1 239 2
У сотрудника Донецкой ОГА зафиксировали COVID-19, все работники пройдут ПЦР-тестирование
В Донецкой областной государственной администрации зафиксирован COVID-19 у одного из сотрудников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"Среди инфицированных - сотрудник Донецкой облгосадминистрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
Кириленко добавил, что все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование.
