В Україні завершилося ЗНО, - Міносвіти

У п'ятницю, 17 липня, в Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.

"Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії - останнє тестування основної сесії ЗНО 2020 року - здавали 10 880 осіб, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих", - сказано в повідомленні.

У відомстві зауважили, що до тестування не допустили трьох учасників. Також зазначили, що дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

"Поріг "склав/не склав" та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня", - йдеться в повідомленні.

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Також у Міносвіти наголосили, що ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії тестування з хімії з причин, не залежних від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію відповідно до інструкції, розміщеної на сайті УЦОЯО.

Основна сесія ЗНО у 2020 році почалася 25 червня і відбувалась у безпечних умовах. Кількість учнів, які взяли участь у тестуванні основної сесії ЗНО: математика - 152 180, українська мова та література - 275 081, фізика - 22 284, іноземні мови - 2 277 (іспанська, німецька, французька) та 105 157 (англійська), історія України - 178 714, біологія - 74 460, географія - 92 962.

"Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня", - додали у відомстві.