У сотрудника Донецкой ОГА зафиксировали COVID-19, все работники пройдут ПЦР-тестирование

В Донецкой областной государственной администрации зафиксирован COVID-19 у одного из сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Среди инфицированных - сотрудник Донецкой облгосадминистрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование.

карантин (16729) ОГА (2397) Донецкая область (10588) Кириленко Павел (646) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
