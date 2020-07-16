Украина должна вернуть все свои территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вернуть оккупированные Крым и Донбасс можно лишь объединившись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира, справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге", - отметил Зеленский.

По словам президента, вернуть оккупированные территории можно лишь объединившись, так же, как и 30 лет назад.

"Мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость, чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук - Зеленскому: "Я вижу, как люди, как некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают законы"