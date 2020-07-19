Более 100 млн грн выделены на дополнительные выплаты интернам, - Степанов

Кабинет министров Украины выделил 103 млн 655 тыс. гривен на дополнительные выплаты интернам всех лет обучения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение правительства о выплатах интернам приняли 8 июля. Была добавлена программа о финансировании наших интернов. Если быть точным, 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов", - рассказал Степанов.

Он уточнил, что эти деньги получат как интерны первого года обучения (в том числе интерны, которые будут поступать в интернатуру в 2020 году), так и интерны 2-3 года обучения.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла проект закона №3671, которым разрешила привлекать педагогов и интернов к оказанию медицинской помощи.