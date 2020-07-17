УКР
Від сьогодні набули чинності нові правила отримання водійських прав. Основні нововведення

Від сьогодні, 17 липня, набули чинності нові правила отримання водійських прав. Зокрема, розширено перелік необхідних документів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.

Сьогодні, 17 липня, набув чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408. Він затверджує одразу дві нові Інструкції: "Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія", яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення; "Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї", яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Основні нововведення:

- під час отримання категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;

- підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

- у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;

- іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;

- тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години;

- можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);

- фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;

- результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;

- встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо);

- можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки, якщо придатність до керування відновлена.

У відомстві нагадали, що на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитись із маршрутами для вдосконалення навичок керування транспортними засобами, а також перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері.

Щодо отримання чи обміну посвідчення водія можна звертатися за телефоном контакт-центру: (044) 290–19–88 або в повідомленнях на офіційній фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Новини — на сайті hsc.gov.ua.

МВС (3534) МРЕВ (60) посвідчення водія (232)
Всьо нормально шеф. Я голосовала за зеленских. Хуже не будет. Мы все президенты. С хорошим водилой можна и пропасть лететь. Пагнали
Всьо нормально шеф. Я голосовала за зеленских. Хуже не будет. Мы все президенты. С хорошим водилой можна и пропасть лететь. Пагнали
17.07.2020 14:58
Тупее ничего не читал. подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности. Как??? Может еще двумя портретами Сковороды??? Навык управление документом на право собственности.
17.07.2020 14:57
...и по встречной полосе
17.07.2020 14:58
Тупее ничего не читал. подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности. Как??? Может еще двумя портретами Сковороды??? Навык управление документом на право собственности.
17.07.2020 14:57
какая Сковорода, щас Вернадский в тренде
17.07.2020 15:00
Хмм..А что,сало больше не берут?
18.07.2020 00:32
Такое и раньше было, знаток ПДД
17.07.2020 15:03
...чувак, знаешь, что бывает, когда воздушному судну регламент двигателей продляется приказом?
17.07.2020 15:10
А я был свидетелем, как один главком , точнее Говнокомандующий ПВО Украины, сказал заму по вооружентию, - я эксперт при президенте, пишите приказ, продлить ресурс топлива и океслителя для зур зрк.
17.07.2020 15:16
"...и шоб к утру было..."(с)
17.07.2020 15:21
А на другом совещании, он сказал так, - и шоб луку у солдата було багато и шоб цибули було богато.
17.07.2020 15:31
Какое нахрен пдд? Здравый смысл же!!!. Это как если б то, что ты умеешь плавать, подтверждал чек на покупку плавательных трусов твоего родственника. Вождение это практический навык, а документ на право собственности это бумага о том что ты владеешь. Не? Мозг не варит? Не понимаешь что эти вещи связаны только в буйной фантазии писателя таких пдд?
17.07.2020 15:11
Да, это бред, но так оно всегда было. Другану в середине 90-х написали справку на фирме на которой и машин то небыло - иничо, прокатило

Кстате ездить почти не умел.
17.07.2020 15:27
Теперь права будут автоматически выдавать с покупкой тс.
18.07.2020 00:34
Тим, хто голосував за Зе можна їздити напідпитку без прав.🐸
17.07.2020 14:57
...и по встречной полосе
17.07.2020 14:58
Ще й на червоне світло, задом, і непристібнутим
17.07.2020 15:31
да не нужно подстрекать дебилов хватает и так на дорогах. Сейчас в тренде делать повороты не с крайней полосы для поворота.

