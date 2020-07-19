Более 100 млн грн выделены на дополнительные выплаты интернам, - Степанов
Кабинет министров Украины выделил 103 млн 655 тыс. гривен на дополнительные выплаты интернам всех лет обучения.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Решение правительства о выплатах интернам приняли 8 июля. Была добавлена программа о финансировании наших интернов. Если быть точным, 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов", - рассказал Степанов.
Он уточнил, что эти деньги получат как интерны первого года обучения (в том числе интерны, которые будут поступать в интернатуру в 2020 году), так и интерны 2-3 года обучения.
Также на Цензор.НЕТ: Со следующего года в Украине появится единая система по вопросам трансплантации, - Степанов
Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла проект закона №3671, которым разрешила привлекать педагогов и интернов к оказанию медицинской помощи.
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Как, например: пальчевский, амосова, радуцкий, сам степанов и прочая гвардия расхитителей фонда по борьбе с короновирусом
А як же: "По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть "обеспечен гривной" Источник: https://censor.net/n3208964
Ну і звідти ж: "Это называется "популистские законы", когда народные депутаты подают законопроект без финансового обоснования и говорят обществу, что они внесли законопроект", - объяснила она." Источник: https://censor.net/n3208964
А те, что ватные ретрограды и любители хйла: тодуров, амосова, крадуцкий и жена самого Степанова - за интернов считаются?
Тогда я спокоен...