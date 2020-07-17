У справах Майдану повідомлено про підозру слідчому Нацполіції, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за погодженням з Офісом Генерального прокурора, 17 липня 2020 року повідомили про підозру старшому слідчому СУ ГУ Нацполіції в Київській області, який на момент скоєння злочину обіймав посаду слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року підозрюваний правоохоронець, за відсутності будь-яких доказів вчинення масових заворушень, здійснив службове підроблення та незаконно затримав учасника акцій протесту за вчинення нібито ним масових заворушень в центральній частині м. Києва", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, слідчий Нацполіції підозрюється в скоєнні низки злочинів, а саме:

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, вчиненому службовою особою ( ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України);

складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

перевищені влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

завідомо незаконному затриманні, вчинене в інших особистих інтересах та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу і звільнення з посади.