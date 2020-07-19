Понад 100 млн грн виділено на додаткові виплати інтернам, - Степанов

Кабінет міністрів України виділив 103 млн 655 тис. гривень на додаткові виплати інтернам всіх років навчання.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду про виплати інтернам ухвалили 8 липня. Була додана програма про фінансування наших інтернів. Якщо бути точним, 103 мільйони 655 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату праці наших інтернів", - розповів Степанов.

Він уточнив, що ці гроші отримають як інтерни першого року навчання (в тому числі інтерни, які будуть вступати в інтернатуру в 2020 році), так і інтерни 2-3 роки навчання.

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Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада прийняла проєкт закону №3671, яким дозволила залучати педагогів та інтернів до надання медичної допомоги.