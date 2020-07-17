РУС
2 342 10

Выпускников школ будут призывать только по собственному желанию, - Таран

Для абитуриентов действует отсрочка призыва. Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на получение образования.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - заявил Таран.

Министр обороны также отметил, что в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек. В том числе, в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 5460 человек, в Государственную пограничную службу - 1300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек.

"По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана", - сказал Таран.

Напомним, Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

Топ комментарии
+6
А когда будут призывать выпускников Трусковецкого универа и выпускников Вечернего квартала?
17.07.2020 11:08 Ответить
+3
Выпускники "Вечернего квартала" это элита уклонистов
17.07.2020 11:13 Ответить
+3
"в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек"
а почему бы не нанять этих же военнослужащих с зарплатой 20 тыс. в месяц
что в Украине не найдется 4 млр. гривень в год что бы покончить с этим позорным призывом
17.07.2020 11:26 Ответить
зельца генералисимуса срочно прикладом в армию рядовим , вин не виддавав ще свий оббов,язок по захисту державы вид викового ворога московии
17.07.2020 11:15 Ответить
По-хорошему пока не отслужишь в АРМИИ ГРАЖДАН (а не как сейчас в РАБСКО-ГОСПОДСКОЙ), то и ГРАЖДАНСТВО давать нельзя (вне зависимости от пола), только ПОДДАНСТВО (с избирательными правами на местном, муниципальном уровне), в АРМИЮ должны идти только ОСОЗНАНО И ДОБРОВОЛЬНО (не младше 16 лет) те, кто претендует после года срочной службы на получение ГРАЖДАНСТВА (с полными политическими правами и ОБЯЗАННОСТЯМИ), но после сдачи экзаменов, тестов и проверки на ПОЛНУЮ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ!
17.07.2020 11:20 Ответить
Правильно. А неграждане должны автоматически получать гражданство любой страны мира на выбор.
17.07.2020 11:27 Ответить
а с какого "перепугу" негражданам другие страны должны давать свое гражданство!? нет, они получать вид на жительство в Украине, просто не будут иметь политических прав и будут платить налог "за защиту" так как не служат в армии!
17.07.2020 16:55 Ответить
"в этом году запланировано до призыва 16 тысяч 460 человек"
а почему бы не нанять этих же военнослужащих с зарплатой 20 тыс. в месяц
что в Украине не найдется 4 млр. гривень в год что бы покончить с этим позорным призывом
17.07.2020 11:26 Ответить
На зарплаты своим не хватает, а вы контрактникам платить вздумали
17.07.2020 12:50 Ответить
Коли нарешті призовуть настоящего палковніка?
Випускників шкіл призиватимуть лише за власним бажанням, - Таран - Цензор.НЕТ 9619
17.07.2020 11:27 Ответить
перевірте 95-квартал і тих, хто не був в армії - призовіть!
17.07.2020 11:28 Ответить
 
 