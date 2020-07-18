Поліція обшукала кілька десятків точок "смотрящого" за Києвом Комарницького, - Бігус

Журналіст Денис Бігус повідомив про те, що правоохоронці провели кілька десятків обшуків у Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Про це Бігус написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулись обшуки у точках Комарницького. Кілька десятків обшуків одночасно", - написав він.

На думку Бігуса, обшуки у Комарницького відбулись після запитання Володимиру Зеленському про "смотрящого" за Києвом від Офісу президента.

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