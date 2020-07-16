УКР
До пошуків заступника мера Черкас Ботнара підключилася поліція

До пошуків заступника мера Черкас Ботнара підключилася поліція

Слідчі розшукують заступника міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Юрія Ботнара. Він перестав виходити на зв'язок напередодні ввечері.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

У поліцію звернулися рідні заступника мера Черкас із повідомленням про те, що чиновник тривалий час не виходить на зв'язок, на робочому місці він також відсутній.

"Згідно з наданою інформацією, чоловік 15 липня увечері вийшов у справах і досі не повернувся. Колегам по роботі також не відоме місце його перебування", - сказано в повідомленні.

Поліцейські почали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство).

Раніше про зникнення Ботнара повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини і батька, вчора, близько 19:30, в районі міської ради чиновник відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон відключено, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв'язок, і не відомо, де перебуває", - написав Бондаренко в Фейсбуці.

зникнення (140) Нацполіція (15437) Черкаси (584)
Топ коментарі
+2
Дивна історія.
показати весь коментар
16.07.2020 19:32 Відповісти
+1
Кому он нужен
показати весь коментар
16.07.2020 19:39 Відповісти
+1
а в вышиванках разве не бухают? Странно однако.
показати весь коментар
16.07.2020 19:40 Відповісти
Дивна історія.
показати весь коментар
16.07.2020 19:32 Відповісти
Ну и что что в вышивание. В первую очередь надо проверить бани.
показати весь коментар
16.07.2020 19:37 Відповісти
а в вышиванках разве не бухают? Странно однако.
показати весь коментар
16.07.2020 19:40 Відповісти
У вишванках бухають але закусують (!) , а з балалайками тільки бухають )
показати весь коментар
16.07.2020 19:45 Відповісти
К поискам заммэра Черкасс Ботнара подключилась полиция - Цензор.НЕТ 7137
показати весь коментар
16.07.2020 19:43 Відповісти
А где у нас СБУ это же не простой гражданин пропал Чем там в СБУ занимаются
показати весь коментар
16.07.2020 19:33 Відповісти
Мзду и откаты собирает.
показати весь коментар
16.07.2020 19:38 Відповісти
так того, може він уже давним давно в СБУ свідчення дає....
показати весь коментар
16.07.2020 19:38 Відповісти
Чертей гоняет.
показати весь коментар
16.07.2020 19:54 Відповісти
да судя по всему, СБУ как раз его и камуфлировала в это время )))
но это станет понятно 17-го числа
показати весь коментар
17.07.2020 10:00 Відповісти
Кому он нужен
показати весь коментар
16.07.2020 19:39 Відповісти
ейбо!.. шо дети малые!!!
объявите через ТВ и интернет жирный многомиллионный тендер на очистку от пыли деревьев в парке "Сосновый Гай", и зам мера прибежит сам..
показати весь коментар
16.07.2020 19:41 Відповісти
Пропал вместе со взятками?
показати весь коментар
16.07.2020 19:42 Відповісти
Какие конченые коментарии !!!
показати весь коментар
16.07.2020 19:43 Відповісти
Ну загулял возможно человек, что здесь такого?
показати весь коментар
16.07.2020 19:44 Відповісти
О чем базар? Вроде как инсценировали убийство.
https://news.pn/ru/criminal/238630
показати весь коментар
16.07.2020 19:50 Відповісти
А у заммэра есть ещё замзама, не так ли???
показати весь коментар
16.07.2020 19:51 Відповісти
Есть два варианта, если городская казна исчезла, то всё плохо. А если не исчезла, то есть два варианта, если он у любовницы, то всё плохо, а если не у любовницы, то есть два варианта, значит он у любовника, а раз он у любовника то тут есть два варианта, либо он забухал у любовника либо всё плохо. Основное направление поиска прояснилось.
показати весь коментар
16.07.2020 19:54 Відповісти
господи... хоть бы это дыла правда...
хоть бы этого учморыша наконец завалили...
показати весь коментар
16.07.2020 21:05 Відповісти
 
 