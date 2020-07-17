Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля, - "слуга народа" Качура

21 июля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник (21.07.2020) в 12:00 состоится внеочередная сессия", - говорится в сообщении.

По его словам, заседание продлится примерно до 19:00.

