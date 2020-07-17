Выпускников школ будут призывать только по собственному желанию, - Таран

Для абитуриентов действует отсрочка призыва. Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на получение образования.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - заявил Таран.

Министр обороны также отметил, что в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек. В том числе, в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 5460 человек, в Государственную пограничную службу - 1300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек.

"По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана", - сказал Таран.

Напомним, Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

