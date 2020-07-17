УКР
Рада збереться на позачергове засідання 21 липня, - "слуга народу" Качура

Рада збереться на позачергове засідання 21 липня, -

21 липня Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок (21.07.2020) о 12:00 відбудеться позачергова сесія", - йдеться в повідомленні.

За його словами, засідання триватиме приблизно до 19:00.

ВР (15194) Качура Олександр (171)
Хотят зеленые айкосы ликвидировать украинский язык в школах, чтобы был только русский язык и ничего ,кроме русского. Это желание властелина зеленых айкосов -Путина, которое они старательно удовлетворяют.
17.07.2020 14:19 Відповісти
Game must go on. Не проканает, уроды зеленые.
17.07.2020 14:36 Відповісти
квартальные дегенераты все не успокоятся пока не уничтожат украинский язык
17.07.2020 14:40 Відповісти
 
 