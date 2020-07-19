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Более 100 млн грн выделены на дополнительные выплаты интернам, - Степанов

Более 100 млн грн выделены на дополнительные выплаты интернам, - Степанов

Кабинет министров Украины выделил 103 млн 655 тыс. гривен на дополнительные выплаты интернам всех лет обучения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение правительства о выплатах интернам приняли 8 июля. Была добавлена программа о финансировании наших интернов. Если быть точным, 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов", - рассказал Степанов.

Он уточнил, что эти деньги получат как интерны первого года обучения (в том числе интерны, которые будут поступать в интернатуру в 2020 году), так и интерны 2-3 года обучения.

Также на Цензор.НЕТ: Со следующего года в Украине появится единая система по вопросам трансплантации, - Степанов

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла проект закона №3671, которым разрешила привлекать педагогов и интернов к оказанию медицинской помощи.

Автор: 

медицина (2525) финансирование (1804) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+2
Раскидают денюшки по больницам райцентров и каждому интерну главврач выдаст по стакану молока... Ну может ещё и булочку добавит )
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19.07.2020 16:13
+1
Это зависит от фамилии и партийного вероисповедания самого интерна ))
Как, например: пальчевский, амосова, радуцкий, сам степанов и прочая гвардия расхитителей фонда по борьбе с короновирусом
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19.07.2020 20:17
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Вчителям, які будуть хворіти на коронавірус з 01 вересня, що будуте виділяти?
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19.07.2020 15:52 Ответить
по 4000$
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19.07.2020 18:01 Ответить
А детям, которых эти самые учителя заражать будут тогда что останется ?
! Чёрный «бублик» от антирейтинга зЭ-зыдэнта???
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19.07.2020 20:19 Ответить
А сколько выделили на одного интерна можно озвучить?
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19.07.2020 15:56 Ответить
Это зависит от фамилии и партийного вероисповедания самого интерна ))
Как, например: пальчевский, амосова, радуцкий, сам степанов и прочая гвардия расхитителей фонда по борьбе с короновирусом
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19.07.2020 20:17 Ответить
Знову з фонду боротьби з коронавірусом? Там ще щось лишилось? Чи з тієї діри, що утворилась в бюджеті за перше півріччя?
А як же: "По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной" Источник: https://censor.net/n3208964
Ну і звідти ж: "Это называется "популистские законы", когда народные депутаты подают законопроект без финансового обоснования и говорят обществу, что они внесли законопроект", - объяснила она." Источник: https://censor.net/n3208964
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19.07.2020 16:10 Ответить
Раскидают денюшки по больницам райцентров и каждому интерну главврач выдаст по стакану молока... Ну может ещё и булочку добавит )
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19.07.2020 16:13 Ответить
Вранье сплошное,интерны контрактного обучения мало того что не получают ни копейки за свой труд,они еще и сами оплачивают свою интернатуру.Врешь барыга,врешь и не краснеешь
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19.07.2020 17:03 Ответить
100млн. - это значит растянут на сто лет.. вернее растянут за неделю, а век будут типо выплачивать..
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19.07.2020 18:07 Ответить
Фамилии «интэрнов» узнаёт можно?!
А те, что ватные ретрограды и любители хйла: тодуров, амосова, крадуцкий и жена самого Степанова - за интернов считаются?
Тогда я спокоен...
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19.07.2020 20:14 Ответить
Врачи-паразиты берут деньги из государственного бюджета. Их развелось как собак.
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19.07.2020 20:32 Ответить
Медицинщики нехило пользуются пандемией ковида - по типу, как военные войной.
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19.07.2020 21:57 Ответить
 
 