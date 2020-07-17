УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 239 2

У співробітника Донецької ОДА зафіксували COVID-19, всі працівники пройдуть ПЛР-тестування

У Донецькій обласній державній адміністрації зафіксовано COVID-19 у одного із співробітників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Серед інфікованих - співробітник Донецької облдержадміністрації. Він, а також особи, які з ним контактували, відправлені на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Кириленко додав, що всі співробітники ОДА пройдуть ПЛР-тестування.

Читайте: У деяких регіонах України карантинні заходи мають бути посилені, - представник ВООЗ Хабіхт

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1634) Донецька область (9410) Кириленко Павло (917) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Коментувати
А де зараз знаходиться Юзівська ОДА?
17.07.2020 09:57 Відповісти
А біс його знає. Іноді здається, зо статті пише школота.
17.07.2020 10:23 Відповісти
 
 