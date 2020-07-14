РУС
Новости Расследование преступлений на Майдане
Двух экс-судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства, - Офис Генпрокурора

Двух экс-судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства, - Офис Генпрокурора

Обвинительный акт в отношении двух бывших судей одного из районных судов города Черкассы по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования участников митингов и собраний в г. Черкассах в январе 2014 года направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Экс-судьям инкриминируют: постановление судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконные аресты, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины); незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в январе 2014 года судьи вынесли неправосудные решения в отношении 17 участников акций об избрании им меры пресечения - 14 из них взяли под стражу, 3 - поместили под домашний арест, в результате чего задержанные были незаконно лишены свободы.

Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний и митингов в городе Черкассах и других регионах.

Не прошло и десяти лет как дело попало в суд.
14.07.2020 15:05 Ответить
ахаха)).. истекли сроки, и прокуратура решила передать дело в суд, что бы там закрыли дела по истечению сроков.. "Узнаю брата Колю!"(с)
14.07.2020 15:06 Ответить
Ничего им не будет...
14.07.2020 15:14 Ответить
І прокурворів, які процесуально керували, теж на нари.
Шкода, що 5 років упустили.
14.07.2020 15:16 Ответить
мі поверили
14.07.2020 15:27 Ответить
Запасаюсь попкорном. Ефремов, который разворовал всю Луганскую обл. и поддерживал все сепарню, отдохнул пару лет в СИЗО и на свободу "с чистой совестью". Причем под пытками не удастся узнать в каких условиях он сидел в Старобельском СИЗО.
14.07.2020 15:38 Ответить
 
 