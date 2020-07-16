РУС
Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры - экономист

Украина достигла значительных результатов в экономическом развитии. Но чтобы развиваться далее, стране необходимо кардинальное изменение подхода к ценообразованию в распределении электроэнергии.

Об этом пишет экономист Владислав Иноземцев в колонке "Ukraine needs electric grid reform to escape Soviet legacy" для американского издания The Washington Times.

Иноземцев отмечает, что в последние годы страна продемонстрировала значительные успехи в развитии экономики. С 2014 года Украина перестала зависеть от импорта российского природного газа, успешно стабилизировала свою национальную валюту, гривну, валютные резервы недавно достигли своих 8-летних максимумов на уровне 28,5 млрд. долл. США, а доходность облигаций, деноминированных как в долларах, так и в евро, достигла рекордно низкого уровня в январе.

Но не взирая на макроэкономический рост, Украина до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, в частности в энергетическом секторе.

"На протяжении всего постсоветского периода украинские электросети работают с минимальными объемами модернизации или ремонта. Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10 % всего производимого в стране объема электроэнергии", - отмечает эксперт.

Иноземцев утверждает, что для развития и процветания стране необходимо кардинально изменить принципы ценообразования тарифов на распределение электроэнергии. Эксперт отмечает, что новые механизмы ценообразования обеспечат постепенное улучшение состояния украинских электросетей. Таким новым механизмом является переход на стимулирующий тариф (RAB-тариф), который был успешно введен в период с конца 1990-х по 2004 год не только во всех европейских странах, но также и в Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только правильная модель RAB-тарифов привлечет инвестиции в модернизацию сетей, - эксперт

"Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять ее как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время в Украине "умных" электросетей", - говорит Иноземцев.

Обычно выплачиваемый владельцам доход привязывается к средней стоимости капитала в стране - так называемому показателю WACC. Однако, отмечает эксперт, даже предлагаемая Регулятором в Украине ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год. Иноземцев подчеркивает, что этот подход подрывает весь проект по модернизации инфраструктуры. А между тем, в модернизацию электросетей до 2030 году необходимо инвестировать не менее 12,5 млрд долларов США.

"Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф", - утверждает эксперт.

Также читайте: Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза"

Напомним, ранее американский энергоэксперт Эдвард Чоу отметил, что без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок.

энергетика (2592) Тарифы на электроэнергию (2187)
+8
Всё пропихивают и пропихивают этот RAB-тариф. Такая настойчивость вызывает у меня подозрения. Cui prodest?
16.07.2020 19:58 Ответить
+6
Владисла́в Леони́дович Инозе́мцев (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Горький , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82 экономист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 социолог и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политический деятел ь
Можливо, в його словах є істина, але чомусь в мене недовіра до російських спеціалістів в суспільних науках. Бо ще не чув про жодного "ліберала" з московії, який би лишався вірним праву після питання "чий Крим"...
16.07.2020 20:03 Ответить
+6
Україна повинна відмовитися від іноземців-економістів, але спочатку треба відключити електрику Іноземцеву, як радянську.
16.07.2020 20:05 Ответить
Никакой он не экономист.
16.07.2020 19:56 Ответить
він іносранцеФФ ...кончив "оксфордську" "школу сантехніків ...точніше прослухав курс
16.07.2020 20:29 Ответить
Всё пропихивают и пропихивают этот RAB-тариф. Такая настойчивость вызывает у меня подозрения. Cui prodest?
16.07.2020 19:58 Ответить
похоже иноземцев не наблюдает этот бубочкофэст...
16.07.2020 19:58 Ответить
походу, Каломойский новую аферу придумал и решил зайти с неизвестного экономиста Иноземцева..
Идите нахер со своим Каломойским!
16.07.2020 20:01 Ответить
Харрашо быть вумным потом, после того как...
16.07.2020 20:03 Ответить
Владисла́в Леони́дович Инозе́мцев (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1968 1968 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 Горький , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82 экономист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 социолог и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политический деятел ь
Можливо, в його словах є істина, але чомусь в мене недовіра до російських спеціалістів в суспільних науках. Бо ще не чув про жодного "ліберала" з московії, який би лишався вірним праву після питання "чий Крим"...
16.07.2020 20:03 Ответить
для информации - все базовые отрасли економики должны быть государственными -для стабыльности..
16.07.2020 20:07 Ответить
а хамілія то яка у нього
17.07.2020 09:03 Ответить
Україна повинна відмовитися від іноземців-економістів, але спочатку треба відключити електрику Іноземцеву, як радянську.
16.07.2020 20:05 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

