Двух экс-судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства, - Офис Генпрокурора
Обвинительный акт в отношении двух бывших судей одного из районных судов города Черкассы по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования участников митингов и собраний в г. Черкассах в январе 2014 года направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Экс-судьям инкриминируют: постановление судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконные аресты, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины); незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в январе 2014 года судьи вынесли неправосудные решения в отношении 17 участников акций об избрании им меры пресечения - 14 из них взяли под стражу, 3 - поместили под домашний арест, в результате чего задержанные были незаконно лишены свободы.
Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний и митингов в городе Черкассах и других регионах.
Шкода, що 5 років упустили.