3 481 57

В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський

В Офісі президента немає

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Офісі президента немає ніяких "смотрящих" за Києвом та іншими містами України.

Про це він сказав на брифінгу після завершення засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський заявив, що не знає ексглаву фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького.

"Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, відверто кажучи. А якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим", від Офісу. Друге - "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Питання "смотрящих" взагалі не існує в нашому Офісі", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос. АУДIО

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Київ (20049) Офіс Президента (2053) Комарницький Денис (62)
Топ коментарі
+16
Ай малаца, ай пошутил! Бугага.
16.07.2020 21:03 Відповісти
+13
В Офисе президента и президента нет, чего уж там
16.07.2020 21:10 Відповісти
+12
Теперь это называется менеджеры по мониторингу местных финансовых потоков!
16.07.2020 21:04 Відповісти
16.07.2020 21:03 Відповісти
Не доложили Бубочке что есть)))))
16.07.2020 21:07 Відповісти
Ну и у кого Кличко там на побегушках?
17.07.2020 07:32 Відповісти
Да знаем смотрящих переименовали в инвестиционных нянь!
16.07.2020 21:03 Відповісти
Какая из них курирует Киев?
17.07.2020 07:33 Відповісти
Еще пройдет пару месяцев и тебя ублюдок киевляне возненавидят больше чем янека когда-то
16.07.2020 21:03 Відповісти
Не дождётесь!
17.07.2020 07:25 Відповісти
...тока за мной.
16.07.2020 21:04 Відповісти
16.07.2020 21:04 Відповісти
Звісно що немає,ще не доросли.Проте за самим офісом,є смотрящі.
16.07.2020 21:04 Відповісти
Ну да, в офисе нет! Они все на местах
16.07.2020 21:04 Відповісти
Вопроса в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе",Источник: https://censor.net.ua/n3208602
Да, вопроса не существует. Он давно решен.
Все при деле на местах.
16.07.2020 21:08 Відповісти
Поделитесь более детальной информацией.
17.07.2020 07:37 Відповісти
Смотрящие, удаленно никогда не работают!
Они всегда работают на местах, что бы мимо них никакой движняк не прошел. Да и левое бабло как правило передают в сумке, а не по безналу. Поэтому смотрящий, всегда "там"
17.07.2020 10:30 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста!
17.07.2020 07:35 Відповісти
так то понятно...есть смотрящие за ухажёром мендель..
16.07.2020 21:05 Відповісти
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 561
16.07.2020 21:05 Відповісти
Я бы с удовольствием с насока прорядил членограю
16.07.2020 21:48 Відповісти
Так в чём проблема?! Вставай с дивана и вперёд, отважный воин!
17.07.2020 07:27 Відповісти
"Зеленский заявил, что не знает экс-главу фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого."
--------------
Если я чего-то не знаю - значит этого не существует
16.07.2020 21:07 Відповісти
-Суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть (с)
16.07.2020 21:10 Відповісти
Кто ж тебе ослу поверит то?? Ты ведь как не соврешь то сбрешешь...как не сбрешешь то соврешь..
16.07.2020 21:08 Відповісти
Процентов 30%-35% верят 3e.
17.07.2020 07:29 Відповісти
молодец он, меньше знаешь лучше спишь, за чем много знать и нервы портить?
16.07.2020 21:08 Відповісти
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7706
16.07.2020 21:10 Відповісти
Причем редкая
16.07.2020 21:47 Відповісти
16.07.2020 21:10 Відповісти
«Я просто не знаю, кто такой господин Комарницкий, откровенно говоря. А если я не знаю, то он не может быть «смотрящим», от Офиса»(с)
--------------------
Железная «логика»........😂
16.07.2020 21:13 Відповісти
"А єслі я нє знаю, то он нє может бить "сматрящім" - ну просто ЕПІЧНА ЛОГІКА!!! Логічніше не буває!!! Запам'ятайте, якщо ЗЕЛЕН-ий чогось не знає, то такого НЕ МОЖЕ БУТИ В ПРИНЦИПІ!!!https://censor.net/n3208602
16.07.2020 21:15 Відповісти
https://www.facebook.com/natalie.sedletska?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=-UC%2CP-y-R Natalie Sedletska

3 ч.
·

Тут така диво-схема вималювалась на ринку електроенергії!

