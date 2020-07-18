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Поліція обшукала кілька десятків точок "смотрящого" за Києвом Комарницького, - Бігус

Поліція обшукала кілька десятків точок

Журналіст Денис Бігус повідомив про те, що правоохоронці провели кілька десятків обшуків у Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Про це Бігус написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулись обшуки у точках Комарницького. Кілька десятків обшуків одночасно", - написав він.

На думку Бігуса, обшуки у Комарницького відбулись після запитання Володимиру Зеленському про "смотрящого" за Києвом від Офісу президента.

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Поліція обшукала кілька десятків точок смотрящого за Києвом Комарницького, - Бігус 01

Автор: 

обшук (1979) Бігус Денис (197) Комарницький (62)


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Топ коментарі
+27
Праздник будет, когда на место этого смотрящего не придет другой, а этого посадят, что очень мало вероятно, так что рано радоваться, тут скорее Витальке рейтинг сбивают.
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18.07.2020 11:10
+21
Бигус журналист??? Бигус трепло...
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18.07.2020 11:05
+17
шмаркля узнал что ему не отстегивает комарницкий и решил его слегка попугать, обложив данью))
Да и смешно выглядят слова шмаркли "я о нем не знаю" - и тут "резко" силовики прозрели: шмаркля узнала о новом источники заработать денег для себя))
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18.07.2020 11:20
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Бигус журналист??? Бигус трепло...
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18.07.2020 11:05 Відповісти
шмаркля узнал что ему не отстегивает комарницкий и решил его слегка попугать, обложив данью))
Да и смешно выглядят слова шмаркли "я о нем не знаю" - и тут "резко" силовики прозрели: шмаркля узнала о новом источники заработать денег для себя))
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18.07.2020 11:20 Відповісти
Судя по тому, что Комарницкий является "смотрящим" уже 5 лет - Потрошок был в курсе и успешно получал все "отстегивания" - верно?
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18.07.2020 12:24 Відповісти
Верно, что ты - гавно, и поэтому весь окружающий мир считаешь таким же гавном, как ты...
Все варуют, но не у всех получается, да, бидняга?
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18.07.2020 14:07 Відповісти
Я не окружающий мир гавном считаю, я считаю гавном сектантов порошенки, ибо вы тупые, агрессивные и неадекватные и не дружите с логикой.
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19.07.2020 20:05 Відповісти
Ты просто мелкий идиот, поведенный на всяких газетках с разаблачениями, кроссвордами и пирамидками Гордона. И оттуда ты всё знаешь!
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20.07.2020 09:24 Відповісти
Скорее это ты - мелкий идиот, по умолчанию считающий неправдой абсолютно любую информацию о коррупции в окружении порошенко. Ты по сути - сектант, "верующий" в непогрешимость порошенки и его окружения и агрессивно кидающийся на любые источники информации, доказывающие, что порошенко с компашкой отнюдь и далеко не святые. Ну а любые сектанты = идиоты по умолчанию.
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20.07.2020 09:33 Відповісти
"информацию о коррупции в окружении порошенко"
Дело в том, что ГАВНО твоя информация. Классический пример:

