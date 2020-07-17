УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини
2 342 10

Випускників шкіл призиватимуть лише за власним бажанням, - Таран

Випускників шкіл призиватимуть лише за власним бажанням, - Таран

Для абітурієнтів діє відтермінування призову. Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на здобуття освіти.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою", - заявив Таран.

Він також наголосив, що цього року заплановано до призову 16 тисяч 460 осіб. У тому числі, до Збройних сил України - 9 тисяч осіб, до Нацгвардії - 5 460 осіб, до Державної прикордонної служби - 1300 осіб, до Державної спецслужби транспорту - 700 осіб.

"Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування ЗСУ та інших військових формувань 9 тисяч 465 осіб, що становить 57,5% від загального плану", - сказав Таран.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів почали отримувати повістки в армію. Це сталося через те, що зовнішнє незалежне тестування в 2020 році через карантин перенесли на серпень. А перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного із зенітної установки і гранатометів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

армія (3791) Міноборони (7642) призов (433) абітурієнт (117) Таран Андрій (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А когда будут призывать выпускников Трусковецкого универа и выпускников Вечернего квартала?
показати весь коментар
17.07.2020 11:08 Відповісти
+3
Выпускники "Вечернего квартала" это элита уклонистов
показати весь коментар
17.07.2020 11:13 Відповісти
+3
"в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек"
а почему бы не нанять этих же военнослужащих с зарплатой 20 тыс. в месяц
Источник: https://censor.net/n3208672
что в Украине не найдется 4 млр. гривень в год что бы покончить с этим позорным призывом
показати весь коментар
17.07.2020 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда будут призывать выпускников Трусковецкого универа и выпускников Вечернего квартала?
показати весь коментар
17.07.2020 11:08 Відповісти
Выпускники "Вечернего квартала" это элита уклонистов
показати весь коментар
17.07.2020 11:13 Відповісти
зельца генералисимуса срочно прикладом в армию рядовим , вин не виддавав ще свий оббов,язок по захисту державы вид викового ворога московии
показати весь коментар
17.07.2020 11:15 Відповісти
По-хорошему пока не отслужишь в АРМИИ ГРАЖДАН (а не как сейчас в РАБСКО-ГОСПОДСКОЙ), то и ГРАЖДАНСТВО давать нельзя (вне зависимости от пола), только ПОДДАНСТВО (с избирательными правами на местном, муниципальном уровне), в АРМИЮ должны идти только ОСОЗНАНО И ДОБРОВОЛЬНО (не младше 16 лет) те, кто претендует после года срочной службы на получение ГРАЖДАНСТВА (с полными политическими правами и ОБЯЗАННОСТЯМИ), но после сдачи экзаменов, тестов и проверки на ПОЛНУЮ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ!
показати весь коментар
17.07.2020 11:20 Відповісти
Правильно. А неграждане должны автоматически получать гражданство любой страны мира на выбор.
показати весь коментар
17.07.2020 11:27 Відповісти
а с какого "перепугу" негражданам другие страны должны давать свое гражданство!? нет, они получать вид на жительство в Украине, просто не будут иметь политических прав и будут платить налог "за защиту" так как не служат в армии!
показати весь коментар
17.07.2020 16:55 Відповісти
"в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек"
а почему бы не нанять этих же военнослужащих с зарплатой 20 тыс. в месяц
Источник: https://censor.net/n3208672
что в Украине не найдется 4 млр. гривень в год что бы покончить с этим позорным призывом
показати весь коментар
17.07.2020 11:26 Відповісти
На зарплаты своим не хватает, а вы контрактникам платить вздумали
показати весь коментар
17.07.2020 12:50 Відповісти
Коли нарешті призовуть настоящего палковніка?
Випускників шкіл призиватимуть лише за власним бажанням, - Таран - Цензор.НЕТ 9619
показати весь коментар
17.07.2020 11:27 Відповісти
перевірте 95-квартал і тих, хто не був в армії - призовіть!
показати весь коментар
17.07.2020 11:28 Відповісти
 
 