«Центренерго» винайшов, як заробляти мільярди, фактично торгуючи повітрям - використовуючи для цього виробничі потужності державного «Енергоатому», який змушений працювати собі в мінус. Дійшло до того, що «Енергоатом» бере кредити в банку, аби виплатити зарплати працівникам.

Як встановило наше з https://www.facebook.com/chernovalovalexander?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/chernovalovalexander?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=-]K-y-R Oleksandr Chornovalov
розслідування, масштабна схема працює таким чином: «Центренерго» продає за двосторонніми договорами та на «ринку на добу наперед» великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти.

А для того щоб гарантовано знайти покупця на цей об'єм, компанія встановлює ціну, яка нижче собівартості виробництва. Звісно, така низька ціна дозволяє «Центренерго» продати весь заявлений обсяг, «закривши» велику частину попиту.

Але через це - держкомпанія «Енергоатом» та держпідприємство «Гарантований покупець» не можуть продати на «ринку на добу наперед» увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від «Центренерго», реально буде вироблена.

Наступає ризик великого дисбалансу, який не можна допустити, це аварійна ситуація.

Але зупинити атомні енергоблоки «Енергоатому» в оперативному режимі неможливо, на відміну від теплових електростанцій «Центренерго».

Тому оператор ринку - «Укренерго» просить «Центренерго» не виробляти заявлені раніше об'єми електроенергії.

«Центренерго», який і створив цей штучний дисбаланс, - охоче погоджується це зробити, але висуває умову, якщо йому продадуть електроенергію зі знижкою 50% (для забезпечення вже укладених контрактів).

«Укренерго» змушене погодитись на таку вимогу та продає «Центренерго» необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у «Енергоатому» та «Гарантованого покупця».

Таким чином, «Центренерго», фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше ніж ринкова ціна, а «Енергоатом», який витратив кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом.

(Про те, що «Центренерго» виробляє суттєво менше електроенергії, ніж реально продає красномовно свідчить графік аналізу ринку на другій картинці).

При чому, таке право прописано в правилах енергоринку, затверджених державним регулятором НКРЕКП. Лише у червні її зменшили з 50% до 20%.

Масштаби маніпуляцій з боку «Центренерго», як виявили «Схеми», обчислюються мільярдами гривень.

Кому це вигідно?

Від таких дій «Центренерго» на ринку електроенергії виграють структури, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Саме вони є найбільшими покупцями електроенергії «Центренерго» за суттєво зниженою ціною.

***

Повний текст нашого розслідування тут:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fschemes%2F30725466.html%3Ffbclid%3DIwAR3IMMb1hwPFWAFS7fFrXXxaYpVJs-_y12Pz2KpZs2JoYmJOvRqbGga4P0Y&h=AT2K2pDKNA3xItXO_WWZXGXrM6kOrsr6-DpJiO-3gMkpi7Vnx1CVqG7IRi2X9P8lHcZEIXDDeCVZr8koZyV_KHX435yCkSgTMs5Fgq3XOBYs6wvsRoyLTYjk9vTwGLjQPFyl&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0d6wYFFg1ndsBKm_or4zCSmSmZvJpSdv0wZMF78vOmQwFkW7ScuZFWOQggjpLPhmc8QZNIsHITK47F-2SfkeWD6fmvM1xb9Hd8gV22-0TNxRiEyzDsKUgnDSD83XhpouSu9Pw70s_VvqKYxYqQ498Ve7AHSTXjAbuiR1Mg55M2 https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30725466.html

