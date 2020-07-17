Від сьогодні набули чинності нові правила отримання водійських прав. Основні нововведення

Від сьогодні, 17 липня, набули чинності нові правила отримання водійських прав. Зокрема, розширено перелік необхідних документів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.

Сьогодні, 17 липня, набув чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408. Він затверджує одразу дві нові Інструкції: "Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія", яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення; "Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї", яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Основні нововведення:

- під час отримання категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;

- підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

- у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;

- іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;

- тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години;

- можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);

- фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;

- результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;

- встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо);

- можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.

У відомстві нагадали, що на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитись із маршрутами для вдосконалення навичок керування транспортними засобами, а також перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері.

Щодо отримання чи обміну посвідчення водія можна звертатися за телефоном контакт-центру: (044) 290–19–88 або в повідомленнях на офіційній фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Новини — на сайті hsc.gov.ua.