В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Офісі президента немає ніяких "смотрящих" за Києвом та іншими містами України.
Про це він сказав на брифінгу після завершення засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський заявив, що не знає ексглаву фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького.
"Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, відверто кажучи. А якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим", від Офісу. Друге - "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Питання "смотрящих" взагалі не існує в нашому Офісі", - сказав Зеленський.
Да, вопроса не существует. Он давно решен.
Все при деле на местах.
Они всегда работают на местах, что бы мимо них никакой движняк не прошел. Да и левое бабло как правило передают в сумке, а не по безналу. Поэтому смотрящий, всегда "там"
Если я чего-то не знаю - значит этого не существует
- Нет.
- И я не вижу. А он есть (с)
Железная «логика»........😂
т.е. он знает всех "смотрящих"... ???? (палятся как дети, курившие папкины сигареты))))
а то что сказано потом - просто выкрутасы )))) и не более
Здесь нет ничего о наличии/отсутствии смотрящих - здесь сказано, что если он не знает o человеке, то тот В ПРИНЦИПЕ не может быть смотрящим от него и/или ОП. Об отсутствии сказано далее: "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет."
Клоун включил дуримара. Какие такие смотрящие?
Такой умный мальчик, разбирается даже в вопросах монетарной политики НБУ, а про смотрящих ничего не слышал. Однако...
предупреждать нада, шо от дел отошел ...
а то же хаос и Петя к декабрю захватит почты, вокзалы и ету, как ее?
ах да - бенину мать!