Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля, - "слуга народа" Качура
21 июля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник (21.07.2020) в 12:00 состоится внеочередная сессия", - говорится в сообщении.
По его словам, заседание продлится примерно до 19:00.
