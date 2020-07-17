Випускників шкіл призиватимуть лише за власним бажанням, - Таран

Для абітурієнтів діє відтермінування призову. Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на здобуття освіти.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою", - заявив Таран.

Він також наголосив, що цього року заплановано до призову 16 тисяч 460 осіб. У тому числі, до Збройних сил України - 9 тисяч осіб, до Нацгвардії - 5 460 осіб, до Державної прикордонної служби - 1300 осіб, до Державної спецслужби транспорту - 700 осіб.

"Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування ЗСУ та інших військових формувань 9 тисяч 465 осіб, що становить 57,5% від загального плану", - сказав Таран.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів почали отримувати повістки в армію. Це сталося через те, що зовнішнє незалежне тестування в 2020 році через карантин перенесли на серпень. А перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

