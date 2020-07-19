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Понад 100 млн грн виділено на додаткові виплати інтернам, - Степанов

Понад 100 млн грн виділено на додаткові виплати інтернам, - Степанов

Кабінет міністрів України виділив 103 млн 655 тис. гривень на додаткові виплати інтернам всіх років навчання.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду про виплати інтернам ухвалили 8 липня. Була додана програма про фінансування наших інтернів. Якщо бути точним, 103 мільйони 655 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату праці наших інтернів", - розповів Степанов.

Він уточнив, що ці гроші отримають як інтерни першого року навчання (в тому числі інтерни, які будуть вступати в інтернатуру в 2020 році), так і інтерни 2-3 роки навчання.

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Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла проєкт закону №3671, яким дозволила залучати педагогів та інтернів до надання медичної допомоги.

медицина (2132) фінансування (3140) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+2
Раскидают денюшки по больницам райцентров и каждому интерну главврач выдаст по стакану молока... Ну может ещё и булочку добавит )
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19.07.2020 16:13
+1
Это зависит от фамилии и партийного вероисповедания самого интерна ))
Как, например: пальчевский, амосова, радуцкий, сам степанов и прочая гвардия расхитителей фонда по борьбе с короновирусом
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19.07.2020 20:17
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Вчителям, які будуть хворіти на коронавірус з 01 вересня, що будуте виділяти?
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19.07.2020 15:52 Відповісти
по 4000$
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19.07.2020 18:01 Відповісти
А детям, которых эти самые учителя заражать будут тогда что останется ?
! Чёрный «бублик» от антирейтинга зЭ-зыдэнта???
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19.07.2020 20:19 Відповісти
А сколько выделили на одного интерна можно озвучить?
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19.07.2020 15:56 Відповісти
Это зависит от фамилии и партийного вероисповедания самого интерна ))
Как, например: пальчевский, амосова, радуцкий, сам степанов и прочая гвардия расхитителей фонда по борьбе с короновирусом
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19.07.2020 20:17 Відповісти
Знову з фонду боротьби з коронавірусом? Там ще щось лишилось? Чи з тієї діри, що утворилась в бюджеті за перше півріччя?
А як же: "По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной" Источник: https://censor.net/n3208964
Ну і звідти ж: "Это называется "популистские законы", когда народные депутаты подают законопроект без финансового обоснования и говорят обществу, что они внесли законопроект", - объяснила она." Источник: https://censor.net/n3208964
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19.07.2020 16:10 Відповісти
Раскидают денюшки по больницам райцентров и каждому интерну главврач выдаст по стакану молока... Ну может ещё и булочку добавит )
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19.07.2020 16:13 Відповісти
Вранье сплошное,интерны контрактного обучения мало того что не получают ни копейки за свой труд,они еще и сами оплачивают свою интернатуру.Врешь барыга,врешь и не краснеешь
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19.07.2020 17:03 Відповісти
100млн. - это значит растянут на сто лет.. вернее растянут за неделю, а век будут типо выплачивать..
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19.07.2020 18:07 Відповісти
Фамилии «интэрнов» узнаёт можно?!
А те, что ватные ретрограды и любители хйла: тодуров, амосова, крадуцкий и жена самого Степанова - за интернов считаются?
Тогда я спокоен...
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19.07.2020 20:14 Відповісти
Врачи-паразиты берут деньги из государственного бюджета. Их развелось как собак.
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19.07.2020 20:32 Відповісти
Медицинщики нехило пользуются пандемией ковида - по типу, как военные войной.
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19.07.2020 21:57 Відповісти
 
 