Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля, - "слуга народа" Качура

Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля, -

21 июля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник (21.07.2020) в 12:00 состоится внеочередная сессия", - говорится в сообщении.

По его словам, заседание продлится примерно до 19:00.

ВР (29396) Качура Александр (171)
Хотят зеленые айкосы ликвидировать украинский язык в школах, чтобы был только русский язык и ничего ,кроме русского. Это желание властелина зеленых айкосов -Путина, которое они старательно удовлетворяют.
17.07.2020 14:19 Ответить
Game must go on. Не проканает, уроды зеленые.
17.07.2020 14:36 Ответить
квартальные дегенераты все не успокоятся пока не уничтожат украинский язык
17.07.2020 14:40 Ответить
 
 