Верховний суд припинив повноваження мера Чернівців Каспрука

Верховний суд скасував рішення апеляційного суду, згідно з яким Олексія Каспрука було відновлено на посаді міського голови Чернівців. Мера відсторонили на період повторного розгляду справи про дострокове припинення його повноважень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Верховний суд ухвалив рішення, згідно з яким Каспрука відсторонено від посади міського голови Чернівців на період нового розгляду цієї справи судом першої інстанції – Чернівецьким окружним адміністративним судом.

"Справу відправлено повторно на новий розгляд судом першої інстанції. Поки суд розглядатиме цю справу, діятиме рішення Чернівецької міської ради про моє дострокове припинення повноважень", - розповів Каспрук журналістам.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року Чернівецька міська рада 29 голосами депутатів шляхом таємного голосування достроково припинила повноваження міського голови Олексія Каспрука. Відтоді повноваження мера у Чернівцях упродовж дев’яти місяців виконував секретар міськради та політичний опонент Каспрука Василь Продан.

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У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука, після чого він був поновлений на посаді. Пізніше секретар міськради Продан подав апеляційну заяву на рішення суду першої інстанції, в якій просив суд повністю скасувати дію ухвали. Також апеляцію подав і Каспрук, який не погодився із пунктом судового рішення, в якому було вказано, що Продан під час голосування за відставку міського голови не мав конфлікту інтересів.

12 листопада 2019 року у Вінниці Cьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення першої інстанції про незаконність рішення Чернівецької міської ради про дострокове припинення повноважень Каспрука.



