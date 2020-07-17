РУС
На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС. ФОТО

В Макаровском районе Киевской области пожарные ликвидировали горение упавшего легкомоторного самолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС 01

"17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайкивка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением", - говорится в сообщении.

На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС 02

В 16:40 возгорание самолета было ликвидировано.

На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС 03

В результате инцидента погибших нет, угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете нет, отметили в ГСЧС.

+3
Добре, що люди живими залишилися, в Ікара полагодять згодом
показать весь комментарий
17.07.2020 17:31 Ответить
+2
Не довёз сигареты до Румынии...
показать весь комментарий
17.07.2020 18:43 Ответить
+2
В авіашколи йдуть тільки буржуї?
показать весь комментарий
17.07.2020 19:09 Ответить
дай угадаю, это "Воздушный старт" вице-премьера Урусского?!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:24 Ответить
Нет, это гиперлупный п...ец бывшего вице-премьера Омеляна!
показать весь комментарий
17.07.2020 19:09 Ответить
Добре, що люди живими залишилися, в Ікара полагодять згодом
показать весь комментарий
17.07.2020 17:31 Ответить
Говорящее название села, не зря упал)
показать весь комментарий
17.07.2020 17:39 Ответить
Там аэродром "Аэропракта".
показать весь комментарий
17.07.2020 17:50 Ответить
Радом еще село Нежиловичи )
показать весь комментарий
17.07.2020 17:51 Ответить
Нафиг, ближе чем на десяток километров туда даже подъезжать не буду))
показать весь комментарий
17.07.2020 17:59 Ответить
всі живі то вже непогано ...хоча ..."наши люди в булочную на самолётах не летают" ...
показать весь комментарий
17.07.2020 17:41 Ответить
обломилась мечта очередного украинского буржуя ...
показать весь комментарий
17.07.2020 17:51 Ответить
В авіашколи йдуть тільки буржуї?
показать весь комментарий
17.07.2020 19:09 Ответить
А считаете что тем кто живёт в этой стране за минималку ...или за пенсию по карману такое развлечение ???
показать весь комментарий
18.07.2020 13:11 Ответить
Не довёз сигареты до Румынии...
показать весь комментарий
17.07.2020 18:43 Ответить
Самолёт - хрен с ним, главное люди живы.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:06 Ответить
Кукурузу жалко.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:07 Ответить
 
 