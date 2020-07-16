"Досить п##дячити "зелену" енергетику": під Радою завтра збирається акція протесту

Учасники акції протесту в п'ятницю, 17 липня виступлять проти поправок до законопроєкту №3658, що передбачають зниження тарифів на 40-50%.

Протест почнеться о 8 ранку під комітетом ВР з питань енергетики та ЖКГ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку акції у Фейсбуці.

Організатор заходу - Українська асоціація відновлюваної енергетики.

"Зараз держава знищує галузь зеленої енергетики, в якій працює 30 000 українців. Ці антидержавні дії суперечать загальноєвропейським цінностям і порушують взяті Україною зобов'язання перед міжнародними партнерами", - стверджують організатори акції.

За їхніми словами, держава вже заборгувала виробникам зеленої енергетики понад 17 млрд гривень і продовжує накопичувати борги.

"Ми вимагаємо збереження галузі, в якій працюють тисячі висококваліфікованих технічних фахівців, яка щорічно приносить бюджету України 20 млрд грн податків, а також десятки мільярдів гривень інвестицій в економіку нашої держави", - підкреслили організатори акції.

Читайте також: Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури - економіст