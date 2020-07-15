Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

Предприниматель Сергей Ткаченко, похищенный группой неизвестных преступников 1 июля в Киеве, освобожден.

Об этом сообщил в Facebook замминистра Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате четких и слаженных действий полиции, предприниматель Сергей Ткаченко, похищенный 1 июля в Киеве группой неизвестных преступников, был только что освобожден. Трое негодяев задержаны. Две недели Сергея Ткаченко держали в подвале на территории Голосеевского района Киева, прикованным к батарее, пытали, били и издевались вымогая деньги", - уведомил он.

По словам Геращенко, с освобожденным работают медики, его жизни ничего не угрожает.

"Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А злодеев теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека", - отметил замминистра.

Он также выразил благодарность сотрудникам полиции Киева и особенно - уголовного розыска.

Напомним, Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах. В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

8 июля СМИ сообщили, что Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.