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29590138.html Порошенко помог вывести активы Януковища из Украины .
https://gdb.rferl.org/CEC13F9E-CD97-44AF-AE9F-2**********************.jpg Поліція обшукала кілька десятків точок "смотрящого" за Києвом Комарницького, - Бігус - Цензор.НЕТ 2842
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20.07.2020 10:21 Відповісти
Трепло, доказано судом.Расспамьте человека, кстати.
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18.07.2020 17:06 Відповісти
А для кого оно смотрящее ? Кто главная гнида ?
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18.07.2020 11:06 Відповісти
Типо, про педалика ты не слышал?
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18.07.2020 11:22 Відповісти
Извиняюсь, но я незнаю кто такой педалик !
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18.07.2020 11:58 Відповісти
а тіпа до пєдаліка смотрящіх не було.
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18.07.2020 15:17 Відповісти
рыги в 2010 посадили гэбиста Попова из провинции, без выборов.
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18.07.2020 16:10 Відповісти
Ермака? Клоун же в нем уверен. Что отстегнет!
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18.07.2020 23:20 Відповісти
Вовка почав щось робити? Не вірю.
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18.07.2020 11:08 Відповісти
Праздник будет, когда на место этого смотрящего не придет другой, а этого посадят, что очень мало вероятно, так что рано радоваться, тут скорее Витальке рейтинг сбивают.
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18.07.2020 11:10 Відповісти
всього то...
зміна рила при годівниці.
а роздули, ніби п'явки позбулись.
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18.07.2020 11:41 Відповісти
2 дня назад тут написали: ну сейчас посыпяться компроматы на Кличка особенно, так и есть, началось, особенно как про курву Верещук и ее делишки написал Парасюк.
Заказуха высшей пробы!
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18.07.2020 16:09 Відповісти
Це "політичний тиск" , хто ж братиме на поруки ?
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18.07.2020 11:10 Відповісти
Комарницкий - действующей мер Киева. И, очевидно, останется им ещё и на следующий срок.
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18.07.2020 11:13 Відповісти
Смотрящіх внедрила на місцях ще юзівська влада.
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18.07.2020 11:20 Відповісти
"Обыски провели.." Налякали комара голою дупою.
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18.07.2020 11:24 Відповісти
Теперь смотрящим буду я.
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18.07.2020 11:31 Відповісти
Занось гроші! Почнемо з ляма. І не гривні.
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18.07.2020 11:35 Відповісти
Называй этаж и номер комнаты в офисе,уже несу.
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18.07.2020 11:38 Відповісти
Юзик сказал, чтобы за ним уже не занимали.
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18.07.2020 11:56 Відповісти
Юзик самозванец,звоню бакашке пусть разберется с этим разбойником и засранцем.
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18.07.2020 12:03 Відповісти
Какой самозванец? За него этот гундосый из ОПы договорился.
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18.07.2020 12:09 Відповісти
Поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького, - Бігус - Цензор.НЕТ 1482
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18.07.2020 11:41 Відповісти
Бігус знову ловить славу на хайпі.

А хто його інформує ?
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18.07.2020 11:41 Відповісти
он - полезный идиот, котоорого используют все, кто заплатит денег.. Хотя в основном он и бесплатно отрабатывает))
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18.07.2020 11:43 Відповісти
Бігус - "Лєщ №2". Скоро і Бігусу "дружина квартиру подарує...". Якщо ВЖЕ не "подарувала"... За "Свинарчуків"...
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18.07.2020 12:18 Відповісти
Цікаво, що числені маєтки покидьків типу свинарчуків вас ніяк не бентежать. А от єдина квартира Леща доси не дає спати. А все чому? А тому, що Лещ, як і Бігус наважився покрошити батон на "святого порошена", що для соєвих сектантів є непрощеним гріхом.
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18.07.2020 12:28 Відповісти
Не тому. Петя не сятий, АЛЕ він більш проукраїнський ніж оте зеленкуватне лайно.
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18.07.2020 12:38 Відповісти
святий*
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18.07.2020 12:39 Відповісти
Так "Свинарчуки" - бізнесмени... Вони виробляють чи купують товар (зокрема, зброю та військові матеріали, потрібні Україні), в одному місці, транспортують його в інше, і продають, отримуючи прибуток... А який "товар" виробляють Лещенко з Бігусом? Брехню? А продають? Совість?...
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18.07.2020 12:55 Відповісти
Тааак, чудові бізнесмени - купували списані запчастини у ремонтних майтернях МО і продавали їх як нові на заводи Укроборонпрому. Це не бізнес - це - мародерство!
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19.07.2020 20:17 Відповісти
Та-ак... Тепер питання - "Чому вони до цих пір не тільки не засуджені, але їм навіть не оголосили підозри та не арештували?" Ви ж кричали півтора року тому "Весна прийде - садить будемо!" Де "посадки"? А замість цього заперли в тюрму, за надуманими обвинуваченнями, волонтерів...
Щодо мародерства - з тебе такий "трактувальник" Кримінального Кодексу, як з гімна - куля... Відкрий його, і прочитай кваліфікацію злочину "Мародерство"... А потім подумай, який ти телепень...
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19.07.2020 20:26 Відповісти
А відповідь дуже проста - одне діло - знати, інше - довести у суді. Особливо вважаючи на факт того, що вся влада після скандалу була в руках оточення Порошенкі і часу на знищення доказів було більш ніж достатньо.
Але слідство йде - по першому фігурантові справи - подільнику Гладковського-молодшого - Жукову - вже призначено перше судове засідання. Далі буде.
Доводити корупцію в Україні - справа надскладна. Наприклад - всі ми чудово знаємо про "вишки Бойка", на покупці яких було вкрадено півтори сотні мільонів доларів - але ж нікого з цієї справи так і не заарештували!

