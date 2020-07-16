"Досить п##дячити "зелену" енергетику": під Радою завтра збирається акція протесту
Учасники акції протесту в п'ятницю, 17 липня виступлять проти поправок до законопроєкту №3658, що передбачають зниження тарифів на 40-50%.
Протест почнеться о 8 ранку під комітетом ВР з питань енергетики та ЖКГ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку акції у Фейсбуці.
Організатор заходу - Українська асоціація відновлюваної енергетики.
"Зараз держава знищує галузь зеленої енергетики, в якій працює 30 000 українців. Ці антидержавні дії суперечать загальноєвропейським цінностям і порушують взяті Україною зобов'язання перед міжнародними партнерами", - стверджують організатори акції.
За їхніми словами, держава вже заборгувала виробникам зеленої енергетики понад 17 млрд гривень і продовжує накопичувати борги.
"Ми вимагаємо збереження галузі, в якій працюють тисячі висококваліфікованих технічних фахівців, яка щорічно приносить бюджету України 20 млрд грн податків, а також десятки мільярдів гривень інвестицій в економіку нашої держави", - підкреслили організатори акції.
Але якщо буде як зараз, коли міняють кваліфіковане професійне керівництво на бариг, Енергоатом штучно вводять в режим неплатежів за поставлену електроенергію і стає загроза невиплати зарплати персоналу в 34 тис. висококваліфікованих інженерів-атомникам - може трапитись все.
Аварія на ЧАЕС трапилась тому, що недолуге керівництво ЧАЕС вирішило вислужитись перед Мацквою і погодилося проводити на станції експеримент, від проведення якого відмовилися керівники інших АЕС.
Взагалі ця "зелена" банда виглядає як зграя шакалів Тараки, із-за яких виглядає рижа морда Шерхана-Ахметова, який хоче обанкротити Енергоатом і прибрати його до своїх рук.
Хай забирає, демонтаж АЕС коштує дорожче як будівництво.
Подивись як він демонтував Укртелеком - здав все мідне кабельне хазяство на лом. Так і АЕС демонтує. Все що цінне продасть, а всю радіацію нам залишить
Питаю бо працював на підприємстві яке виробляло печі для виплавки кремнію для сонячних панелей і з України ні одного замовлення не поступало, за то з Китаю купа і з ФРН.
И что "прутестанты" не расскажут что в ЭС ее покупали по 0,08 эвро, а у нас по 0,18 ?
А? Это КАК? при этом МИНИМАЛЬНАЯ зарплата в эвро у нас и Эс сильно отличается. инвесторы куевы. Тупо зарабатывание бабла с воздуха. 3-4 года - бабки отбились