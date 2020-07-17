На Київщині впав і зайнявся легкомоторний літак, - ДСНС. ФОТО
У Макарівському районі Київської області пожежники ліквідували горіння легкомоторного літака, що впав.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи "Aviation Group", а відтак горінням", - сказано в повідомленні.
О 16:40 займання літака було ліквідовано.
Внаслідок інциденту загиблих немає, загрози життю двом особам, які були в літаку немає, зазначили в ДСНС.
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