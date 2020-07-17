По делам Майдана сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований 17 июля 2020 г. сообщили о подозрении старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 подозреваемый правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева", - говорится в сообщении.

Таким образом, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений, а именно:

незаконном препятствовании организации и проведению собрания, совершенном должностным лицом (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);

составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

превышены власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности.