На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС. ФОТО

В Макаровском районе Киевской области пожарные ликвидировали горение упавшего легкомоторного самолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайкивка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением", - говорится в сообщении.

В 16:40 возгорание самолета было ликвидировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине. ФОТО+ВИДЕО

В результате инцидента погибших нет, угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете нет, отметили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Легкомоторный самолет упал в Одессе: пилот умер, еще один в тяжелом состоянии. ФОТО