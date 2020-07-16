Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури - економіст
Україна досягла значних результатів в економічному розвитку. Але щоб розвиватися далі, країні необхідна кардинальна зміна підходу до ціноутворення в розподілі електроенергії.
Про це пише економіст Владислав Іноземцев у колонці "Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy" для американського видання The Washington Times.
Іноземцев зазначає, що в останні роки країна продемонструвала значні успіхи в розвитку економіки. З 2014 року Україна перестала залежати від імпорту російського природного газу, успішно стабілізувала свою національну валюту, гривню, валютні резерви нещодавно досягли своїх 8-річних максимумів на рівні 28,5 млрд. дол. США, а прибутковість облігацій, деномінованих як у доларах, так і в євро, досягла рекордно низького рівня в січні.
Але попри макроекономічне зростання, Україна досі не вирішила проблему із застарілою інфраструктурою, зокрема в енергетичному секторі.
"Впродовж усього пострадянського періоду українські електромережі працюють із мінімальними обсягами модернізації або ремонту. Вік приблизно 64 високовольтних електромереж становить 40 і більше років, а втрати в мережах досягають 10% всього виробленого в країні обсягу електроенергії", - зазначає експерт.
Іноземцев стверджує, що для розвитку і процвітання країні необхідно кардинально змінити принципи ціноутворення тарифів на розподіл електроенергії. Експерт зазначає, що нові механізми ціноутворення забезпечать поступове поліпшення стану українських електромереж. Таким новим механізмом є перехід на стимулюючий тариф (RAB-тариф), який був успішно введений у період з кінця 1990-х по 2004 рік не тільки у всіх європейських країнах, а також і в Грузії.
"Система стимулюючого ціноутворення дала б змогу електророзподільчим компаніям отримувати такий необхідний їм прибуток і направляти його як на ремонт і модернізацію, так і на будівництво відсутніх у даний час в Україні "розумних" електромереж", - говорить Іноземцев.
Зазвичай дохід, який виплачується власникам, прив'язується до середньої вартості капіталу в країні - так званого показника WACC. Однак, зазначає експерт, навіть пропонована Регулятором в Україні ставка на нові активи значно нижча WACC, не кажучи вже про старі активи, власникам яких пропонується ставка 1% в рік. Іноземцев підкреслює, що цей підхід підриває весь проєкт з модернізації інфраструктури. А між тим, у модернізацію електромереж до 2030 року необхідно інвестувати не менше 12,5 млрд доларів США.
"Якщо Україна хоче вийти на європейський рівень й інтегрувати свої електромережі з електромережами західних сусідів і при цьому забезпечити довгострокову незалежність від Росії, їй потрібно якомога швидше провести реформу, основою якої є справедливий і прозорий RAB-тариф", - стверджує експерт.
Нагадаємо, раніше американський енергоексперт Едвард Чоу зазначив, що без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок.
