РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5417 посетителей онлайн
Новости
3 504 20

К поискам заммэра Черкасс Ботнара подключилась полиция

К поискам заммэра Черкасс Ботнара подключилась полиция

Следователи разыскивают заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Юрия Ботнара. Он перестал выходить на связь накануне вечером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В полицию обратились родные заместителя мэра Черкасс с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует.

"Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко сообщил о пропаже своего зама Ботнара

Полицейские начали производство по ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

Ранее об исчезновении Ботнаря сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь, и неизвестно, где находится", - написал Бондаренко в Фейсбуке.

Смотрите также: Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

исчезновение (285) Нацполиция (16713) Черкассы (870)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Дивна історія.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:32 Ответить
+1
Кому он нужен
показать весь комментарий
16.07.2020 19:39 Ответить
+1
а в вышиванках разве не бухают? Странно однако.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивна історія.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:32 Ответить
Ну и что что в вышивание. В первую очередь надо проверить бани.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:37 Ответить
а в вышиванках разве не бухают? Странно однако.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:40 Ответить
У вишванках бухають але закусують (!) , а з балалайками тільки бухають )
показать весь комментарий
16.07.2020 19:45 Ответить
К поискам заммэра Черкасс Ботнара подключилась полиция - Цензор.НЕТ 7137
показать весь комментарий
16.07.2020 19:43 Ответить
А где у нас СБУ это же не простой гражданин пропал Чем там в СБУ занимаются
показать весь комментарий
16.07.2020 19:33 Ответить
Мзду и откаты собирает.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:38 Ответить
так того, може він уже давним давно в СБУ свідчення дає....
показать весь комментарий
16.07.2020 19:38 Ответить
Чертей гоняет.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:54 Ответить
да судя по всему, СБУ как раз его и камуфлировала в это время )))
но это станет понятно 17-го числа
показать весь комментарий
17.07.2020 10:00 Ответить
Кому он нужен
показать весь комментарий
16.07.2020 19:39 Ответить
ейбо!.. шо дети малые!!!
объявите через ТВ и интернет жирный многомиллионный тендер на очистку от пыли деревьев в парке "Сосновый Гай", и зам мера прибежит сам..
показать весь комментарий
16.07.2020 19:41 Ответить
Пропал вместе со взятками?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:42 Ответить
Какие конченые коментарии !!!
показать весь комментарий
16.07.2020 19:43 Ответить
Ну загулял возможно человек, что здесь такого?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:44 Ответить
О чем базар? Вроде как инсценировали убийство.
https://news.pn/ru/criminal/238630
показать весь комментарий
16.07.2020 19:50 Ответить
А у заммэра есть ещё замзама, не так ли???
показать весь комментарий
16.07.2020 19:51 Ответить
Есть два варианта, если городская казна исчезла, то всё плохо. А если не исчезла, то есть два варианта, если он у любовницы, то всё плохо, а если не у любовницы, то есть два варианта, значит он у любовника, а раз он у любовника то тут есть два варианта, либо он забухал у любовника либо всё плохо. Основное направление поиска прояснилось.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:54 Ответить
господи... хоть бы это дыла правда...
хоть бы этого учморыша наконец завалили...
показать весь комментарий
16.07.2020 21:05 Ответить
 
 