"А замість цього заперли в тюрму, за надуманими обвинуваченнями, волонтерів"
Не замість цього - це геть не пов'язані між собою справи. Де волонтери, які віддавали захисту Відчизни все - і де Свинарчуки, які наживалися на захисті держави? Як ви взагалі смієш прирівнювати цих покидьків-товстосумів-мажорів до волонтерів??

"прочитай кваліфікацію злочину "Мародерство""
До чого тут ЮРИДИЧНА кваліфікація?? Тобі немає до чого причепитися, почав до термінів чиплятися? Звісно, що цих покидьків не у мародерстві звинувачують - малося на увазі, що корупційні оборудки з набивання власних кишень коштами платників податків під час війни - це те саме мародерство.
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20.07.2020 09:50 Відповісти
Знаєш, з тобою навіть полемізувать не хочеться... Я достатньо, останні роки, тебе тут "начитався", щоб зробить висновок - "Шкурка вичинки не варта...". Або, як сказав "великий російський письменник", саксонський дворянин Фон Візін, "Не мечите бисера перед свиниями, да не попрут они его ногами...". Ти маєш свою точку зору, міцно за неї тримаєшся, і не стільки хочеш мене в чомусь переконать, скільки хочеш переконать самого себе в своїй правоті... А я не люблю "нарцисів"...
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20.07.2020 10:32 Відповісти
Та ви, сектанти, взагалі реальних логічних аргументів не любите, бо секта - це не для логіків.
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20.07.2020 23:10 Відповісти
А я не бачу в твоїх словах ніякої "логіки"... Молотиш, "шо попало..."
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21.07.2020 03:52 Відповісти
Про те я й пишу - ти ж сектант, "свідок святого петра та його апостолів".
А сектантів не може існувати ніякої логікі, тим більше тої, що може викрити їх месію, або його апостолів.
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21.07.2020 08:32 Відповісти
- В чём разница между «порохоботом» и «Зелеботом»?
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…
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21.07.2020 09:17 Відповісти


Чувак, разница конкретно между нами, а не между абстракциями в том, что ты абсолютно не приемлешь никакой критики Потрошка, а я спокойно отношусь к критике ЛЮБОГО представителя власти и не испытываю абсолютно никакого пиетета в отношении Зели.
У тебя ведь реакция типичного сектанта на тех, кто смеет критиковать твоего мессию, а у меня - НЕТ мессии. Я могу по существу критиковать Порошенко и точно также по существу критиковать Зеленского, но для тебя я все равно - "зелебот", тк ты - сектант и судишь всех по себе - для тебя существует только 2 стороны - и если кто-то не "порохобот" - для тебя он по умолчанию является "зелеботом", даже если никогда не поддерживал Зеленского.
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21.07.2020 10:29 Відповісти
"чуваков" ищи на Тверской, в подворотне... Они там пиво сосут, и "косяк" забивают...
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21.07.2020 11:13 Відповісти
Главное, что к сути и к своему определению как сектанта у тебя возражений нет. Значит ты еще не совсем конченый, ибо осознание своих проблем есть первый путь к их устранению.
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21.07.2020 12:56 Відповісти
А я з божевільними стараюсь не сперечаться... А то у них зовсім може "перемкнуть"...
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21.07.2020 13:12 Відповісти