Кстате а кто знает что означает буква "У" на автомобиле, который явно не является учебным?
17.07.2020 15:21
"Умный"... т.е., остерегайся, рулит умный, ТС повышенной опасности... "Горе от ума", знаешь ли...
17.07.2020 15:56
Мы с женой всегда сходимся на мнении, что водительские права скорее всего куплены, так как те кто учился в автошколе клеят знак 70 на первые 2 года.
17.07.2020 19:05
Буква "У" информирует участников дорожного движения о том,что водитель этого ТС имеет право на ошибку.
18.07.2020 00:39
и какой это пункт правил дорожного движения?
Водители со стажем менее 2 года клеят наклейку со знаком 70.
Буквой У обозначается учебные автомобили, в которых есть инструктор.
18.07.2020 08:00
18.07.2020 08:15
18.07.2020 08:15 Відповісти
17.07.2020 14:58
18.07.2020 08:23
Смертельную?
24.09.2021 13:48
але збивати тільки пороховату, два в одному користі))
18.07.2020 09:20
Всьо нормально шеф. Я голосовала за зеленских. Хуже не будет. Мы все президенты. С хорошим водилой можна и пропасть лететь. Пагнали
Всьо нормально шеф. Я голосовала за зеленских. Хуже не будет. Мы все президенты. С хорошим водилой можна и пропасть лететь. Пагнали
17.07.2020 14:58
17.07.2020 15:49
Я Бы.. ну, вы поняли...
17.07.2020 15:57
у блонды реально стрёмное выражение лица за рулём.
17.07.2020 18:28
а водій не блонда, а інтсруктор.
17.07.2020 20:24
Ніт. Інструктор сидить поряд водія та штанці сушить.
18.07.2020 11:11
Ні, ніт. Інструктор водій. Він відповідає за все.
18.07.2020 11:37
Любi друзi, а шо это за категории с "Е"? Extended edition? Коробка не-автомат?
17.07.2020 15:02
с тяжёлым прицепом.
17.07.2020 15:11
ох... спасибо!
17.07.2020 15:16
https://www.youtube.com/watch?v=PBk2-A6u1FA
17.07.2020 15:26
Да ладно вам! Как покупали права, так и будут это делать.
17.07.2020 16:30
...тільки ціна зросте!!!
17.07.2020 17:13
Зараз, схоже, купувати права прийдеться навіть тим, хто хотів би сам скласти іспити. Син вже декілька днів не може навіть записатися на іспит через онлайн-сервіс - усі місця зайняті. В 00.00 додається новий день, комп висить 5 хвилин, а в 00.05 вже знов все заблоковане, місць знов нема. Ось такі вони доступні онлайн-послуги.
17.07.2020 19:06
Ну коли есть видеофиксация, то при сдаче экзамена рядом в салоне не должно находится экзаменатора, который чтобы получить мзду компостирует по ходу мозги.
17.07.2020 17:16
у нас ( Днепр ) к этому списку нужно добавлять 3000 гр , Новомосковск , Никополь + 2500
без добавок не сдашь никогда , комп валит по любому , заплатил - пожалуста , получай права , если бланки в наличии имеются
за другие города не знаю , форумчане отпишитесь как у вас
17.07.2020 17:52
Привет.я из Запорожья таже хрень.комп валит по любому как бы ты не учился.
17.07.2020 18:31
тести ПДР, написані так само по-дебільному як і дана стаття з поясненнями... Складається враження, що саме заплутати, щоб провалити (та заплатити)- це і є справжнє завдання розробників.
18.07.2020 08:29
короче, просто купить станет дороже...
17.07.2020 19:12
https://politics.comments.ua/news/scandal/peticiya-ob-otstavke-zelenskogo-nabrala-nuzhnoe-kolichestvo-podpisey-za-devyat-dney-656519.html Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней
17.07.2020 22:21
Щас на дорогу лізуть абсолютно всі- сліпі,глухі, без рук-ніг, дурні, алкани, наркани,
альцгеймери, паркінсони і навіть всяке шизо!!!
Звідси і 139000 загиблих на дорогах за останні 25 років!!!
Просто всяка срань, яка преться на дорогу, не розуміє, що дорога не пробачає, вона Другий суддя після Бога!!!!
18.07.2020 11:06
 
 