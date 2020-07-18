В Украине завершилось ВНО, - Минобразования

В пятницу, 17 июля, в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

"Внешнее независимое оценивание по химии - последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 - сдавали 10 880 человек, это 77,14% от общего количества зарегистрированных", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что к тестированию не допустили 3-х участников. Также отметили, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

"Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля", - говорится в сообщении.

Также в Минобразования подчеркнули, что те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию согласно инструкции размещенной на сайте УЦОКО.

Основная сессия ВНО в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях. Количество учащихся, принявших участие в тестировании основной сессии ВНО: математика - 152 180, украинский язык и литература - 275 081, физика - 22 284, иностранные языки - 2 277 (испанский, немецкий, французский) и 105 157 (английский), история Украины - 178 714, биология - 74 460, география - 92 962.

"Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа", - добавили в ведомстве.