К поискам заммэра Черкасс Ботнара подключилась полиция

Следователи разыскивают заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Юрия Ботнара. Он перестал выходить на связь накануне вечером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В полицию обратились родные заместителя мэра Черкасс с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует.

"Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение", - говорится в сообщении.

Полицейские начали производство по ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

Ранее об исчезновении Ботнаря сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь, и неизвестно, где находится", - написал Бондаренко в Фейсбуке.

