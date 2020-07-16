РУС
"Хватит п##дячить "зеленую" энергетику": под Радой завтра собирается акция протеста

Участники акции протеста в пятницу, 17 июля выступят против поправок к законопроекту №3658, предусматривающих снижение тарифов на 40-50%.

Протест начнется в 8 утра под комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой страницу акции в Фейсбуке.

Организатор мероприятия - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

"Сейчас государство уничтожает отрасль зеленой энергетики, в которой работает 30 000 украинцев. Эти антигосударственные действия противоречат общеевропейским ценностям и нарушают взятые Украиной обязательства перед международными партнерами", - утверждают организаторы акции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный

По их словам, государство уже задолжало производителям зеленой энергетики более 17 млрд гривен и продолжает накапливать долги.

"Мы требуем сохранения отрасли, в которой работают тысячи высококвалифицированных технических специалистов, которая ежегодно приносит бюджету Украины 20 млрд грн налогов, а также десятки миллиардов гривен инвестиций в экономику нашего государства", - подчеркнули организаторы акции.

Также на Цензор.НЕТ: Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова

Пусть все митингующие завтра берут с собой документы и подпишут договор на покупку электричества по цене зеленого тарифа + транспортировка и амортизация сетей.
16.07.2020 20:21 Ответить
Ахметов собирает крыс под ВР которые против снижения тарифов на 40-50%. Народ, давайте выйдем и дап***чим етим ахметовским барыгам морды за то что хотят с нас снимать 3 шкуры
16.07.2020 20:34 Ответить
В Британии цены ниже, юблюдки ипоные, вся эта кухня мутилась под ахметку, фирташа и прочих кондомов
16.07.2020 20:49 Ответить
Якщо не віриш в маразм - див. першоджерело - energoatom.com.ua
16.07.2020 21:57 Ответить
Віра тут ні при чому. Реакторів вам не треба ні нових, ні тих які є. Вистачить з вас Чорнобиля і нового горя вам не треба, перевірено на практиці. Тут все ясно без пояснень.
16.07.2020 22:19 Ответить
Ті, які є - вже є. Атомна енергетика дає 55...60% виробництва електроенергії в країні і її собівартість зараз десь 50коп. за кВт*год і ресурс АЕС може бути подовжений до 2030...2040року. В нормальному режимі ці станції цілком безпечні і укомплектовані кваліфікованим персоналом. Франція ж не зупиняє свою атомну енергетику.

Але якщо буде як зараз, коли міняють кваліфіковане професійне керівництво на бариг, Енергоатом штучно вводять в режим неплатежів за поставлену електроенергію і стає загроза невиплати зарплати персоналу в 34 тис. висококваліфікованих інженерів-атомникам - може трапитись все.
16.07.2020 22:53 Ответить
Не треба плутати м'яке з мокрим.
Аварія на ЧАЕС трапилась тому, що недолуге керівництво ЧАЕС вирішило вислужитись перед Мацквою і погодилося проводити на станції експеримент, від проведення якого відмовилися керівники інших АЕС.
17.07.2020 01:10 Ответить
Це шакали, а не інвестори. Навіть після деякого зниження все рівно ця "зелена" енергія буде найдорожча в Європі і в декілька разів дорожче, ніж електроенергія АЕС і заради того, щоб держава її купляла, зупинили 6 атомних реакторів на державних українських АЕС, кожен з яких потужністю 1млн.кВт. Потужність Саяно-Шушенської ГЕС, до речі. Які, між іншим, навіть в заглушеному стані вимагають обслуговування, а доходу не приносить.

