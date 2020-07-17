У співробітника Донецької ОДА зафіксували COVID-19, всі працівники пройдуть ПЛР-тестування

У Донецькій обласній державній адміністрації зафіксовано COVID-19 у одного із співробітників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Серед інфікованих - співробітник Донецької облдержадміністрації. Він, а також особи, які з ним контактували, відправлені на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Кириленко додав, що всі співробітники ОДА пройдуть ПЛР-тестування.

