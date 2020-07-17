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На Київщині впав і зайнявся легкомоторний літак, - ДСНС. ФОТО

У Макарівському районі Київської області пожежники ліквідували горіння легкомоторного літака, що впав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На Київщині впав і зайнявся легкомоторний літак, - ДСНС 01

"17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи "Aviation Group", а відтак горінням", - сказано в повідомленні.

На Київщині впав і зайнявся легкомоторний літак, - ДСНС 02

О 16:40 займання літака було ліквідовано.

Читайте: Другий пілот легкомоторного літака, що впав в Одесі, помер у реанімації

На Київщині впав і зайнявся легкомоторний літак, - ДСНС 03

Внаслідок інциденту загиблих немає, загрози життю двом особам, які були в літаку немає, зазначили в ДСНС.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Київська область (4082) літак (2938) ДСНС (5142)


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Топ коментарі
+3
Добре, що люди живими залишилися, в Ікара полагодять згодом
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17.07.2020 17:31
+2
Не довёз сигареты до Румынии...
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17.07.2020 18:43
+2
В авіашколи йдуть тільки буржуї?
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17.07.2020 19:09
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дай угадаю, это "Воздушный старт" вице-премьера Урусского?!
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17.07.2020 17:24 Відповісти
Нет, это гиперлупный п...ец бывшего вице-премьера Омеляна!
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17.07.2020 19:09 Відповісти
Добре, що люди живими залишилися, в Ікара полагодять згодом
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17.07.2020 17:31 Відповісти
Говорящее название села, не зря упал)
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17.07.2020 17:39 Відповісти
Там аэродром "Аэропракта".
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17.07.2020 17:50 Відповісти
Радом еще село Нежиловичи )
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17.07.2020 17:51 Відповісти
Нафиг, ближе чем на десяток километров туда даже подъезжать не буду))
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17.07.2020 17:59 Відповісти
всі живі то вже непогано ...хоча ..."наши люди в булочную на самолётах не летают" ...
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17.07.2020 17:41 Відповісти
обломилась мечта очередного украинского буржуя ...
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17.07.2020 17:51 Відповісти
В авіашколи йдуть тільки буржуї?
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17.07.2020 19:09 Відповісти
А считаете что тем кто живёт в этой стране за минималку ...или за пенсию по карману такое развлечение ???
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18.07.2020 13:11 Відповісти
Не довёз сигареты до Румынии...
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17.07.2020 18:43 Відповісти
Самолёт - хрен с ним, главное люди живы.
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17.07.2020 20:06 Відповісти
Кукурузу жалко.
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17.07.2020 20:07 Відповісти
 
 