Вах! Так заживем, шо аж шнурки на калошах дыбом встают от предвкушения!!
🤑
16.07.2020 20:08 Ответить
Нехай тогда расскажет, как при равных ценах с Европой на энергоресурсы с ними конкурировать, где и так переизбыток на всех уровнях, ой экономист великий молчит
16.07.2020 20:11 Ответить
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
16.07.2020 20:15 Ответить
Не впевнений на 100%, але щось мені підказує: буде якась зуйня.
16.07.2020 20:16 Ответить
А може спочатку відмовитись від галімої брехні на Порошенка?
Як то про «Свинарчуків», а от зараз про «Роттердам +»:
Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры - экономист - Цензор.НЕТ 8979
16.07.2020 20:16 Ответить
Безграмотный заголовок выглядит как троллинг.
16.07.2020 20:16 Ответить
Ещё нам нужно поменять железнодорожные вагоны все до единого на новые. Трамваи, троллейбусы устарели, а линии электропередач лучше под землей пустить, чтобы не болтались над головой. Старые больницы снести, взамен новые построить. Нам нужны мосты, эстакады, спортивные комплексы бесплатные для детей и многое -многое другое. Остался только один маленький вопрос...
16.07.2020 20:21 Ответить
Не поспішайте, бо дійсно пустять під землю і кожний обрив будуть рити кілометри траншей, шукаючи обрив.
16.07.2020 20:24 Ответить
Так чего им рваться под землей? Ну, не хотите, не надо 😁
16.07.2020 20:28 Ответить
Чого рватись, під землею досить численне життя, просто ви певне містянка. Так би знали, що там не проштовхнутись від різних істот, які з часом прогризуть все.
16.07.2020 20:31 Ответить
кто пишет дурацкие заголовки, которые перекручивают смысл сказанного?


Иноземцев советует не разрушать инфраструктуру, а модернизировать ее и перестроить ценообразование, т.е. с точностью до наоборот.
16.07.2020 20:21 Ответить
Заголовок не відповідає суті статті, але незрозуміло, яким чином підвищення тарифів вплине на стан енерго інфраструктури.
16.07.2020 20:22 Ответить
...Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури - економіст - Цензор.НЕТ 3530...приблизно так
16.07.2020 20:33 Ответить
Пора перейти на ахметовскую.
16.07.2020 20:28 Ответить
Украина должна отказатся от совковых частных собственников ,которые все годы Независимости используют советскую энергоструктуру для личного обогащения, но не для модернизации самой енергоструктуры...Национализация , плюс модернизация
16.07.2020 20:35 Ответить
Как грабят Украину при новой власти зе!

«Центрэнерго» торгует «воздухом» и зарабатывает миллиарды в интересах Коломойского

Компания https://inforesist.org/tag/centrenergo/ «Центрэнерго» использует производственные мощности государственного https://inforesist.org/tag/energoatom/ «Энергоатома» для получения электроэнергии по цене ниже рыночной. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/643342651/posts/10158755899842652/?d=n написала журналистка «Схем» Наталья Седлецкая.

«Центрэнерго» придумал, как зарабатывать миллиарды, фактически торгуя воздухом - используя для этого производственные мощности государственного «Энергоатома», который вынужден работать себе в минус».

Схема работает следующим образом: «Центрэнерго» продает по двусторонним договорам и на «рынке на сутки вперед» большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. А для того, чтобы гарантированно найти покупателя на этот объем, компания устанавливает цену, которая ниже себестоимости производства. Такая низкая цена позволяет «Центрэнерго» продать весь заявленный объем, «закрыв» большую часть спроса.

Но из-за этого госкомпания «Энергоатом» и госпредприятие «Гарантированный покупатель» не могут продать на «рынке на сутки вперед» весь объем электроэнергии, которая, в отличие от «Центрэнерго», реально будет произведена». в итоге наступает риск большого дисбаланса, который нельзя допустить, так как это аварийная ситуация.

https://inforesist.org/smi-czentrenergo-torguet-vozduhom-i-zarabatyvayut-milliardy-v-interesah-kolomojskogo/
16.07.2020 20:43 Ответить
Боже и этот туда же...откуда берутся такие "тридцатисребренистые"?...иуды
17.07.2020 05:18 Ответить
Это говорит деятель с советским дипломом)
17.07.2020 05:59 Ответить
Україна досягла значних результатів в економічному розвитку! Обана,. 800 000 безрорбітних офіційно 9,4 % 364 000 зареєстрованих на біржі, все тупо - стоїть і розвалене, землю продали в рабство, до 2050 буде тут автохтонів аж 18 млн. А цей півень хвалить зелену зозулю.
17.07.2020 07:28 Ответить
 
 