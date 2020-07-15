РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11071 посетитель онлайн
Новости Фото
14 000 10

Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко. ФОТОрепортаж

Предприниматель Сергей Ткаченко, похищенный группой неизвестных преступников 1 июля в Киеве, освобожден.

Об этом сообщил в Facebook замминистра Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате четких и слаженных действий полиции, предприниматель Сергей Ткаченко, похищенный 1 июля в Киеве группой неизвестных преступников, был только что освобожден. Трое негодяев задержаны. Две недели Сергея Ткаченко держали в подвале на территории Голосеевского района Киева, прикованным к батарее, пытали, били и издевались вымогая деньги", - уведомил он.

По словам Геращенко, с освобожденным работают медики, его жизни ничего не угрожает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник. ФОТО

"Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А злодеев теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека", - отметил замминистра.

Он также выразил благодарность сотрудникам полиции Киева и особенно - уголовного розыска.

Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко 01

Также смотрите: Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко 02
Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко 03
Полиция Киева освободила похищенного две недели назад предпринимателя Ткаченко, трех похитителей задержали, - замглавы МВД Геращенко 04

Смотрите также: СБУ за полгода предотвратила 3 теракта, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Напомним, Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах. В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

8 июля СМИ сообщили, что Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Автор: 

Киев (26010) освобождение (570) Нацполиция (16712) похищение (1699) правоохранительные органы (2972) предприниматели (1237) силовики (2800) Геращенко Антон (1438)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ты бухим за комп больше не садись , окей?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:19 Ответить
+6
Це плюс поліції, але нещодавно вбили полковника СБУ. Чекаємо розслідування.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:05 Ответить
+2
Злодеям нужно пожизненное дать. Ну или хотя бы 20 лет. Увы дадут немного
показать весь комментарий
15.07.2020 22:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аваков молодец . Реформированая полиция быстро учится и хорошо работает .
показать весь комментарий
15.07.2020 20:59 Ответить
"Менти не люди" Аваков!!!))
показать весь комментарий
15.07.2020 21:03 Ответить
А ті хто викрали Ткаченко теж менти?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
ты бухим за комп больше не садись , окей?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:19 Ответить
Це плюс поліції, але нещодавно вбили полковника СБУ. Чекаємо розслідування.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:05 Ответить
По следам этого убийства похоже и это преступление раскрыли.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:30 Ответить
а що ви хочете при такій поліції, судах, прокуратурі....повезло підприємцю, що нарвався на дилетантів....але дилетанти вчаться, проникають в правоохоронні органи....іншому підприємцю може неповезти.....правоохоронні органи не реформувати потрібно, а наводити там дисципліну, відповідальність за бездіяння і корупцію, як і в судах...
показать весь комментарий
15.07.2020 21:22 Ответить
Злодеям нужно пожизненное дать. Ну или хотя бы 20 лет. Увы дадут немного
показать весь комментарий
15.07.2020 22:39 Ответить
На телеканалах розповідалі, що він просив охорону у мусорів - ті не дали. Але все таки потрібно було йому самому найняти охорону .
показать весь комментарий
16.07.2020 22:09 Ответить
Да там не все так просто, была публикация как его похищали из парикмахерской, так там вроде как похитители кричали что они "федералы", так что не исключено что там кацапские уши торчат.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:38 Ответить
 
 