Взагалі ця "зелена" банда виглядає як зграя шакалів Тараки, із-за яких виглядає рижа морда Шерхана-Ахметова, який хоче обанкротити Енергоатом і прибрати його до своїх рук.
16.07.2020 21:41 Ответить
"Взагалі ця "зелена" банда виглядає як зграя шакалів Тараки, із-за яких виглядає рижа морда Шерхана-Ахметова, який хоче обанкротити Енергоатом і прибрати його до своїх рук."
Хай забирає, демонтаж АЕС коштує дорожче як будівництво.
16.07.2020 21:43 Ответить
Ги-ги-ги
Подивись як він демонтував Укртелеком - здав все мідне кабельне хазяство на лом. Так і АЕС демонтує. Все що цінне продасть, а всю радіацію нам залишить
16.07.2020 21:48 Ответить
То ваші справи, не мої, я від вас далеко. Треба робити так щоб вам радіація не залишилась.
16.07.2020 21:50 Ответить
Ну так і не пиши маячню, якщо далеко. Я розумію, в нормальних країнах наша дійсність маразмом здається, але у нас все перевернуто до гори дригом
16.07.2020 22:02 Ответить
То у вас перевернуто, але ви цього не замічаєте, бо до того привикли.
16.07.2020 22:11 Ответить
Я і кажу, що у нас. І ми прекрасно той маразм і перевернуту до гори дригом систему організації держави бачимо, а зовсім не звикли. Але поки що за два Майдани не вдалось її зламати. Вся надія на третій.
16.07.2020 23:26 Ответить
Ринат Леонидович, перелогиньтесь уже в кои-то веки.
17.07.2020 13:31 Ответить
Справедливости ради у русни, со всей ихней нефтегазью, тоже строят эту модную зелёную светотень. Но у них больше денег, это во-первых, но не в главных. А в главных - они хотя бы сами делают эти панели и ветряки. Там реальные рабочие места и технологии. Нам то этот модный дорогущий трендобред нахрена? Кормить китайских производителей, ахметовских смотрителей и увеличивать долги перед МВФ?
16.07.2020 21:54 Ответить
Як я зрозумів по цьому форуму що вам потрібно щоб прийшов якийсь дядя, все для вас зробив і на золотому блюдечку подав, а ви ще й вимахуватись будете і без пляшки не візьмете.
16.07.2020 21:59 Ответить
кацапа, ты не знал что на Украине и панели делают и ветряки?
16.07.2020 22:00 Ответить
Можно узнать адрес предприятия? Может прикуплю себе ветрячок и пару панелей.
16.07.2020 22:02 Ответить
панели квазар. генераторы для ветряков - http://windkraft.com.ua/category/generatory-na-postojannyh-magnitah/
16.07.2020 22:44 Ответить
1. У таинственного "Квазара" похоже нет даже своего сайта?
2. За подборку генераторов спасибо, но в ней не указан производитель.
16.07.2020 22:55 Ответить
1.тебя в гугле забанили?
2. Производитель - виндкрафт, Украина.

Преимущества наших генераторов:
1. КПД более 90%
2. Применяются неодимовые магниты с рабочей температурой до 150 °C
3. Ремонтопригодность: полюса магнитов закреплены специальными винтами. При необходимости есть возможность заменить полюс генератора не прибегая к дорогостоящему ремонту. Кроме того, крепление с помощью винтов более надежно, чем клея.
4. Каждый ротор отбалансирован на стенде, что продлит "жизнь" подшипников и самого генератора.
5. Применяются качественные, оригинальные подшипники NSK/SKF.
6. Вал генератора изготавливается из нержавеющей стали.
7. Под заказ клиента возможно изготовить генератор с не стандартными характеристиками: напряжение, мощность, обороты, крепление.
16.07.2020 23:01 Ответить
Ах да, посмотрел их главную страницу
WindKraft - это альтернативная энергетика в промышленных масштабах. Мы продаем и устанавливаем промышленные ветрогенераторы самых известных фирм: Vestas, Nordex, Bonus, Enercon, NEG Micon, Lagerwey
16.07.2020 23:06 Ответить
чукча не читатель, не может вторую страницу открыть?
16.07.2020 23:08 Ответить
http://windkraft.com.ua/category/generatory-na-postojannyh-magnitah/ Генераторы PMG Windkraft
16.07.2020 23:10 Ответить
Ну и что? Куча заводов делает генераторы, разговор о ветряках.
Уж не говорю о том, что твой Windkraft даже не публикует адрес своей промплощадки. Это наталкивает на простейшую мысль - она в Китае, а здесь просто привинчивают провода.http://windkraft.com.ua/category/generatory-na-postojannyh-magnitah/
16.07.2020 23:20 Ответить
болван, это ветрогенераторы, а адрес компании опубликован.
16.07.2020 23:29 Ответить
ещё один производитель ветряков: http://mirvetra.com.ua/
16.07.2020 23:34 Ответить
Вот это другое дело! Реальный производитель, хоть и полукустарный:
"Сфера нашей деятельности сейчас ограничена малыми ветроустановками, ввиду ограниченности производственной базы и оборотных средств."
16.07.2020 23:38 Ответить
Болван, ты сайт квазара нашёл, или тебе мама сайты находит?
16.07.2020 23:15 Ответить
Нашёл, но там ни слова о солнечных панелях.
16.07.2020 23:20 Ответить
скорее всего ты как всегда нашёл собачье дерьмо.
16.07.2020 23:22 Ответить
Да нет, как раз реальная фирма, а не продавец импорта:
http://www.kvazar.com.ua/index.php
16.07.2020 23:34 Ответить
https://kvazar7.com/
16.07.2020 23:23 Ответить
Разговор о производстве солнечных панелей! А не о том как смонтировать электростанцию из импортных комплектующих. У меня друг компы собирает, это не значит, что он конкурент Интелу
16.07.2020 23:32 Ответить
Чукча читать умеет?

