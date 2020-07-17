Рада збереться на позачергове засідання 21 липня, - "слуга народу" Качура
21 липня Верховна Рада збереться на позачергове засідання.
Про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок (21.07.2020) о 12:00 відбудеться позачергова сесія", - йдеться в повідомленні.
За його словами, засідання триватиме приблизно до 19:00.
