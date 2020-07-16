"Хватит п##дячить "зеленую" энергетику": под Радой завтра собирается акция протеста

Участники акции протеста в пятницу, 17 июля выступят против поправок к законопроекту №3658, предусматривающих снижение тарифов на 40-50%.

Протест начнется в 8 утра под комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой страницу акции в Фейсбуке.

Организатор мероприятия - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

"Сейчас государство уничтожает отрасль зеленой энергетики, в которой работает 30 000 украинцев. Эти антигосударственные действия противоречат общеевропейским ценностям и нарушают взятые Украиной обязательства перед международными партнерами", - утверждают организаторы акции.

По их словам, государство уже задолжало производителям зеленой энергетики более 17 млрд гривен и продолжает накапливать долги.

"Мы требуем сохранения отрасли, в которой работают тысячи высококвалифицированных технических специалистов, которая ежегодно приносит бюджету Украины 20 млрд грн налогов, а также десятки миллиардов гривен инвестиций в экономику нашего государства", - подчеркнули организаторы акции.

