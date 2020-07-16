УКР
Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури - економіст

Україна досягла значних результатів в економічному розвитку. Але щоб розвиватися далі, країні необхідна кардинальна зміна підходу до ціноутворення в розподілі електроенергії.

Про це пише економіст Владислав Іноземцев у колонці "Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy" для американського видання The Washington Times.

Іноземцев зазначає, що в останні роки країна продемонструвала значні успіхи в розвитку економіки. З 2014 року Україна перестала залежати від імпорту російського природного газу, успішно стабілізувала свою національну валюту, гривню, валютні резерви нещодавно досягли своїх 8-річних максимумів на рівні 28,5 млрд. дол. США, а прибутковість облігацій, деномінованих як у доларах, так і в євро, досягла рекордно низького рівня в січні.

Але попри макроекономічне зростання, Україна досі не вирішила проблему із застарілою інфраструктурою, зокрема в енергетичному секторі.

"Впродовж усього пострадянського періоду українські електромережі працюють із мінімальними обсягами модернізації або ремонту. Вік приблизно 64 високовольтних електромереж становить 40 і більше років, а втрати в мережах досягають 10% всього виробленого в країні обсягу електроенергії", - зазначає експерт.

Читайте також: Недоінвестування українських електромереж - 17,5 млрд доларів, що призводить до їхньої критичної зношеності, - ДП "Укрпромзовнішекспертиза"

Іноземцев стверджує, що для розвитку і процвітання країні необхідно кардинально змінити принципи ціноутворення тарифів на розподіл електроенергії. Експерт зазначає, що нові механізми ціноутворення забезпечать поступове поліпшення стану українських електромереж. Таким новим механізмом є перехід на стимулюючий тариф (RAB-тариф), який був успішно введений у період з кінця 1990-х по 2004 рік не тільки у всіх європейських країнах, а також і в Грузії.

"Система стимулюючого ціноутворення дала б змогу електророзподільчим компаніям отримувати такий необхідний їм прибуток і направляти його як на ремонт і модернізацію, так і на будівництво відсутніх у даний час в Україні "розумних" електромереж", - говорить Іноземцев.

Зазвичай дохід, який виплачується власникам, прив'язується до середньої вартості капіталу в країні - так званого показника WACC. Однак, зазначає експерт, навіть пропонована Регулятором в Україні ставка на нові активи значно нижча WACC, не кажучи вже про старі активи, власникам яких пропонується ставка 1% в рік. Іноземцев підкреслює, що цей підхід підриває весь проєкт з модернізації інфраструктури. А між тим, у модернізацію електромереж до 2030 року необхідно інвестувати не менше 12,5 млрд доларів США.

"Якщо Україна хоче вийти на європейський рівень й інтегрувати свої електромережі з електромережами західних сусідів і при цьому забезпечити довгострокову незалежність від Росії, їй потрібно якомога швидше провести реформу, основою якої є справедливий і прозорий RAB-тариф", - стверджує експерт.

Нагадаємо, раніше американський енергоексперт Едвард Чоу зазначив, що без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок.

Всё пропихивают и пропихивают этот RAB-тариф. Такая настойчивость вызывает у меня подозрения. Cui prodest?
16.07.2020 19:58
Владисла́в Леони́дович Инозе́мцев (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Горький , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82 экономист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 социолог и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политический деятел ь
Можливо, в його словах є істина, але чомусь в мене недовіра до російських спеціалістів в суспільних науках. Бо ще не чув про жодного "ліберала" з московії, який би лишався вірним праву після питання "чий Крим"...
16.07.2020 20:03
Україна повинна відмовитися від іноземців-економістів, але спочатку треба відключити електрику Іноземцеву, як радянську.
16.07.2020 20:05
Никакой он не экономист.
16.07.2020 19:56
він іносранцеФФ ...кончив "оксфордську" "школу сантехніків ...точніше прослухав курс
16.07.2020 20:29
Всё пропихивают и пропихивают этот RAB-тариф. Такая настойчивость вызывает у меня подозрения. Cui prodest?
16.07.2020 19:58
похоже иноземцев не наблюдает этот бубочкофэст...
16.07.2020 19:58
походу, Каломойский новую аферу придумал и решил зайти с неизвестного экономиста Иноземцева..
Идите нахер со своим Каломойским!
16.07.2020 20:01
Харрашо быть вумным потом, после того как...
16.07.2020 20:03
Владисла́в Леони́дович Инозе́мцев (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Горький , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82 экономист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 социолог и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политический деятел ь
Можливо, в його словах є істина, але чомусь в мене недовіра до російських спеціалістів в суспільних науках. Бо ще не чув про жодного "ліберала" з московії, який би лишався вірним праву після питання "чий Крим"...
16.07.2020 20:03
для информации - все базовые отрасли економики должны быть государственными -для стабыльности..
16.07.2020 20:07
а хамілія то яка у нього
17.07.2020 09:03
Україна повинна відмовитися від іноземців-економістів, але спочатку треба відключити електрику Іноземцеву, як радянську.
16.07.2020 20:05
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