Производитель Kvazar
Страна производитель Украина
Тип панели Монокристаллическая
Материал изготовления модуляЧистый кремний
Материал рамкиАлюминий
Напряжение 24.0 (В)Мощность 390.0 (Вт)Гарантийный срок 144 (мес)
16.07.2020 23:37 Ответить
Просто поверь, - у нас не делают собственно солнечные панели - покупают китайские или французские или чебоксарские и уже из них компануют/паяют по желанию заказчика, также как компануют системы видеонаблюдения, например, или компьютерные сети.
16.07.2020 23:42 Ответить
Если бы их "у нас не делали", они бы не были сертифицированы как произведённые на Украине. И "желания заказчика" там нет - панели типовые, то есть с сертификатом.
.
16.07.2020 23:46 Ответить
Почему? Покупай все комплектующие - собирай здесь комп или автомобиль - он будет украинским со всеми сертификатами.
Короче, смотри, нашёл сайт многострадального "Хевела":
https://www.hevelsolar.com

Вот это реальное производство, о котором подробно рассказано (сравни с сайтом Квазара ). У нас ничего такого нет, иначе каждый президент ездил бы туда пиариться
16.07.2020 23:56 Ответить
Сырьё это не комплектующие, не путай отвёрточную сборку с автоматической линией распайки кристаллов..
17.07.2020 00:02 Ответить
Ты сам не знаешь что несёшь, "ничего такого нет" это всё то же что и на квазаре, панели которого экспортируются в Европу. В своё время у ё-мобиля был сайт ещё красивее и где он?
17.07.2020 00:06 Ответить
Причём здесь красота сайта? У "Квазара" ни слова о том, когда построен завод, сколько рабочих, какая технология используется и т.д. и т.п. Именно это отличает завод, от сервисного центра. Да что говорить, на их сайте даже вкладки "Производство" нет!
17.07.2020 01:29 Ответить
когда построен завод, сколько рабочих, какая технология используется и т.д. и т.п.

==
Это всё было описано касательно приснопамятного ё-мобиля. чТО, КОГДА И ПОЧЕМУ. КАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ДАЖЕ ЦВЕТ ТРУСОВ РАБОЧИХ КОНВЕЙЕРА.
17.07.2020 08:09 Ответить
мальчик, ты не поверишь, на сайте южмаша тоже нет вкладки "производство".
17.07.2020 08:15 Ответить
Де? На чиєму кремнії?
Питаю бо працював на підприємстві яке виробляло печі для виплавки кремнію для сонячних панелей і з України ні одного замовлення не поступало, за то з Китаю купа і з ФРН.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:05 Ответить
Какаяразница чей кремень? Если на БМВ стоит резина из тропических африканских деревьев, это делает честь нигерам?
16.07.2020 22:47 Ответить
Різниця велика, без нього панель не виготовиш і виплавити його не так просто, його виплавляють в вертикальних вакуумних печах з бразильської сировини в Європі. Технологія не дуже складна, але все таки. В Україні колись (в совку) його виробляли в Львові для супутникових панелей на печах цієї ж фірми (по пам'яті старих інженерів). В таких же печах, але менших по розмірах і при глибшому вакуумі плавлять кремній для чипів / процесорів напр.
17.07.2020 01:23 Ответить
Під гаслом цієї "зелені" планують 4 ГЕС на Дністрі і сотні - усюди. Наші річки задихаються від їхніх гесів.
16.07.2020 22:28 Ответить
Ні зелені на синіх річках України!
16.07.2020 22:30 Ответить
Это не рада, а зрада вот и всё...
16.07.2020 23:20 Ответить
"Зелена" електроенергія за якістю така сама, як і "традиційна", а коштує у виробництві в декіька разів дорожче. Покажіть мені ІДІОТА, який прикупівлі потрібного товару буде вибирати той, що в декілька разів дорожчий, ніж аналогічний.
17.07.2020 08:56 Ответить
Засуньте свою "зеленую" энергетику в дупу. Аккумуляторов НЕТ. Солнце светит - лупашит 250 вольт. Тучи заволокли небо - просело. Нахер она нужна?
И что "прутестанты" не расскажут что в ЭС ее покупали по 0,08 эвро, а у нас по 0,18 ?
А? Это КАК? при этом МИНИМАЛЬНАЯ зарплата в эвро у нас и Эс сильно отличается. инвесторы куевы. Тупо зарабатывание бабла с воздуха. 3-4 года - бабки отбились
17.07.2020 09:05 Ответить
На хер лично мне ВАШ зелёный тариф на электроэнергию по цене в 4.5 гривен за Квт. и в пять раз дороже традиционной, по 0.9 гривен за киловатт!!
17.07.2020 13:27 Ответить
