В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Офісі президента немає ніяких "смотрящих" за Києвом та іншими містами України.

Про це він сказав на брифінгу після завершення засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський заявив, що не знає ексглаву фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького.

"Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, відверто кажучи. А якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим", від Офісу. Друге - "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Питання "смотрящих" взагалі не існує в нашому Офісі", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос. АУДIО