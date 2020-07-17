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Новини
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Верховний суд припинив повноваження мера Чернівців Каспрука

Верховний суд припинив повноваження мера Чернівців Каспрука

Верховний суд скасував рішення апеляційного суду, згідно з яким Олексія Каспрука було відновлено на посаді міського голови Чернівців. Мера відсторонили на період повторного розгляду справи про дострокове припинення його повноважень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Верховний суд ухвалив рішення, згідно з яким Каспрука відсторонено від посади міського голови Чернівців на період нового розгляду цієї справи судом першої інстанції – Чернівецьким окружним адміністративним судом.

"Справу відправлено повторно на новий розгляд судом першої інстанції. Поки суд розглядатиме цю справу, діятиме рішення Чернівецької міської ради про моє дострокове припинення повноважень", - розповів Каспрук журналістам.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року Чернівецька міська рада 29 голосами депутатів шляхом таємного голосування достроково припинила повноваження міського голови Олексія Каспрука. Відтоді повноваження мера у Чернівцях упродовж дев’яти місяців виконував секретар міськради та політичний опонент Каспрука Василь Продан.

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У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука, після чого він був поновлений на посаді. Пізніше секретар міськради Продан подав апеляційну заяву на рішення суду першої інстанції, в якій просив суд повністю скасувати дію ухвали. Також апеляцію подав і Каспрук, який не погодився із пунктом судового рішення, в якому було вказано, що Продан під час голосування за відставку міського голови не мав конфлікту інтересів.

12 листопада 2019 року у Вінниці Cьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції про незаконність рішення Чернівецької міської ради про дострокове припинення повноважень Каспрука.

Автор: 

Верховний Суд (1192) Чернівці (562) Каспрук Олексій (13)


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Топ коментарі
+4
Цей "Продан Василь", який надалі виконуватиме обовязки мера - не дурник... Він, і його фракція "Рідне Місто" - т.зв. "демократичний осколок" розколотих в 2014-му ригів. Короче - нині вони з числа зелених зебілів.
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17.07.2020 22:15
+4
"нужно бы в Луцкую область нового мера назначить", засыпая подумал Выдающий лидер современности, янеЛох42годика, и просто Вова Зеленский..
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17.07.2020 22:23
+2
Во время недавнего визита зе губернатор осачук прямо сказал что нужно менять мера (ну не прогибается он под президентскую вертикаль),результат не заставил себя долго ждать - вот они "независимые" суды. К меру может быть много вопросов но он одержал победу набрав больше голосов чем все его конкуренты вместе взятые,а вот горсовет который выразил ему раньше недоверие по своему составу это латентные рыги и местные князки,есть и норм но маловато.
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17.07.2020 23:09
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А якщо поставити мером Чернівців якогось дурника?
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17.07.2020 21:59 Відповісти
Цей "Продан Василь", який надалі виконуватиме обовязки мера - не дурник... Він, і його фракція "Рідне Місто" - т.зв. "демократичний осколок" розколотих в 2014-му ригів. Короче - нині вони з числа зелених зебілів.
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17.07.2020 22:15 Відповісти
Вася Продан - чоловік Оксани Продан - колишньої депутатки ВР від дона Педро.
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18.07.2020 12:12 Відповісти
Тут направду все набагато смішніше.
Каспрук - зручний персонаж для кролів-бурбаків-макакових, бо за його спиною можна сміливо пиляти бабло.
Секретарем міськради є такий собі Михайлішин - донедавна риг, а тепер опезежопник. Він спить і бачить себе у теплому мерському кріслі найближчі 300 років.
Смішно і одночасно сумно тому, що у чернівчан є традиційний вибір - між поганим і гіршим, тобто між Каспруком і Михайлішиним. Бо решта кандидатів в мери - статисти.
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18.07.2020 12:00 Відповісти
Точніше, Михайлішин донедавна був секретарем. Але його вологі фантазії мрії нікуди не ділись.
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18.07.2020 12:10 Відповісти
Ну, Верховний суд підіграв Каспруку на період виборчої кампанії. Буде зайвий привід йому опосередковано агітувати за себе.
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17.07.2020 22:02 Відповісти
Поки що місто обліплене бігмордами з акуратним запльовуванням Каспрука без агітації за когось конкретно..Оформлення бігмордів упізнаване - таким же воно було у Михайлішина на попередніх виборах.
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18.07.2020 12:18 Відповісти
"нужно бы в Луцкую область нового мера назначить", засыпая подумал Выдающий лидер современности, янеЛох42годика, и просто Вова Зеленский..
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17.07.2020 22:23 Відповісти
Во время недавнего визита зе губернатор осачук прямо сказал что нужно менять мера (ну не прогибается он под президентскую вертикаль),результат не заставил себя долго ждать - вот они "независимые" суды. К меру может быть много вопросов но он одержал победу набрав больше голосов чем все его конкуренты вместе взятые,а вот горсовет который выразил ему раньше недоверие по своему составу это латентные рыги и местные князки,есть и норм но маловато.
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17.07.2020 23:09 Відповісти
От падли.
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17.07.2020 23:18 Відповісти
Перлина Західної України... і там "риги"...
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18.07.2020 03:21 Відповісти
Їх тут небагато, зате як вони розставлені!
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18.07.2020 12:02 Відповісти
 
 