Новости
Верховный суд прекратил полномочия мэра Черновцов Каспрука

Верховный суд прекратил полномочия мэра Черновцов Каспрука

Верховный суд отменил решение апелляционного суда, согласно которому Алексей Каспрук был восстановлен в должности городского главы Черновцов. Мэра отстранили на период повторного рассмотрения дела о досрочном прекращении его полномочий горсоветом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Верховный суд принял решение, согласно которому Каспрук отстранен от должности мэра Черновцов на период нового рассмотрения этого дела судом первой инстанции – Черновицким окружным административным судом.

"Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий", - рассказал Каспрук журналистам.

Напомним, 26 июля 2018 года Черновицкий городской совет 29 голосами депутатов путем тайного голосования досрочно прекратил полномочия городского головы Алексея Каспрука. С тех пор полномочия мэра Черновцов в течение девяти месяцев исполнял секретарь горсовета и политический оппонент Каспрука Василий Продан.

В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Позже секретарь горсовета Продан подал апелляционное заявление на решение суда первой инстанции, в котором просил суд полностью отменить действие постановления. Также апелляцию подал и Каспрук, который не согласился с пунктом судебного решения, в котором было указано, что Продан во время голосования за отставку городского головы не имел конфликта интересов.

12 ноября 2019 года в Виннице Седьмой апелляционный административный суд подтвердил решение первой инстанции о незаконности решения Черновицкого городского совета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.

+4
Цей "Продан Василь", який надалі виконуватиме обовязки мера - не дурник... Він, і його фракція "Рідне Місто" - т.зв. "демократичний осколок" розколотих в 2014-му ригів. Короче - нині вони з числа зелених зебілів.
17.07.2020 22:15
+4
"нужно бы в Луцкую область нового мера назначить", засыпая подумал Выдающий лидер современности, янеЛох42годика, и просто Вова Зеленский..
17.07.2020 22:23
+2
Во время недавнего визита зе губернатор осачук прямо сказал что нужно менять мера (ну не прогибается он под президентскую вертикаль),результат не заставил себя долго ждать - вот они "независимые" суды. К меру может быть много вопросов но он одержал победу набрав больше голосов чем все его конкуренты вместе взятые,а вот горсовет который выразил ему раньше недоверие по своему составу это латентные рыги и местные князки,есть и норм но маловато.
17.07.2020 23:09
А якщо поставити мером Чернівців якогось дурника?
17.07.2020 21:59
Цей "Продан Василь", який надалі виконуватиме обовязки мера - не дурник... Він, і його фракція "Рідне Місто" - т.зв. "демократичний осколок" розколотих в 2014-му ригів. Короче - нині вони з числа зелених зебілів.
17.07.2020 22:15
Вася Продан - чоловік Оксани Продан - колишньої депутатки ВР від дона Педро.
18.07.2020 12:12
Тут направду все набагато смішніше.
Каспрук - зручний персонаж для кролів-бурбаків-макакових, бо за його спиною можна сміливо пиляти бабло.
Секретарем міськради є такий собі Михайлішин - донедавна риг, а тепер опезежопник. Він спить і бачить себе у теплому мерському кріслі найближчі 300 років.
Смішно і одночасно сумно тому, що у чернівчан є традиційний вибір - між поганим і гіршим, тобто між Каспруком і Михайлішиним. Бо решта кандидатів в мери - статисти.
18.07.2020 12:00
Точніше, Михайлішин донедавна був секретарем. Але його вологі фантазії мрії нікуди не ділись.
18.07.2020 12:10
Ну, Верховний суд підіграв Каспруку на період виборчої кампанії. Буде зайвий привід йому опосередковано агітувати за себе.
17.07.2020 22:02
Поки що місто обліплене бігмордами з акуратним запльовуванням Каспрука без агітації за когось конкретно..Оформлення бігмордів упізнаване - таким же воно було у Михайлішина на попередніх виборах.
18.07.2020 12:18
"нужно бы в Луцкую область нового мера назначить", засыпая подумал Выдающий лидер современности, янеЛох42годика, и просто Вова Зеленский..
17.07.2020 22:23
Во время недавнего визита зе губернатор осачук прямо сказал что нужно менять мера (ну не прогибается он под президентскую вертикаль),результат не заставил себя долго ждать - вот они "независимые" суды. К меру может быть много вопросов но он одержал победу набрав больше голосов чем все его конкуренты вместе взятые,а вот горсовет который выразил ему раньше недоверие по своему составу это латентные рыги и местные князки,есть и норм но маловато.
17.07.2020 23:09
От падли.
17.07.2020 23:18
Перлина Західної України... і там "риги"...
18.07.2020 03:21
Їх тут небагато, зате як вони розставлені!
18.07.2020 12:02
 
 