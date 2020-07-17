В Окружном админсуде Киева заявляют об обысках по "делам Майдана"

В Окружном административном суде города Киева заявили, что у них проходят обыски в рамках расследования дел Майдана.

Об этом сообщает пресс служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17 июля 2020, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование дел Майдана", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что "в который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда)".

Как отметили в ОАСК, "начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом".