Сектанти - ї є божевільні. А те, що сентанти - саме ви - я вже вище довів. Але ти правильно робиш, що не сперечаєшся з самим собою - це ні до чого доброго точно не приведе.
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21.07.2020 23:36 Відповісти
це каже людина у якої на будя-яке "воровство" із ЗМІ відокремлюється слюна як у собачек Павлова?
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21.07.2020 07:10 Відповісти
То есть, вы прямо заявляете, что они "крошат батон" за деньги?) Кстати, а чем отличается маленький вор от большого?)
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18.07.2020 14:01 Відповісти
Что за бред? Где я что-то подобное заявлял?
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19.07.2020 20:16 Відповісти
а на Каломоя, Мертвечука, Рабиновича "покрошить батон"?
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18.07.2020 16:05 Відповісти
А вы зайдите на канал Бигуса - одно из последних расследований именно про Коломойшу.
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19.07.2020 20:15 Відповісти
Фамилия бигус сразу делает новость фейком
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18.07.2020 11:46 Відповісти
Перебивають кришу - звичайна картина для нинішньої України.
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18.07.2020 11:55 Відповісти
А как у нас вообще город может функционировать без смотрящего? Будет беспорядок и бардак.
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18.07.2020 12:18 Відповісти
У нас вообще-то мэр есть. А вашими "смотрящими" должны заниматься правоохранительные органы, ибо место всем вашим смотрящим - в тюрьме возле параши.
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21.07.2020 08:36 Відповісти
Не тема, а прямо конкурс криминала на место Комарницкого.
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18.07.2020 12:32 Відповісти
А Питро не чіпав Комара. Комар ділився з Питром.
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18.07.2020 12:45 Відповісти
Комар із Зе ділився.
Зара цього приберуть, іншого підсадять.
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18.07.2020 12:56 Відповісти
Бигус обычная про плаченная журнашлюха , каких у нас в Украине 98%, не лучше и не хуже всех остальных. По тому и сей час , кто то занес денег и заказал материал , бо кому то понадобилось место смотрящего . Надеятся , на то что на ТВ может работать кто то кроме проституток может только дебил , ну и верить им соответственно могут только быдломассовае толпы.
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18.07.2020 13:19 Відповісти
Ой! Не свежо!
Нынче КАЖДЫЙ украинский канал имеет собственных "разаблачителей" - выбирай любой!
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18.07.2020 14:09 Відповісти
Петрових смотрящих щемлять!!! Арміявірамова. )))
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18.07.2020 14:14 Відповісти
У нас есть патриотичные воры, так сказать, проукраинские, а также есть просто воры, которые не поддерживают этих "проукраинских", не делятся с ними, поэтому автоматически попадают в разряд путинских холуев.
А, как по мне, так все они - вши на теле украинцев. Хоть и ходят в вышиванках и поют украинский гимн.
И я не могу понять тех, кто тут целыми днями оправдывает "проукраинских" воров.
Вор есть вор, его место возле параши.
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18.07.2020 15:04 Відповісти
Комарницький?
Масштаб не той. Швидше "порученець" і той що заносить.
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18.07.2020 15:07 Відповісти
Бігус -"трендовий балабол".
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18.07.2020 15:08 Відповісти
бігус підключився до виборчого процесу проти Кличка.
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18.07.2020 19:01 Відповісти
Склеено гавёно!
"смотрящем за Киевом от Офиса Президента" - "человек, доивший Киев 5 лет"
Т.е. и от администрации Пети, и от офиса Зели - один и тот же? Ну-ну!
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18.07.2020 19:29 Відповісти
ФІКУСУ віри вже нема....
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18.07.2020 21:57 Відповісти
и что нашли?
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19.07.2020 06:49 Відповісти
Смотрящий по Киеву??? Не верю!
Как только про смотрящего появилась инфа, смотрящим стал другой.
И вообще, надо говорить своими именами - смотрящий, это представитель... Кого?
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19.07.2020 21:42 Відповісти
 
 