меня нет вообще. Тут всё предсказуемо и понятно. Решением большинства были избраны люди, которые развернули страну с пути в Европу и дальше у нас маршрут понятен. Особого богатого выбора у нас нет. Или цивилизация, или залесье с китайщиной и полный коммунизм с комсомолом.

Таких событий будет чем дальше - тем больше. Следующий этап - Южмаш. Потом Антонов. И так далее. Зачем воевать с теми, кого можно купить и облапошить с помощью дебильного клована?

Это в 13 и 14 годах мы были такие страшные, что нам прислали танки. А потом большинство устало и захотело обратно в стойло, а не свободы. Свобода - штука сложная и трудоёмкая.
И не всем нужная.

========================

*******, вы где? =)
Что-то вас не слышно и не видно.
показати весь коментар
17.07.2020 10:10 Відповісти
зеленский начал брехать - выборы скоро - Солнцевские даже разрешили агрессию с парашей связать ....
показати весь коментар
17.07.2020 10:14 Відповісти
Простите, а он не уточнил, КОМУ ИМЕННО Украина должна вернуть свои территории???
А то Путин сердится, мол, уходя из СССР республики забрали исконно русские земли...
От Зели уже чего угодно можно ждать.
показати весь коментар
17.07.2020 10:15 Відповісти
....Украина должна вернуть все свои территории.....
А Кубань тоже????)))))))))))
показати весь коментар
17.07.2020 10:40 Відповісти
Так. І Кубань теж!
показати весь коментар
17.07.2020 11:46 Відповісти
Как я зол, как я зол! Ізя, держите миня семиро! хто нибуть! Верните мои портки, только без ржавчины!
показати весь коментар
17.07.2020 12:00 Відповісти
Все, Зеленский наконец-то сказал о "российской агрессии". Прощай,московские корпоративы, где будущий президент дрыгал ногами и отплясывал перед организаторами и вдохновителями российской агрессии. Что может быть с ним в Москве после президентства,пускай спросит у Рудьковского.
показати весь коментар
17.07.2020 12:58 Відповісти
очередной тупой высер зебарана )))))згинь нечистая)))
показати весь коментар
19.07.2020 10:55 Відповісти
...как заявил сегодня Владимир Зеленский, "Бла бла бла бла бла бла, бла бла бла бла бла"
показати весь коментар
01.11.2020 22:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 