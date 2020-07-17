На Київщині впав і зайнявся легкомоторний літак, - ДСНС. ФОТО

У Макарівському районі Київської області пожежники ліквідували горіння легкомоторного літака, що впав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи "Aviation Group", а відтак горінням", - сказано в повідомленні.

О 16:40 займання літака було ліквідовано.

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Внаслідок інциденту загиблих немає, загрози життю двом особам, які були в літаку немає, зазначили в ДСНС.