Вах! Так заживем, шо аж шнурки на калошах дыбом встают от предвкушения!!
🤑
16.07.2020 20:08
Нехай тогда расскажет, как при равных ценах с Европой на энергоресурсы с ними конкурировать, где и так переизбыток на всех уровнях, ой экономист великий молчит
16.07.2020 20:11
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
16.07.2020 20:15
Не впевнений на 100%, але щось мені підказує: буде якась зуйня.
16.07.2020 20:16
А може спочатку відмовитись від галімої брехні на Порошенка?
Як то про «Свинарчуків», а от зараз про «Роттердам +»:
Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры - экономист - Цензор.НЕТ 8979
16.07.2020 20:16
Безграмотный заголовок выглядит как троллинг.
16.07.2020 20:16
Ещё нам нужно поменять железнодорожные вагоны все до единого на новые. Трамваи, троллейбусы устарели, а линии электропередач лучше под землей пустить, чтобы не болтались над головой. Старые больницы снести, взамен новые построить. Нам нужны мосты, эстакады, спортивные комплексы бесплатные для детей и многое -многое другое. Остался только один маленький вопрос...
16.07.2020 20:21
Не поспішайте, бо дійсно пустять під землю і кожний обрив будуть рити кілометри траншей, шукаючи обрив.
16.07.2020 20:24
Так чего им рваться под землей? Ну, не хотите, не надо 😁
16.07.2020 20:28
Чого рватись, під землею досить численне життя, просто ви певне містянка. Так би знали, що там не проштовхнутись від різних істот, які з часом прогризуть все.
16.07.2020 20:31
кто пишет дурацкие заголовки, которые перекручивают смысл сказанного?


Иноземцев советует не разрушать инфраструктуру, а модернизировать ее и перестроить ценообразование, т.е. с точностью до наоборот.
16.07.2020 20:21
Заголовок не відповідає суті статті, але незрозуміло, яким чином підвищення тарифів вплине на стан енерго інфраструктури.
16.07.2020 20:22
...Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури - економіст - Цензор.НЕТ 3530...приблизно так
16.07.2020 20:33
Пора перейти на ахметовскую.
16.07.2020 20:28
Украина должна отказатся от совковых частных собственников ,которые все годы Независимости используют советскую энергоструктуру для личного обогащения, но не для модернизации самой енергоструктуры...Национализация , плюс модернизация
16.07.2020 20:35
Как грабят Украину при новой власти зе!

«Центрэнерго» торгует «воздухом» и зарабатывает миллиарды в интересах Коломойского

Компания https://inforesist.org/tag/centrenergo/ «Центрэнерго» использует производственные мощности государственного https://inforesist.org/tag/energoatom/ «Энергоатома» для получения электроэнергии по цене ниже рыночной. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/643342651/posts/10158755899842652/?d=n написала журналистка «Схем» Наталья Седлецкая.

«Центрэнерго» придумал, как зарабатывать миллиарды, фактически торгуя воздухом - используя для этого производственные мощности государственного «Энергоатома», который вынужден работать себе в минус».

Схема работает следующим образом: «Центрэнерго» продает по двусторонним договорам и на «рынке на сутки вперед» большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. А для того, чтобы гарантированно найти покупателя на этот объем, компания устанавливает цену, которая ниже себестоимости производства. Такая низкая цена позволяет «Центрэнерго» продать весь заявленный объем, «закрыв» большую часть спроса.

Но из-за этого госкомпания «Энергоатом» и госпредприятие «Гарантированный покупатель» не могут продать на «рынке на сутки вперед» весь объем электроэнергии, которая, в отличие от «Центрэнерго», реально будет произведена». в итоге наступает риск большого дисбаланса, который нельзя допустить, так как это аварийная ситуация.

https://inforesist.org/smi-czentrenergo-torguet-vozduhom-i-zarabatyvayut-milliardy-v-interesah-kolomojskogo/
16.07.2020 20:43
Боже и этот туда же...откуда берутся такие "тридцатисребренистые"?...иуды
17.07.2020 05:18
Это говорит деятель с советским дипломом)
17.07.2020 05:59
Україна досягла значних результатів в економічному розвитку! Обана,. 800 000 безрорбітних офіційно 9,4 % 364 000 зареєстрованих на біржі, все тупо - стоїть і розвалене, землю продали в рабство, до 2050 буде тут автохтонів аж 18 млн. А цей півень хвалить зелену зозулю.
17.07.2020 07:28
 
 