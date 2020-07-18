УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9374 відвідувача онлайн
Новини
2 811 21

В Україні завершилося ЗНО, - Міносвіти

В Україні завершилося ЗНО, - Міносвіти

У п'ятницю, 17 липня, в Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.

"Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії - останнє тестування основної сесії ЗНО 2020 року - здавали 10 880 осіб, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих", - сказано в повідомленні.

У відомстві зауважили, що до тестування не допустили трьох учасників. Також зазначили, що дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

"Поріг "склав/не склав" та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міносвіти розглядає три сценарії початку навчального року, - Шкарлет

Також у Міносвіти наголосили, що ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії тестування з хімії з причин, не залежних від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію відповідно до інструкції, розміщеної на сайті УЦОЯО.

Основна сесія ЗНО у 2020 році почалася 25 червня і відбувалась у безпечних умовах. Кількість учнів, які взяли участь у тестуванні основної сесії ЗНО: математика - 152 180, українська мова та література - 275 081, фізика - 22 284, іноземні мови - 2 277 (іспанська, німецька, французька) та 105 157 (англійська), історія України - 178 714, біологія - 74 460, географія - 92 962.

"Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня", - додали у відомстві.

Автор: 

Міносвіти (1420) ЗНО (323)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
І без екзаменів. Патамушта у них чєлюсть не тієї системи.
показати весь коментар
18.07.2020 09:22
+2
А смысл его было проводить, если все места займут дети мышебратьев и сипаров? или так, для галочки?
показати весь коментар
18.07.2020 09:07
+2
рускоговорящая челюсть, рускослыщащее ухо и русковидящий глаз
показати весь коментар
18.07.2020 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это не ВНО, а чистейшее издевательство над детьми... притом идиоты, которые готовят вопросы, сознательно готовят их так, чтобы завалить сдающего экзамен...
показати весь коментар
18.07.2020 08:38 Відповісти
в угоду сепарским деткам
показати весь коментар
18.07.2020 09:01 Відповісти
Смешаннннно-смешное образование гарантированно...
показати весь коментар
18.07.2020 08:44 Відповісти
Щоб збирати полуницю великих знань не потрібно.
показати весь коментар
18.07.2020 08:47 Відповісти
Зможете скласти якийсь тест ЗНО більше ніж на 180 балів ? Спробуйте
показати весь коментар
18.07.2020 09:03 Відповісти
Як боти налетіли, які повинні в кожній темі та сфері життя висратись та показати, що Україна - failed state.
показати весь коментар
18.07.2020 09:04 Відповісти
А смысл его было проводить, если все места займут дети мышебратьев и сипаров? или так, для галочки?
показати весь коментар
18.07.2020 09:07 Відповісти
бюджетные места*
показати весь коментар
18.07.2020 09:08 Відповісти
І без екзаменів. Патамушта у них чєлюсть не тієї системи.
показати весь коментар
18.07.2020 09:22 Відповісти
рускоговорящая челюсть, рускослыщащее ухо и русковидящий глаз
показати весь коментар
18.07.2020 09:24 Відповісти
и все це у кучі завдяки русской скрєпє.
показати весь коментар
18.07.2020 10:16 Відповісти
для них выделены квоты чужих мест они не займут
показати весь коментар
18.07.2020 09:33 Відповісти
У селищі Коцюбинське виявили тіло немовляти в сміттєвому баку. Про це 17 липня повідомила прес-служба поліції Київської області. Зазначається, що для встановлення причин смерті тіло новонародженого направили на судово-медичну експертизу. Люди втрачають моральні цінності.....до чого котимся, тут навчання безсиле
показати весь коментар
18.07.2020 09:46 Відповісти
навчання ні до чого. забобони аж бігом до чого, бо вони живуть окремо від освіти.
показати весь коментар
18.07.2020 10:17 Відповісти
ЗНО скасували для динирівців через те, щоб зробити віконце для корупції та тупих дітей можновладців усяких. Більш того, тепер за прописку в ДНР сепари будуть бабло отримувати
показати весь коментар
18.07.2020 09:49 Відповісти
якщо дира дітей випустить, кажуть, не випускають. розуміють, що лишаються молоді.
показати весь коментар
18.07.2020 10:20 Відповісти
физика - 22 284,

география - 92 962

Комментарии?
показати весь коментар
18.07.2020 10:36 Відповісти
Ходити можна не знаючи фізики, а от куди йти географія треба.
показати весь коментар
18.07.2020 10:54 Відповісти
 
 