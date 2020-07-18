РУС
В Украине завершилось ВНО, - Минобразования

В Украине завершилось ВНО, - Минобразования

В пятницу, 17 июля, в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Внешнее независимое оценивание по химии - последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 - сдавали 10 880 человек, это 77,14% от общего количества зарегистрированных", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что к тестированию не допустили 3-х участников. Также отметили, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

"Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля", - говорится в сообщении.

Также в Минобразования подчеркнули, что те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию согласно инструкции размещенной на сайте УЦОКО.

Основная сессия ВНО в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях. Количество учащихся, принявших участие в тестировании основной сессии ВНО: математика - 152 180, украинский язык и литература - 275 081, физика - 22 284, иностранные языки - 2 277 (испанский, немецкий, французский) и 105 157 (английский), история Украины - 178 714, биология - 74 460, география - 92 962.

"Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа", - добавили в ведомстве.

+3
І без екзаменів. Патамушта у них чєлюсть не тієї системи.
18.07.2020 09:22 Ответить
+2
А смысл его было проводить, если все места займут дети мышебратьев и сипаров? или так, для галочки?
18.07.2020 09:07 Ответить
+2
рускоговорящая челюсть, рускослыщащее ухо и русковидящий глаз
18.07.2020 09:24 Ответить
это не ВНО, а чистейшее издевательство над детьми... притом идиоты, которые готовят вопросы, сознательно готовят их так, чтобы завалить сдающего экзамен...
18.07.2020 08:38 Ответить
в угоду сепарским деткам
18.07.2020 09:01 Ответить
Смешаннннно-смешное образование гарантированно...
18.07.2020 08:44 Ответить
Щоб збирати полуницю великих знань не потрібно.
18.07.2020 08:47 Ответить
Зможете скласти якийсь тест ЗНО більше ніж на 180 балів ? Спробуйте
18.07.2020 09:03 Ответить
Як боти налетіли, які повинні в кожній темі та сфері життя висратись та показати, що Україна - failed state.
18.07.2020 09:04 Ответить
А смысл его было проводить, если все места займут дети мышебратьев и сипаров? или так, для галочки?
18.07.2020 09:07 Ответить
бюджетные места*
18.07.2020 09:08 Ответить
І без екзаменів. Патамушта у них чєлюсть не тієї системи.
18.07.2020 09:22 Ответить
рускоговорящая челюсть, рускослыщащее ухо и русковидящий глаз
18.07.2020 09:24 Ответить
и все це у кучі завдяки русской скрєпє.
18.07.2020 10:16 Ответить
для них выделены квоты чужих мест они не займут
18.07.2020 09:33 Ответить
У селищі Коцюбинське виявили тіло немовляти в сміттєвому баку. Про це 17 липня повідомила прес-служба поліції Київської області. Зазначається, що для встановлення причин смерті тіло новонародженого направили на судово-медичну експертизу. Люди втрачають моральні цінності.....до чого котимся, тут навчання безсиле
18.07.2020 09:46 Ответить
навчання ні до чого. забобони аж бігом до чого, бо вони живуть окремо від освіти.
18.07.2020 10:17 Ответить
ЗНО скасували для динирівців через те, щоб зробити віконце для корупції та тупих дітей можновладців усяких. Більш того, тепер за прописку в ДНР сепари будуть бабло отримувати
18.07.2020 09:49 Ответить
якщо дира дітей випустить, кажуть, не випускають. розуміють, що лишаються молоді.
18.07.2020 10:20 Ответить
физика - 22 284,

география - 92 962

Комментарии?
18.07.2020 10:36 Ответить
Ходити можна не знаючи фізики, а от куди йти географія треба.
18.07.2020 10:54 Ответить
 
 