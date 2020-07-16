До пошуків заступника мера Черкас Ботнара підключилася поліція

Слідчі розшукують заступника міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Юрія Ботнара. Він перестав виходити на зв'язок напередодні ввечері.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

У поліцію звернулися рідні заступника мера Черкас із повідомленням про те, що чиновник тривалий час не виходить на зв'язок, на робочому місці він також відсутній.

"Згідно з наданою інформацією, чоловік 15 липня увечері вийшов у справах і досі не повернувся. Колегам по роботі також не відоме місце його перебування", - сказано в повідомленні.

Поліцейські почали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство).

Раніше про зникнення Ботнара повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини і батька, вчора, близько 19:30, в районі міської ради чиновник відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон відключено, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв'язок, і не відомо, де перебуває", - написав Бондаренко в Фейсбуці.