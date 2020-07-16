Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры - экономист

Украина достигла значительных результатов в экономическом развитии. Но чтобы развиваться далее, стране необходимо кардинальное изменение подхода к ценообразованию в распределении электроэнергии.

Об этом пишет экономист Владислав Иноземцев в колонке "Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy" для американского издания The Washington Times.

Иноземцев отмечает, что в последние годы страна продемонстрировала значительные успехи в развитии экономики. С 2014 года Украина перестала зависеть от импорта российского природного газа, успешно стабилизировала свою национальную валюту, гривну, валютные резервы недавно достигли своих 8-летних максимумов на уровне 28,5 млрд. долл. США, а доходность облигаций, деноминированных как в долларах, так и в евро, достигла рекордно низкого уровня в январе.



Но не взирая на макроэкономический рост, Украина до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, в частности в энергетическом секторе.

"На протяжении всего постсоветского периода украинские электросети работают с минимальными объемами модернизации или ремонта. Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10 % всего производимого в стране объема электроэнергии", - отмечает эксперт.



Иноземцев утверждает, что для развития и процветания стране необходимо кардинально изменить принципы ценообразования тарифов на распределение электроэнергии. Эксперт отмечает, что новые механизмы ценообразования обеспечат постепенное улучшение состояния украинских электросетей. Таким новым механизмом является переход на стимулирующий тариф (RAB-тариф), который был успешно введен в период с конца 1990-х по 2004 год не только во всех европейских странах, но также и в Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей, - эксперт

"Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять ее как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время в Украине "умных" электросетей", - говорит Иноземцев.



Обычно выплачиваемый владельцам доход привязывается к средней стоимости капитала в стране - так называемому показателю WACC. Однако, отмечает эксперт, даже предлагаемая Регулятором в Украине ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год. Иноземцев подчеркивает, что этот подход подрывает весь проект по модернизации инфраструктуры. А между тем, в модернизацию электросетей до 2030 году необходимо инвестировать не менее 12,5 млрд долларов США.



"Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф", - утверждает эксперт.

Также читайте: Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза"

Напомним, ранее американский энергоэксперт Эдвард Чоу отметил, что без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок.