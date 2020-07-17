РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5349 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
2 929 3

В Окружном админсуде Киева заявляют об обысках по "делам Майдана"

В Окружном админсуде Киева заявляют об обысках по

В Окружном административном суде города Киева заявили, что у них проходят обыски в рамках расследования дел Майдана.

Об этом сообщает пресс служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17 июля 2020, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование дел Майдана", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что "в который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда)".

Как отметили в ОАСК, "начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом".

Читайте также: Двух экс-судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства, - Офис Генпрокурора

майдан (4143) обыск (1932) Окружной админсуд Киева (399)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***, коли вже розженуть це гімно? Збіговисько долбодятлів.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:35 Ответить
Хотят уничтожить документы по майдану?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:36 Ответить
Цей суд взагалі незаконний. тільки 2 -є суддів пройшли атестацію. інші прості злочинці в мантіях суддів.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:59 Ответить
 
 