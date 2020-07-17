У сотрудника Донецкой ОГА зафиксировали COVID-19, все работники пройдут ПЦР-тестирование

В Донецкой областной государственной администрации зафиксирован COVID-19 у одного из сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Среди инфицированных - сотрудник Донецкой облгосадминистрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирование.

Также читайте: Пять городов в Донецкой области останутся без воды из-за аварии трубопровода