https://www.facebook.com/corruption.schemes/?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/corruption.schemes/?__cft__[0]=AZUv2NTLJZfPKP98rE-0KO_mJxCO4BVz0fWRpvd7tMFZ94n-9vogdT5sgRC8SBkmlQEwebUNtD6g_i4aLXxh6EovWo09umyvd9N_6UBJ87RKIjmLEUaC90rOSYAlFfdoMKEq6Gs32o3gNc26GJ7_0MXS&__tn__=kK-y-R Схеми: корупція в деталях - RFERL
16.07.2020 21:20 Відповісти
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9316
16.07.2020 21:24 Відповісти
А кто знаете сколько стоит тот фен, которым после его речи сушили лужу под трибуной в ВР?
16.07.2020 21:27 Відповісти
Це той що зроблений з двигуна реактивного літака? Думаю що дорого.
16.07.2020 21:36 Відповісти
Мочевые фантазии?
17.07.2020 07:43 Відповісти
Он говорил это и не раз, просто никто до сей поры в методички зехейтеров не занёс этого.
17.07.2020 07:40 Відповісти
Там много смотрящих не надо, одного Коломойского хватит
16.07.2020 21:34 Відповісти
Т.е само наличие смотрящих Зе не отрицает! просто нет от офиса !
16.07.2020 21:36 Відповісти
Очевидно, вопрос был о смотрящих от ОП.
17.07.2020 07:47 Відповісти
Як це немає "смотрящіх" ? Миколка Оболонський з бігмордів у Києві дивиться.
16.07.2020 21:37 Відповісти
В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6949
16.07.2020 21:38 Відповісти
А если я не знаю, то он не может быть "смотрящим" - цитата светлейшего )))

т.е. он знает всех "смотрящих"... ???? (палятся как дети, курившие папкины сигареты))))
а то что сказано потом - просто выкрутасы )))) и не более
16.07.2020 21:43 Відповісти
Нет, это не значит, что он всех знает. Чисто, по формальной логике.

Здесь нет ничего о наличии/отсутствии смотрящих - здесь сказано, что если он не знает o человеке, то тот В ПРИНЦИПЕ не может быть смотрящим от него и/или ОП. Об отсутствии сказано далее: "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет."
17.07.2020 07:59 Відповісти
Пианиночлен и еще и лгун сцыкливый!
16.07.2020 21:45 Відповісти
Нессыкливый, когда мы увидим "с насока прорядил..."?
17.07.2020 08:01 Відповісти
Тебе за океяном будет не видно 🤣
17.07.2020 09:48 Відповісти
Я согласен на медаль увидеть/прочитать в СМИ.
25.07.2020 12:21 Відповісти
В офисе может и нет, а за его пределами?
Клоун включил дуримара. Какие такие смотрящие?
Такой умный мальчик, разбирается даже в вопросах монетарной политики НБУ, а про смотрящих ничего не слышал. Однако...
16.07.2020 22:08 Відповісти
Речь была об ОП, поэтому и ответ был о нём. Спросите существуют ли они за пределами ОП, тогда и получите соответствующий ответ.
17.07.2020 08:05 Відповісти
И вам того же!
16.07.2020 22:20 Відповісти
Да-да. Богдан с Ермаком ни разу не делили сферы влияния.
16.07.2020 22:41 Відповісти
Богдан уже давно не в офисе.
17.07.2020 08:07 Відповісти
та вислюк уже не, не распределитель смотрящих?

предупреждать нада, шо от дел отошел ...

а то же хаос и Петя к декабрю захватит почты, вокзалы и ету, как ее?
ах да - бенину мать!
17.07.2020 01:18 Відповісти
В СРСР не було сексу, як у Слуг певного народу немає смотрящих.
17.07.2020 08:45 Відповісти
Если я закрою глаза, то я никого не увижу, а если я никого не вижу, то и меня никто не видит🙂
28.07.2020 10:16 Відповісти
 
 