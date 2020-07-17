На Киевщине упал и загорелся легкомоторный самолет, - ГСЧС. ФОТО
В Макаровском районе Киевской области пожарные ликвидировали горение упавшего легкомоторного самолета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайкивка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы "Aviation Group" с последующим горением", - говорится в сообщении.
В 16:40 возгорание самолета было ликвидировано.
В результате инцидента погибших нет, угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете нет, отметили в ГСЧС.
+3 jura bucaphalus
+2 амфаш
+2 буков
Шрек Баблокат
Гарри Гарриссон #429909
jura bucaphalus
Скрепы неизвестно чего
Дмитрий Иванов #464922
Дмитрий Иванов #464922
Скрепы неизвестно чего
Yurii Sliusarchuk
Владимир Кравчук #467536
буков
Владимир Кравчук #467536
амфаш
Павел Добрыня
Александр Иванов #442761
