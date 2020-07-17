В Окружному адмінсуді Києва заявляють про обшуки у "справах Майдану"

В Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що у них проходять обшуки в рамках розслідування справ Майдану.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав - розслідування справ Майдану", - йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що "вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі постанови суду (цього разу - Ленінського районного суду міста Кіровограда)".

Як зазначили в ОАСК, "починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва у такий спосіб".

